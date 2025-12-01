Joaquín Guzmán López se declaró culpable en EE.UU.: qué reveló el hijo del “Chapo” sobre el secuestro del “Mayo” Zambada

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y miembro de la facción conocida como Los Chapitos, se declaró este lunes culpable de cargos de narcotráfico ante un tribunal federal de Chicago. La decisión replica el camino judicial de su hermano Ovidio, quien aceptó cargos similares en Nueva York en julio pasado. La información fue difundida por medios locales, entre ellos el Chicago Tribune.

El acusado, de 39 años, había sido detenido en Texas en julio de 2024 tras aterrizar en una avioneta junto a Ismael “el Mayo” Zambada, histórico cofundador del cartel de Sinaloa. Hasta ahora, Guzmán López negaba los cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego, pero este lunes cambió su declaración.

Brasil lanza por primera vez un misil Aire-Aire

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La admisión sobre el secuestro del “Mayo”

Durante la audiencia, Guzmán López reconoció por primera vez que había engañado al “Mayo” para secuestrarlo, indicándole que necesitaba mediación en una supuesta disputa. Su objetivo, según dijo ante la Justicia, era obtener algún tipo de indulgencia por parte del gobierno estadounidense.

De acuerdo con el Chicago Tribune, el hijo del “Chapo” confesó que trasladó a Zambada —entonces uno de los fugitivos más buscados del mundo— hacia territorio estadounidense sin que Washington estuviera involucrado en el plan. La Casa Blanca negó haber participado o coordinado el operativo.

En la audiencia, el fiscal federal adjunto Andrew Erskine adelantó que los fiscales recomendarán una pena inferior a la cadena perpetua obligatoria, en función de la cooperación continua de Guzmán López con las autoridades estadounidenses.

Su hermano Ovidio Guzmán López permanece detenido sin derecho a fianza tras su extradición en 2023 y también se declaró culpable este año por cargos de narcotráfico.

De atleta olímpico a capo narco y ser buscado por el FBI: la historia de Ryan Wedding

Guerra interna en el cartel de Sinaloa

El cartel de Sinaloa atraviesa una de sus peores crisis internas desde la caída del “Chapo”. Tras el arresto de Zambada, de 77 años, y de Guzmán López, se intensificaron los enfrentamientos entre Los Chapitos y la facción leal al veterano capo.

Los choques han dejado unos 1.200 muertos y cerca de 1.400 personas desaparecidas en México, según cifras oficiales. En paralelo, Washington acusa al cartel de Sinaloa de introducir fentanilo en los Estados Unidos, una droga que ha provocado decenas de miles de muertes en los últimos años.

La sentencia para Guzmán López será definida luego de que la Justicia evalúe el nivel de colaboración que aporte en el caso.

GD/DCQ