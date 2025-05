La fiscal general Gabriela Baigún, encargada de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, calificó como un “disparate” las versiones recientes que sugieren un supuesto “autoatentado”.

Estas versiones también indicaban que el exdiputado nacional Gerardo Milman presentaría una denuncia en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti sosteniendo esa hipótesis.

“Puedo asegurar que no existió un autoatentado”, afirmó Baigún durante una entrevista en LN+ este martes 27 de mayo por la noche. La fiscal, de 65 años, pidió salir al aire para brindar detalles sobre el estado de la causa, que ya fue elevada a juicio, luego de que los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq mencionaran la supuesta presentación de Milman.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei rompió el silencio sobre el atentado a Cristina Kirchner: se cruzó con Moreau y se fue furioso gritando "¡casta!"

“Es un disparate decir que es un autoatentado”, sostuvo Baigún. También explicó: “No conozco a Milman, pero resulta imputado en la causa, no testigo, que será escuchado o no, según lo disponga Capuchetti. Esa causa se formó por testimonios que decidieron reservar en la Justicia de Instrucción en su momento, el fiscal Carlos Rívolo y la jueza Capuchetti”.

En esa línea, agregó: “Que pretendan decir ahora, Milman o quien sea, que esto constituyó un autoatentado, implica atentar contra la inteligencia y la profesionalidad de todos quienes actuamos desde la iniciación del sumario hasta los que actuamos en el debate. Es atentar contra la inteligencia de cada uno de nosotros”.

Fernando Sabag Montiel

Baigún subrayó que el proceso se cumplió en todas las etapas judiciales correspondientes y reiteró que considerar la posibilidad de un autoatentado es un “disparate”. “Hubo un fiscal [Rívolo] que terminó las medidas de instrucción y concluyó decidiendo elevar las actuaciones a juicio. Hubo una jueza [Capuchetti] que decidió elevarlas a juicio, se sumó, y accedió, y dio una suerte de conformidad a todo lo actuado en la instrucción. Luego llegó a juicio, que se está desarrollando una vez por semana, integrado por tres jueces”.

Atentado a Cristina Kirchner: la asesora de Milman dijo que es "víctima de una operación política y mediática"

También indicó: “Están imputados, entre otros, Sabag Montiel y Brenda Uriarte, cuyos defensores están intentando pelear y contar con una estrategia defensista que les permita defenderlos”.

Brenda Uliarte

Gerardo Milman quedó implicado en la causa por el intento de asesinato a la expresidenta ocurrido el 1° de septiembre de 2022, luego de que un testigo declarara haberlo escuchado días antes en una cafetería del centro porteño decir: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

Ese día, Milman estuvo acompañado por dos asesoras. Los teléfonos de ambas, considerados elementos clave en la causa, fueron formateados por peritos informáticos.

NG/ff