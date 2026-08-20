Abogado y conductor libertario deberá pagar $ 200.000 y pedir disculpas por frases contra la comunidad islámica

Luego de que su defensa llegara a un acuerdo con la Justicia, un reconocido abogado y conductor libertario deberá donar 200.000 pesos a un hospital de niños y pedir disculpas públicamente por la causa penal donde quedó involucrado tras realizar una serie de posteos en su cuenta de X con mensajes discriminatorios contra la comunidad islámica.

Según la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Alejandro Sarubbi Benítez, conocido por conducir un ciclo en el canal de streaming Carajo.

Marcela Pagano denunció ante el Colegio Público a Alejandro Sarubbi Benítez, abogado de Gordo Dan y Manuel Adorni

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La moción presentada por la defensa del hombre fue aceptada por el juez federal Julián Ercolini, quien homologó el acuerdo tras recibir la aceptación de la parte querellante, el Centro Islámico de la República Argentina, que había hecho la denuncia por una serie de mensajes publicados en X el pasado 11 de febrero de 2025, a los que calificó de “discriminatorios” e “intimidatorios”, además de considerar que “incitaban a la violencia colectiva”; y del fiscal del caso, Carlos Rívolo.

La suma de dinero se destinará al Hospital de Niños Pedro de Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Sarubbi Benítez en Carajo

Qué decían los mensajes de Sarubbi Benítez contra la comunidad islámica

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), uno de los mensajes de Sarubbi Benítez hacía referencia a la entrada, en el reality show “Gran Hermano”, de un integrante de la comunidad islámica en los siguientes términos: “Telefé metió un cabeza de toalla en Gran Hermano. El peor canal de la historia argentina”.

Ese mismo día, publicó otro posteo insistiendo con el tema: “No quiero cabezas de toalla en Argentina. No son bienvenidos en el país de la libertad. Vayan a lapidar mujeres y a violar niñ** y ovejas a otra parte”.

El streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez propuso "expulsar" a la provincia de Buenos Aires, "esterilizar" y "tirar napalm"

Para luego agregar: “Odio profundamente a los cabezas de toalla. Soy completamente islamofóbico. Detesto su cultura violenta, retrógrada, retrasada y pedófi**, y pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil pu** de esos cog* oveja”.

A estos posteos, según la resolución judicial a la que tuvo acceso NA, también sumó: “Buen día para toda la gente normal que odia a los cabezas de toalla”.

Arrepentimiento y cierre de la causa

La defensa de Sarubbi Benítez llevó a la Justicia un acuerdo de conciliación que fue aceptado por la querella. La Agencia Noticias Argentinas informó que, luego de expresar “un sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas”, el abogado y conductor libertario se comprometió a publicar sus disculpas también por la red social X donde había lanzado sus insultos.

El juez Ercolini aclaró que estas sanciones buscan “lograr una solución al conflicto que cumpla con los requerimientos y necesidades de cada una de las partes”.

HM/ff