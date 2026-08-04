El streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez propuso "expulsar" a la provincia de Buenos Aires, "esterilizar" y "tirar napalm"

El abogado y streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez dijo que la provincia de Buenos Aires "no tiene salvación", por lo que llamó "un problemita cultural y de marginalidad" con los "cabecitas".

En esa línea, el abogado,quien hace poco había acusado a La Libertad Avanza de "cagona", ofreció "propuestas" para eliminar a su población o aislarla del resto de la Argentina. La primera fue "la esterilización". La segunda, "un muro de 15 m de altura con snipers [francotiradores] arriba para que nadie pueda cruzar".

Otras opciones que presentó fueron "expulsarla [a la provincia de Buenos Aires] del territorio nacional", y finalmente "todas las mañanas tirar napalm desde aviones". Sucedió este lunes en el programa La Trinchera, que Sarubbi Benítez conduce en el canal de streaming libertario Carajo. Tres co-conductores acompañaron sus palabras entre risas.

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El tono general del programa fue jocoso. El segmento comenzó así: "Ya la provincia de Buenos Aires, en mi humilde opinión, sobre todo lo que tiene que ver con el conurbano, esa inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación, para mí ya no hay retorno ", dijo Sarubbi Benítez. "Pase lo que pase, gane quien gane, vas a seguir siendo lo mismo, porque vos tenés un problemita cultural y de marginalidad que ni siquiera empezó con el kirchnerismo, muchísimo antes. Empezó más precisamente con las cabecitas estas que que estaban ahí ponderando".

Desde ese punto, avanzó: "Entonces, yo tengo una serie de propuestas". Y mencionó en primer lugar "la esterilización", a la que llamó "la más tibia, la más tranqui". En ese punto la co-conductora conocida como Kalina Ann apuntó, con una sonrisa: "Depende del método". Toda la mesa rió, y ella agregó: "Es que me entusiasmo".

La streamer Kalina Ann mostró una pantonera racial y adjudicó "derechos" al tono más claro

Luego, Sarubbi se explayó sobre la opcíon del "muro": "Yo cercaría todo el conurbano bonaerense y levantaría un muro de 15 metros de altura con snipers [francotiradores] arriba para que nadie pueda cruzar", dijo. Y agregó: "Obviamente daría la posibilidad de no quedarse ahí, eh, pero con portación de cara. Sería totalmente arbitrario a la hora de decir quién pasa y quién no".

Finalmente, completó: "Y si no hay plata para mantener los sinpers, directamente, directamente independizar a la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho expulsarla del territorio nacional".

Provocación, esvásticas y un saludo nazi: el desafiante acto de una militante de ultraderecha en Madrid

Ell co-conductor Francisco Pirovano lo detuvo: "Che, Ale, no te olvides que yo vivo ahí". Y Sarubbi le respondió "Bueno, pero yo dije que iba a ser 100% arbitrario a la hora de decidir quién pasa y quién no. Vos podés pasar. Vos tenés todos tus derechos".

En ese punto, Kalina Ann levantó un cartón con una escala cromática de tonos de piel del beige al marrón, señaló el color más claro y dijo: "Derechos". Toda la mesa estalló en risas.

La streamer libertaria Kalina Ann emula el meme racista de Family Guy

El cartón, una suerte de pantonera como las que se suelen usar en diseño o fotocromía, es una cita a un famoso meme racista originado en la serie animada estadounidense Family Guy, donde se usa un instrumento similar para señalar que los tonos más claros son correctos y los más oscuros, no..

El histórico meme de la serie Family Guy que tematiza la segregación por color de piel.

Después de las risas, Sarubbi Benítez retomó la palabra para defender la propuesta de la "independización" de la provincia de Buenos Aires: "Tu propio país con alcohol y mujerelas como te gusta a vos y listo".

Finalmente, presentó su última "propuesta", la del napalm, avisando que "quizás a priori presupuestariamente hablando puede parecer un poco cara, pero en realidad no lo es; de hecho, es bastante económica en proporción". Consideró que implicaba dar "aviso previo" a "las personas que uno considera que hay que salvar". Y cerró: "Así de arbitrario sería todo".

Pirovano comparó ese método con los bombardeos de Israel a Palestina, y Sarubbi asintió. La cuarta integrante de la mesa, Sofía Drehe, remató: "Como la frase que se filtró del Chacho Coudet, los cagones no hacen historia". .

Repudio generalizado a las declaraciones racistas de Sarubbi Benítez en La Trinchera

El fragmento del programa se viralizó con rapidez y provocó un rechazo generalizado en el arco político y periodístico. Entre las reacciones más categóricas se destacó la del periodista Pablo Duggan, quien a través de su cuenta de X tildó a la secuencia como "lo más nazi que se haya visto".

Un "antes y después" para Las Fuerzas del Cielo

En sintonía, el exjuez de la Corte Suprema Carlos Rozanski intervino públicamente para alertar sobre la gravedad institucional de la transmisión. "Se trata del primer hecho en el país de promoción pública de consignas nazis de concentracionismo y exterminio de millones de persona", aseguró. Argumentó que las expresiones vertidas exceden los límites del humor o la provocación política, tipificándolas directamente como discursos de odio y supremacismo blanco penados por las leyes de discriminación vigentes.

En las redes sociales, varios usuarios expusieron a los auspiciantes del programa: las empresas Cocos App, SAO medialunas, Skybroker y Endurance Technologies. Según se dijo en X, SAO, cuyo logo se ve delante de cada conductor, ya habría retirado su apoyo económico.

MB / VR / AS