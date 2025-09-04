La Justicia determinará si el periodista Carlos Pagni comparó a Javier Milei con Adolf Hitler

El lunes 28 de abril de 2025, Carlos Pagni relató en su habitual editorial cómo el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania tenía similitudes con la llegada a la presidencia por parte de Javier Milei. Para el Presidente, eso configuró un acto de “calumnias e injurias”, y decidió llevar al periodista a la Justicia, mediante su abogado Francisco Oneto.

La denuncia del mandatario cayó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien la desestimó por “inexistencia de delito”. El magistrado además señaló en su fallo que, los dichos de Pagni fueron un “análisis político general sobre la fragmentación del sistema democrático” y que "no implicaban imputación alguna concreta ni injuriosa hacia el Presidente".

Milei pidió la nulidad del fallo de Rafecas, bajo el argumento de que le aplicó a su caso un trámite que no correspondía, con la “indebida participación del Ministerio Público Fiscal”. Además, se quejó de que el juez no hizo una audiencia de conciliación y resolvió “antes del momento procesal” en el que hubiera estado habilitado a decidir.

“El error procedimental genera consecuencias materiales concretas: se privó al querellante del ejercicio de su derecho a participar en una audiencia de conciliación, y se colocó al Ministerio Público Fiscal como parte improcedente, desequilibrando la igualdad procesal que impera en los juicios de acción privada”, sostuvo el abogado del Presidente.

Ahora, la Cámara Federal de Casación convocó a la audiencia conciliatoria reclamada por Milei para el próximo 25 de septiembre, de manera previa a resolver la apelación del presidente contra el cierre por “inexistencia de delito” de su denuncia contra el periodista Pagni.

El máximo tribunal penal federal del país, tras la apelación de la querella de Milei, fijó la audiencia para escuchar a las partes antes de decidir, tal como quería el Presidente. La decisión sobre si se reabre o no la causa será adoptada por la sala IV de Casación, integrada por Mariano Borisnsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

Lo cierto es que, Javier Mili denunció a Pagni por compararlo con Hitler, lo que habría resultado en una ofensa del "honor y reputación" del Presidente.

Pero, lejos de comparar al Presidente argentino con el dictador genocida y padre del nazismo, lo que explicó Pagni es un fenómeno: el de la incomunicación que atraviesa la política a nivel global.

En ese marco, el periodista citó el libro “Hitler: a 30 días del poder”, del historiador norteamericano Henry Ashby Turner. Pagni dijo que “El autor sostiene que era muy difícil que Hitler llegara al poder, y se pregunta por qué llegó. Llegó porque cada dirigente importante de la clase política alemana de aquel momento tenía una hipótesis errónea respecto del comportamiento de los demás líderes”.

Ese comportamiento, el de pensar de manera equivocada las acciones de los demás dirigentes políticos, es lo que llevó a Javier Milei al poder en Argentina. No hubo alusión alguna al nazismo, al genocidio ni al totalitarismo que caracterizó al líder alemán, sino a las condiciones políticas de uno y otro momento histórico.

El próximo 25 de septiembre, ambas partes deberán concurrir a la Cámara Federal de Casación para que resuelva si el ”honor y reputación” de Javier Milei fue efectivamente manchado, o por el contrario, el editorial de Pagni simplemente fue un análisis sobre las condiciones políticas de la Alemania de la década del ‘30 de asemejan a las del mundo de hoy.

