Leopoldo Luque busca despegarse de la acusación por la muerte de Maradona y su defensa habla de un “chivo expiatorio”

La defensa de Leopoldo Luque redobló sus cuestionamientos a la acusación en el juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de que la Fiscalía solicitara 12 años de prisión para el neurocirujano, a quien considera uno de los principales responsables de la atención médica que recibió el exfutbolista antes de morir.

A lo largo de los alegatos finales de este miércoles, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín buscaron despegar al neurocirujano de las decisiones que rodearon la internación domiciliaria del exfutbolista. Rallín definió a su defendido como un “chivo expiatorio” de la causa. “Podríamos decir que es un perejil”, afirmó, al cuestionar la hipótesis de la Fiscalía. Además, remarcó: “Nosotros estamos acá, no para afirmar la inocencia de Luque con eslóganes televisivos, sino con prueba que lo fundamente”.

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Las críticas de Oneto apuntaron al trabajo de la Fiscalía y a la figura penal que se les atribuye a los acusados: el homicidio con dolo eventual. “Porque no tienen nada probado. Ellos saben y fuerzan las diferentes corrientes dogmáticas para crear una nueva. No sé, maradoniana tal vez”, sostuvo el abogado.

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A grandes rasgos, sostuvo que la Fiscalía no puede afirmar que los profesionales actuaron con indiferencia frente al riesgo y, al mismo tiempo, plantear que desconocían la complejidad del cuadro médico de Maradona. “Si no hay conocimiento no hay dolo. Esto la Fiscalía y el bloque acusador lo saben”, argumentó.

“Por más que haya indiferencia no hay dolo”, insistió el defensor. Oneto también cuestionó que se le atribuyera a Luque una responsabilidad general sobre el tratamiento, ya que, según planteó, su especialidad era la neurocirugía.

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“La internación domiciliaria, lo dijo ayer Vadim, la dispuso Cosachov con criterio médico. No la dispuso Luque”, afirmó. Y agregó que la especialidad de su defendido no habría tenido incidencia en el desenlace, por lo que rechazó que se le atribuyera una posición de garante, es decir, una obligación jurídica específica de actuar para evitar el resultado.

La junta médica, en el centro de las críticas

La defensa puso el foco en las conclusiones de la junta médica, que calificó de “inadecuado, deficiente y temerario” el accionar del equipo que atendió a Maradona durante su internación domiciliaria y sostuvo que una atención adecuada en una institución médica le habría dado “más chances de sobrevida”.

Ante esas conclusiones, el abogado Francisco Oneto cuestionó la consistencia del análisis de los expertos y apuntó: “Las paradojas llegan a puntos insospechados. Si no fuera trágico, es cómico”.

Durante su alegato, Oneto rechazó que se presentara a Maradona como un paciente con una cardiopatía activa en los días previos a su muerte. “Se instaló que Maradona era cardíaco. Y hasta la junta médica lo adoptó como cierto. No tenían la más mínima idea, pero como habían leído diarios desde los 2000 lo dio por hecho”, expresó.

Oneto también citó al perito Carlos Álvarez, quien había señalado que la miocardiopatía de Maradona era reversible, y aseguró que “de 2018 a 2020 no hubo la más mínima alerta de una cardiopatía activa”.

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El defensor también aludió a las afecciones hepáticas y renales mencionadas durante el debate y sostuvo que eran cuadros asintomáticos que no podían advertirse durante la atención médica: “Al no poder advertirse, no se puede tratar”.

La internación domiciliaria y la autonomía de Maradona

Otro de los ejes del alegato fue la decisión de continuar la recuperación de Maradona en una casa de Benavídez, en el partido bonaerense de Tigre, después de la operación por un hematoma subdural a la que había sido sometido en la Clínica Olivos a comienzos de noviembre de 2020.

Leopoldo Luque junto a Diego Maradona, a quien atendió en los últimos años de vida

El exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía en esa vivienda. La autopsia determinó que sufrió un "paro cardiorrespiratorio" y un "edema pulmonar".

Según planteó Oneto, el traslado había sido consensuado con la familia y rechazó que Luque fuera responsable de organizar la atención médica en su conjunto. “El traslado a una internación domiciliaria fue consentido por la familia”, afirmó, y remarcó que Luque no era el encargado de la domiciliaria.

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Acerca de ese punto, la defensa también cuestionó la decisión: "No existe montar un sanatorio en una casa”, afirmó, al rechazar lo que consideró una representación distorsionada de las condiciones que debía reunir la internación domiciliaria.

Rallín, por su parte, puso el foco en la capacidad de Maradona para decidir sobre su propio tratamiento y recordó: “Maradona era el hombre que decía que no. No a los tratamientos, a los estudios, que echó a los acompañantes terapéuticos. ¿Saben por qué? Porque era autónomo. Ejercía su derecho a la autonomía”, sostuvo.

El abogado también afirmó que Maradona tenía una personalidad marcada y que tomaba decisiones por su cuenta. “La acusación no se animó a decir que Diego Maradona era incapaz”, agregó.

MV/ML