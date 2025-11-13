La Fiscalía solicitó la destitución de la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En la etapa final del jury de enjuiciamiento en su contra, la magistrada le pidió disculpas a la familia del exfutbolista pero se defendió de las acusaciones y dijo que "se le atribueyn cosas que no son".

La fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, formuló el pedido ante el jurado de Enjuiciamiento por considerar que la titular del Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº2 de San Isidro, "mintió, presionó y abusó del poder". En representación de la Procuración bonaerense, la funcionaria judicial aseguró que la acusada "tomo por tontos" a quienes participaron del proceso.

En el jury a Julieta Makintach por el juicio a Maradona, la exmagistrada reiteró su inocencia y aseguró que "confía en las instituciones"

"Buscó el mejor plano, se arregló el pelo para salir mejor, contrató los servicios de una maquilladora, ¿En qué consistía esto? Se estaba por juzagar la muerte de una persona y el trailer se vendía en el exterior", agregó Duarte al hacer referencia a las palabras de Jorge Arnal, dueño de la productora La Doble A, que declaró durante el jury que la jueza "estaba al tanto" de la realización de la miniserie Justicia Divina, filmada durante la realición del juicio por la muerte de Diego.

Para Duarte, Makintach "utilizó los recursos del Estado para impulsar un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia". Asimismo, consideró que en el transcurso del juicio político se constataron "todas las acusaciones", por lo que solicitó que sea destituída como magistrada.

La jueza Julieta Makintach junto a su abogado, Darío Saldaño.

“Quedó demostrado que la doctora mintió, manipuló, fue parcial, usó material del erario público en su propio provecho. Todo esto fue un escándalo", manifestó. En esa línea, hizo un contraste entre la defensa que usó la jueza para justificar lo ocurrido y el requerimiento de remoción: "No se tropezó con una piedra, le arrojó piedras a la familia y la Justicia; por eso hay que sacar la piedra del camino".

Por último, añadió que fue ella quien "autorizó el ingreso" de las cámaras durante la primera audiencia del proceso por el fallecimiento de Maradona a pesar de que dentro de la sala no se podía filmar. “Se puede negar todo, pero no la evidencia que está clara", cerró.

Las últimas palabras de Makintach: "No mentí"

En el jury en su contra, la magistrada hizo uso de sus últimas palabras, en las que volvió a decir que "nunca mintió" acerca de la realización del proyecto audiovisual y le pieidó perdón a Dalma y Gianinna Maradona. "Le pido perdón a la familia, una y mil veces. No mentí nunca y con eso me voy en paz a mi almohada. No cometí ningún delito", afirmó.

El abogado Fernando Burlando junto a Dalma y Gianinna Maradona.

Noticia en desarrollo...