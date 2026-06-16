Milei avanzó con cuatro designaciones en el Ministerio Público tras flexibilizar controles para la Corte

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la designación de cuatro nuevos funcionarios judiciales para cubrir cargos vacantes en defensorías públicas y fiscalías nacionales, en el marco de una estrategia más amplia destinada a completar puestos vacantes dentro del Poder Judicial.

Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y alcanzan a tres defensorías y una fiscalía. Entre los nombramientos figura el de Lucas Marcelo Bellotti San Martín como Defensor Público de Menores e Incapaces ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Además, fue designada Marcela Lorena Sasso como Defensora Pública de Menores e Incapaces ante los mismos tribunales, en la Defensoría N° 3. También se oficializó el nombramiento de Santiago Vismara como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N° 9, y de María Inés Reston como Defensora Pública Oficial ante los Juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Defensoría N° 1.

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Las designaciones se conocen en momentos en que el Gobierno libertario impulsa cambios en los mecanismos de selección de las máximas autoridades judiciales. Un decreto publicado horas antespublicado por el Poder Ejecutivo eliminó instancias de consulta ciudadana que, desde 2003, permitían el escrutinio público de los candidatos propuestos por el Presidente antes de que sus pliegos fueran enviados al Senado para su aprobación.

Mientras tanto el oficialismo continúa avanzando en la cobertura de vacantes dentro de la Justicia nacional y federal: días atrás, el Senado dio su acuerdo a 74 pliegos para cubrir cargos de jueces, fiscales, defensores y conjueces federales en todo el país. Milei tiene pendiente la firma de los decretos para hacer efectivas las designaciones: sobresale el de la jueza María Verónica Michelli, a quien el Presidente propuso como candidata para integrar Tribunal Oral Federal 3 de La Plata e intentó luego sin éxito retirar por su parentesco familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

Se estima que alrededor de un tercio de los 1002 cargos federales y nacionales están vacantes. Y es donde hasta el momento parecía estar el interés del Gobierno. Habla una fuente de la Corte Suprema: “Nadie nunca tuvo en sus manos la posibilidad de modificar el 35 por ciento del Poder Judicial desde el inicio de la democracia. No parece que ahora sea el momento de nombrar jueces para la Corte o al Procurador General”. "Allí decían ayer no contar con información oficial", contó en Walter Curia en Perfil.

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