El estratega digital y consultor político argentino Fernando Cerimedo sumó una segunda medida de prisión preventiva por el plazo de seis meses, como parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. A partir de esta nueva resolución, su detención fue dispuesta en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el altiplano de La Paz, por decisión del juez Douglas Borda tras una audiencia virtual de aproximadamente seis horas.

Sin embargo, aún debe definirse cuál de los procesos prevalecerá para la ejecución de su traslado, ya que Cerimedo actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, cumpliendo otra prisión preventiva por la causa en la que se lo investiga por la tentativa de feminicidio de su ex pareja, la abogada boliviana Nadia Beller.

Apenas hace unas horas, durante la audiencia virtual, Cerimedo declaró desde su celda, protagonizó varios momentos en los que se quebró en llanto al referirse a su familia y rechazó las acusaciones en su contra. "Yo no me voy a fugar, señor juez. Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida" y "estoy encerrado por algo que no ocurrió", sostuvo ante el tribunal.

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Esta sesión contó con momentos de extrema tensión cuando intervino el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien le exigió que dejara de encubrir al presidente Rodrigo Paz y solicitó su traslado a Chonchocoro. El estratega argentino respondió con dureza, tildó a Lara de "mitómano" y lo acusó de intentar amedrentar e influir en las decisiones judiciales por cuestiones políticas vinculadas a su gestión.

“Si yo hubiese tenido una alta influencia, le garantizo que muchas de las cosas que pasaron en Bolivia no hubiesen ocurrido”, afirmó.

A su vez, el abogado defensor de Cerimedo, Ernesto Giraldes, informó que apeló la decisión judicial al considerar que la Fiscalía no logró demostrar de qué manera su defendido afectó al Estado y advirtió que su vida “corre peligro” si es trasladado.

Esta nueva investigación por enriquecimiento ilícito se originó tras diversos allanamientos en los que se incautaron sumas millonarias en efectivo, incluyendo 500.000 dólares encontrados en operativos previos y otros montos, además de un arma de fuego y propiedades. Ante la justicia, el consultor justificó su capital declarando que percibe ingresos mensuales cercanos al millón de dólares gracias a sus actividades empresariales internacionales en la Argentina y en Estados Unidos (a través de firmas como Numen Group Inc. y Numen de Publicidad).

Sostuvo que el dinero hallado correspondía a fondos destinados a instalar oficinas y proyectos comerciales en el país, y minimizó el uso de cuentas locales al señalar que operaba habitualmente con tarjetas extranjeras.

Asimismo, Cerimedo reconoció haber colaborado con “consejos de comunicación digital” durante la campaña presidencial de Rodrigo Paz y haber mantenido cercanía con el mandatario. Sin embargo, ante las preguntas de la Fiscalía sobre su eventual rol dentro del Gobierno, respondió en reiteradas oportunidades: “No tiene nada que ver con el caso”.

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También, la situación quedó atravesada por las declaraciones públicas de Paz, quien días atrás aseguró que Cerimedo “jamás tuvo autorización” para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia.

La otra causa por la que está detenido

En otro orden, la nueva prisión preventiva se suma al expediente por el presunto intento de femicidio de Nadia Beller, por el que Cerimedo permanece detenido desde agosto en Palmasola.

Su expareja sobrevivió a tres disparos y posteriormente acusó al consultor de haber enviado sicarios para matarla. El caso generó un fuerte impacto político en Bolivia porque la mujer también realizó acusaciones que involucraron a integrantes del entorno del Gobierno.

Además de esa investigación, Cerimedo enfrenta otros expedientes por violencia intrafamiliar y legitimación de ganancias ilícitas, mientras existe una investigación adicional por presunto tráfico de drogas.

Cerimedo rechazó las acusaciones y sostuvo que el caso le provocó un fuerte daño personal y profesional. Durante la audiencia, se quebró en varias oportunidades al hablar de su familia y pidió que el proceso avance para poder demostrar su inocencia.

“Mi familia está desprotegida. No me voy a fugar, quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, expresó.

MV/AF