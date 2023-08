Restituyeron a un juez acusado de allanar el departamento de una trabajadora sexual a la que contrató

Fracasó el intento de destitución contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Onildo Stemphelet, que enfrentaba un pedido de destitución por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Tras el jury iniciado a partir de un hecho ocurrido en 2019, cuando acusó a una trabajadora sexual a la que había contratado de haberle robado $3 mil y una tarjeta de crédito, hoy le restituyeron su cargo.

Este martes a las 11 se realizó una audiencia en la que el Tribunal comunicó el veredicto. Con voto dividido, se resolvió la restitución en el cargo de Stemphelet "por no haber alcanzado la mayoría exigida" para avanzar en el apartamiento de sus funciones como titular de Juzgado. También dispusieron el levantamiento de un embargo sobre el 40% del su sueldo.

Stemphelet estaba suspendido preventivamente desde mediados de diciembre del 2020, cuando comenzó la investigación.

El hecho que motivó el inicio del proceso ocurrió el 15 de mayo de 2019 en un departamento de la calle Rivadavia de la ciudad del sur bonaerense. Después de tener relaciones con la trabajadora, Stemphelet salió del lugar y se dio cuenta de que le faltaban sus pertenencias. De inmediato sospechó de la mujer, que durante el juicio declaró que la amenazó al decirle "ahora vas a ver, vas a ir presa por lo que me hiciste".

El proceso de juicio político estuvo a cargo de un tribunal encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y ocho conjueces representantes de la Legislatura y la Abogacía. Este martes a las 11 de la mañana leyeron el veredicto, a más de cuatro años del hecho.

La denuncia inicial

El proceso se inició con una denuncia radicada en julio del 2019 por el procurador fiscal bonaerense Julio Conte Grand, que señalaba la presunta actuación irregular del magistrado. Durante el jury de enjuiciamiento realizado la semana pasada, la fiscalía acusó a Stemphelet por mal desempeño en sus funciones por "haberle achacado un robo, amenazado y hostigado a una mujer sola" con la que había mantenido relaciones sexuales.

El episodio había ocurrido en mayo del 2019, cuando el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca concurrió al departamento de una trabajadora sexual con la que tuvo relaciones y al salir se dio cuenta del faltante de pertenencias. Lo primero que hizo fue sospechar de la mujer, y ante eso se comunicó con un hombre al que refirió como su "amigo". Era nada menos que un policía bonaerense retirado que ante la llamada del magistrado le dio aviso al jefe de comando de patrulla de la ciudad.

El hecho motivó una causa judicial y para octubre de ese año se determinó que era procedente la realización de un jury en contra del magistrado. Poco más de un año después, el 17 de diciembre del 2020, el jurado apartó preventivamente a Stemphelet de su cargo hasta la realización del proceso.

El jurado de enjuiciamiento presidido por Sergio Torres.

El juicio político contra el magistrado bahiense, que hasta el 2017 había ejercido como juez de Garantías y defensor oficial en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, se realizó el 15 y 16 de agosto pasado. En la primera audiencia, que duró poco más de seis horas, el fiscal Lucas Oyanharte, a cargo de la acusación, leyó los puntos centrales que argumentaron el señalamiento.

La acusación y la respuesta de la defensa

"Se ha apartado de su buena conducta y ha incurrido en su ilícito en mal desempeño, ya que al salir del encuentro íntimo en el departamento de la mujer, el juez advirtió que le faltaban 3 mil pesos y una tarjeta de crédito. A partir de ese momento comenzó a desplegar una serie de conductas totalmente impropias e inadmisibles que culminaron con un procedimiento abiertamente ilegal que el propio acusado avaló", leyó el fiscal.

Según su versión, abusándose de su poder como juez, el magistrado convocó a contactos policiales que se acercaron hasta el departamento en el que habían mantenido relaciones, dijo que allí estaba la mujer y permitió un allanamiento y una requisa sin ninguna orden judicial ni intervención de la Fiscalía de turno. Para la defensa, a cargo de la abogada Graciela Cortázar, eso no existió.

La abogada, tras quejarse de que el fiscal leyó textualmente un documento -algo no permitido en el proceso-, dijo que "lo que ha hecho (el fiscal) es acusar sin describir las conductas en detalle" y explicó que "mi defendido llamó a la policía en la calle porque entendió que había sido víctima de un delito".

Cortázar puso de manifiesto que durante un mes el caso se siguió vía sumarios penales, ya que "había un delito de hurto y nada más", pero sospechó de que "llamativamente, un mes después, con una precisión de fechas, se toma conocimiento público del hecho por la publicación de un portal el mismo día de la realización del acto de inicio de la causa que pretende acusar a mi defendido sin que existiera ninguna producción de testimonio que diera pie a ello".

En su exposición preliminar, la abogada afirmó que "ninguna conducta realizada por el señor Stemphelet es constitutiva de las infracciones" endilgadas y avisó que "voy a intentar acreditar que nada prueba que mi defendido haya cometido ninguna conducta tangible".

Qué dijeron los testigos

Después fue el turno de los testigos. Los primeros en declarar fueron los dos policías bonaerenses que aquella tarde de mayo del 2019 se acercaron al domicilio de la calle Rivadavia, quienes coincidieron en que había una discusión que se mitigó y que uno se quedó con la mujer y el otro con el magistrado.

También dijeron que a ella la trasladaron a sede policial para identificarla porque supuestamente no tenía documentos. La mujer, al día siguiente, dijo que uno de los efectivos le había dicho que por pedido de Stemphelet debían trasladarla.

El acta policial del episodio.

Otro de los policías, que al momento del hecho se desempeñaba como jefe del comando de patrullas ciudadanas, declaró que recibió el llamado de otro policía que le manifestó que un conocido había sufrido un incidente y ante eso articuló para que patrulleros visiten el lugar.

Cuando Stemphelet declaró al otro día, dijo que llamó a su amigo en medio de un estado de confusión en el que no sabía si denunciar el hecho y generarse un problema (con su familia en principio) o hacer que nada pasó e irse del lugar. En ese estado dijo que llamó a su amigo policía, que supuestamente estaba viajando, y que este entendió que había sido asaltado por una "mechera", por eso mandó a la policía.

"Me sentí muy mal", dijo la mujer

La primera jornada del juicio culminó con la declaración de J.J.R.B, la trabajadora sexual señalada por el juez, quien aseguró: "Me sentí muy mal, muy intimidada".

Respecto del episodio, recordó: "Él (por Stemphelet) llamó adelante mío. Me dijo 'ahora vas a ver, vas a ir presa por lo que me hiciste'. Al rato vinieron policías en dos patrulleros, eran como cinco. Yo estaba sola, en ropa interior. Le había dicho que llame, que no tenía nada que temer porque yo no había hecho nada".

La mujer, además, dijo que los efectivos "revisaron todo y no encontraron nada", e insistió con que "él les había dicho que me llevaran a la comisaría". Una vez en la dependencia, recordó, "me hicieron el acta, me sacaron fotos sin autorización y me hicieron firmar un papel con lo sucedido y nada más". A Stemphelet, contó, "fue la primera y última vez que lo volví a ver".

Entre lágrimas, Stemphelet dijo que la mujer mintió

El 16 de agosto pasado fue el segundo día del jury, que contó con la declaración de Stemphelet, que se quebró al sostener que "mi única intención es que se sepa la verdad", luego de acusar de mentirosa a J.J.R.B, la trabajadora sexual.

El hasta hoy suspendido juez contó que cuando se dio cuenta del faltante dudó en llamar a la policía, pero finalmente "me pareció más honesto y más digno denunciar el hecho por más que sabía que la situación me iba a perjudicar mi situación familiar". "Cuando llegó la policía dije que me habían sustraído unas pertenencias, que yo sospechaba de la persona que se encontraba adentro del domicilio que indiqué (...) y uno de los policías me retira a 20 metros del domicilio, con lo que quedé de espaldas al lugar", añadió.

Stemphelet declaró que cuando terminó la actuación se retiró del lugar porque "me quise desentender del tema y que la Fiscalía me convoque cuando lo requiera". De ese modo, negó que haya tenido intenciones de ocultar el hecho, al tiempo que admitió que le dijo a la policía que no iba a hacer la denuncia porque "conocía el procedimiento" e iba a recurrir directo a la Fiscalía.

Más tarde comenzaron los alegatos. El fiscal pidió la destitución del funcionario, debido a que "la prueba incorporada permite afirmar que el Dr. Stemphelet incumplió en los deberes inherentes a su cargo, en graves irregularidades en procedimientos sin perjuicio de la posible comisión de delitos como privación de la libertad y abuso de autoridad".

"No caben dudas que incurrió en mal desempeño y se apartó de la buena conducta exigida para el cargo", insistió el fiscal que, por otra parte, dijo que la declaración de la trabajadora sexual resulta convincente y le pidió al Tribunal de Enjuiciamiento que la tenga en cuenta aplicando perspectiva de género.

Para Cortázar, defensora de Stemphelet, la acusación "está tan vacía de elementos que nos muestren a mi defendido haciendo algo".

"No hubo allanamiento, la policía vino y no hay denuncia por allanamiento. Ni siquiera la propia señora (la trabajadora sexual) dijo que fue requisada. Y tampoco existen razones para creer que mi defendido estuviera en condiciones de abusar de su autoridad por el lugar en el que se encontraba. El pensó 'llamo a un amigo, denuncio y me meto en un problema con mi mujer'", completó la abogada.

Con la decisión del Tribunal, se espera que en los próximos días Stemphelet vuelva a su cargo.

