Rechazaron la destitución del juez federal Pablo Díaz Lacava, acusado de maltrato laboral

El Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura tomó la resolución unánime de rechazar la destitución del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, quien había sido acusado de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género contra empleados judiciales. Aunque escuchó a los testigos, al propio magistrado, a su defensa y a los representantes que impulsaron la acusación, resolvió que los hechos denunciados existieron, pero no alcanzaron la gravedad necesaria para una causal de remoción.

Según su resolución, el Jurado de Enjuiciamiento consideró que la destitución habría sido un “desenlace desproporcionado” y cuestionó el manejo que tuvo el Tribunal Oral Federal de La Pampa frente al conflicto interno.

A su vez, el jury sostuvo: “El juicio político no fue concebido para suplir las falencias del gobierno interno del Tribunal, ni para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas constitucionales de remoción”.

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Díaz Lacava podrá volver a su cargo, aunque la decisión del jury no implica el cierre de la causa penal que enfrenta por los hechos denunciados.

Estas denuncias contra el magistrado comenzaron en abril de 2023, cuando secretarios y empleados de su tribunal lo señalaron por distintos episodios de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

Según el dictamen acusatorio del Consejo de la Magistratura, Díaz Lacava habría protagonizado una serie de situaciones que fueron consideradas como “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”.

Algunos de los episodios mencionados durante el proceso apareció uno particularmente llamativo, donde el juez habría arrojado una piedra contra un empleado. También se describieron situaciones de gritos, insultos, amenazas, golpes sobre escritorios, interrogatorios a empleados y reacciones de ira frente a cuestiones vinculadas con el funcionamiento cotidiano del tribunal.

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En esta misma línea, los acusadores sostuvieron que no se trataba de hechos aislados, sino de un patrón de comportamiento que había generado temor entre los trabajadores y que, además, terminaba afectando el funcionamiento del servicio de justicia.

Según lo expuesto durante el jury, el consejero Diego Barroetaveña afirmó que los funcionarios y empleados habían vivido “un verdadero infierno” y sostuvo que el caso no podía ser reducido a una diferencia sobre los estilos de conducción de un tribunal.

Además, Díaz Lacava está procesado en una causa penal por lesiones leves y graves y amenazas simples y coactivas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en un contexto de violencia y maltrato laboral y, en el caso de las mujeres, también de violencia de género.

El Jurado de Enjuiciamiento que analizó el caso de Díaz Lacava estuvo integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero, presidente, y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

El tercer juez sometido a jury en menos de un año

En diciembre pasado fue destituido Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata.

Semanas atrás, el 18 de agosto, fue removido el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de haber publicado mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.

A estos casos se suma el del juez federal de Rosario Gastón Salmain, quien está procesado y con prisión preventiva —aunque no detenido por sus fueros— y también espera ser sometido a un jury. Está acusado de haber ocultado en su currículum que había sido expulsado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.

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En abril, el plenario del Consejo de la Magistratura había suspendido a López, Díaz Lacava y Salmain para que se analizara en cada caso si existían motivos suficientes para considerar que habían incurrido en mal desempeño.

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MV