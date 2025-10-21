La disputa judicial entre Fabiola Yáñez y su anterior pareja, el expresidente Alberto Fernández, sumó un nuevo capítulo con la renuncia de sus abogados defensores, Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro, en el expediente civil 102, que trata sobre alimentos y régimen de visitas para su hijo en común, Francisco. A pocos días de su regreso a la Argentina, la salida de los letrados evidenció la comunicación complicada mantenía con sus abogados, quienes se enteraron del viaje por terceros, un viaje que buscaba facilitar el restablecimiento del vínculo entre padre e hijo.

Fernández afronta un juicio oral y público por la denuncia de violencia de género presentada por Yáñez, y después del apartamiento del juez Julián Ercolini, la defensa pidió la nulidad de la causa. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la total validez de las pruebas presentadas y el fiscal solicitó avanzar rápidamente a juicio.

La renuncia de Gallego y D’Alessandro complicó aún más la situación, y todo indica que también podrían abandonar la defensa en la causa por violencia de género, ya que la relación con Yáñez era tensa desde hace tiempo debido a la falta de comunicación sobre sus movimientos y decisiones. Ante este cambio, las abogadas Marcela de Leonardis y María Eugenia Sosa, conocidas por representar a Wanda Nara, asumieron la defensa en el fuero civil y en la causa.

Además, Yáñez relató que durante un año y ocho meses el expresidente no viajó para visitar al niño, aunque aclaró que “jamás existió un impedimento de contacto”. De hecho, explicó que mientras residía en España se habían fijado días y lugares concretos para los encuentros: “El centro de vida de Francisco era Madrid. Su colegio, su pediatra, estaba allá”.

De manera paralela, habló de las dificultades de mantener el vínculo a distancia con un niño pequeño: “Con un nene tan chico es engorroso, porque si bien lo podés poner frente a un teléfono un ratito, a veces no quiere o se dispersa”. También, desmintió las versiones que aseguraban que había sido “echada” de España: “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso, eso no es verdad. No hay ninguna cuestión judicial”.

Por qué regresó Fabiola Yáñez a la Argentina

La ex primera dama se refirió a su regreso desde Madrid, España, donde vivía luego de separarse de Alberto Fernández, con quien mantiene un conflicto judicial por una denuncia por violencia de género. Además, según explicó en una entrevista televisiva, su vuelta tuvo como objetivo que el expresidente y su hijo, Francisco, "puedan revincularse".

Al hablar de su relación con Fernández, Yáñez se centró en el impacto de la separación en su vida personal y en el silencio que mantuvo. “Simplemente necesitaba sanar ciertas cuestiones que venían de muchos años. Soy una mujer fuerte, una mujer resiliente. Si lo que me pasó sirve para ayudar a otras personas, ojalá que sirva para eso”, afirmó.

De hecho, negó los rumores que señalaban que había sido echada de su trabajo en España. “No es verdad que yo tendría que haber vuelto por nada, a mí nadie me impuso nada, eso no es cierto. No hay ninguna cuestión judicial”, aclaró.

Respecto al motivo de su regreso, aseguró: “Estoy acá por el bien de mi hijo. Tengo que estar para él y para mi familia. Volver a mi país y que mi hijo se críe aquí es lo que corresponde. Hay que seguir para adelante y dejar que fluyan”.

Tras su regreso al país, Fabiola Yañez reactiva la disputa judicial contra Alberto Fernández

Por último, se refirió a los rumores de infidelidad que involucraron a Fernández con la periodista y conductora radial Tamara Pettinato: “Sí, por supuesto que sabía. ¿Me dolió que salga a la luz? Sí, sí, sí. Es avergonzante”, aunque evitó profundizar sobre el tema: “No voy a hablar de él”.

