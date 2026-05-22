Se complica la situación judicial del dueño de la clínica trucha clausurada: hallaron una valija repleta de sellos médicos

La situación de Alberto Santarceri, titular de “Argentina Salud”, la clínica clausurada en González Catán por ejercicio ilegal de la medicina, se complicaría en las próximas horas por el hallazgo de sellos médicos encontrados en una valija dentro del auto de su padre, de acuerdo a los investigadores del caso.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), alrededor de 50 sellos, supuestamente falsos, se hallaban dentro del vehículo, lo que potenciaría la sospecha de que en ese establecimiento médico trabajaban personas que no contaban con la habilitación correspondiente.

Entre gritos, patadas y empujones, clausuraron la clínica de González Catán acusada de ejercicio ilegal de la medicina

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Santarceri fue detenido junto a otros 5 sospechosos tras una serie de allanamientos en La Matanza y el sur del Conurbano. También fueron arrestadas 23 personas que habrían tenido una participación secundaria en los hechos que se investigan.

Enfrentamientos frente la Clínica "Argentina Salud" entre familiares de supuestas víctimas y empleados del centro médico

La denuncia contra la clínica “Argentina Salud”

La causa comenzó cuando una médica llamada Romina Neira denunció que la clínica “Argentina Salud” le había robado sus datos profesionales y los estaba usando. Partiendo de esta acusación, los investigadores determinaron que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras parecidas.

Entrevistada por la Agencia Noticias Argentinas, la doctora explicó que “todo esto data de diciembre del año pasado, cuando una colega me llama y me cuenta que al parecer alguien estaba usando mi matricula y mi sello”.

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Neira reveló que una colega suele ayudar a su hermana fiscal en causas donde hay temas médicos y, en este caso, necesitaba detalles sobre un caso de violencia de género, “ahí ella ve que aparecen certificados con mi nombre, pero con una especialidad distinta, que era médica clínica”.

La policía custodiando la clínica clausurada

La causa se encuentra en manos de la Unidad Fiscal Descentralizada número 1 de Gregorio de Laferrere, que encabeza el fiscal Fernando Garate, con la intervención de la secretaría de Francisco Veiga.