Juan Zabaleta: "Los vulnerables de la Argentina no nos preguntan por un operativo clamor"

En el marco de las elecciones para presidir el Partido Justicialista, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo que la política tiene que buscar generar empatía con la sociedad, y aseguró que nadie pregunta por los operativos clamor del PJ sino por cómo solucionar los problemas del día a día. "A los intendentes que hacen los tuits planteando operativos clamores, muchos colegas míos, habría que preguntarles cómo está la seguridad en su distrito”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Zabaleta fue intendente de Hurlingham, ministro de Desarrollo Social y un importante dirigente de la Provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel: ¿Cómo cae este operativo clamor que vimos ayer en las redes de parte del PJ y la Cámpora, para que la expresidenta sea presidenta, valga la redundancia, del partido?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Primero una reflexión: Si alguna vez la política va a generar un poco simpatía con la sociedad. Si va a estar un poquito poniéndose en las zapatillas de otros. Cuando el boleto de subte cuesta lo que cuesta, cuando los tres colectivos que tienen que tomar la señora de Varela que trabaja en una casa en Recoleta le baja prácticamente la mitad del sueldo... tenemos que generar empatía y empezar a discutir los temas centrales de la Argentina después del desastre de gobierno que hicimos con Alberto Fernández y Cristina Fernández. Crítica y empatía cero, parece.

En el despacho de pan que está cerca de mi casa, a la señora se le cayó casi un 40% de la venta de pan, una mujer que es jubilada, y la verdad que no me pregunta ni por los operativos clamor de nadie, ni por la interna del PJ. Son los debates hacia adentro, que nos tiene acostumbrados por ahí algún sector de nuestro espacio, que indudablemente hay que dar, pero me parece que en algún momento hay que mirar un poco la sociedad, mirar un poco a la gente, y lo mal que la están pasando.

¿Ustedes se imaginan el 17 de noviembre una interna? Porque es una interna donde el gobernador Quintela es candidato. Hoy he visto pintadas de Fernando Gray como candidato a presidente del PJ Nacional. Lo voy a llamar a Fernando a ver si está con la voluntad también de ser candidato. ¿Pero ustedes se imaginan el 17 de noviembre, llegando a fin de año, con cómo está la Argentina, con cómo está la economía, con las universidades públicas desfinanciadas, tener que llevar gente arriba de los remises para votar candidato del PJ? Lo del PJ no le importa a nadie, al menos en esta etapa. Así que la verdad es que a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque siguen mirando para atrás. Los sueños de los argentinos no pasan por la candidatura de nadie, pasan por poder llegar a fin de mes y poder salir a caminar tranquilo en la calle.

A los intendentes que hacen los tuits planteando operativos clamores, muchos colegas míos, habría que preguntarles cómo está la seguridad en su distrito. Yo sé lo que opinan hacia adentro en reuniones.

Tweet de Mayra Mendoza pidiendo por CFK para la presidencia del PJ.

Elizabeth Peger: ¿Dicen una cosa hacia adentro y después repiten otras cosas?

No tengas duda.

He convivido con el intendente de Merlo, por ejemplo, que se autoinmola por el kirchnerismo, cuando un día vinieron y le arrebataron el Partido Justicialista. Entonces, me parece que en algún momento hay que animarse a una discusión, con mucho respeto, que tiene que ver con que lo que hay que garantizar en Merlo es que la gente camine tranquila por la calle y que el merendero y el comedor tengan los alimentos que tienen que tener. Y si el Gobierno nacional no te los da, no le digas a la responsable que no te los da, hacé lo que tengas que hacer para que puedas tener la olla paradita y para que los pibes que salen o entran al colegio coman un plato de comida. Esto pasa en la Argentina, pero nosotros discutimos del PJ. Y los intendentes, compañeros, hacen tuits pidiendo operativos, y no va a cambiar nada. ¿Ustedes creen que el 18 de noviembre va a cambiar algo? ¿Ustedes creen que la candidatura de alguien va a ordenar esto? No lo va a ordenar.

AG: ¿Y cómo se ordena? Porque hay un lío bárbaro ahí...

No se va a ordenar eso.

La discusión del año que viene, de la política, tiene que ver con lo que pensamos que hay que ampliar. Hay muchos dirigentes que pensamos distinto y que dejamos el dogmatismo y el ideologismo estúpido de lado. Tenemos que estar juntos, construyendo una propuesta para que la Argentina genere trabajo, para defender al que invierte y tiene una PyME y para poder garantizar políticas de seguridad, y para eso no va a alcanzar con el PJ, tiene que ser amplio.

Ahí tienes que ver quiénes son los que están en condiciones de convocar algo que sea más amplio. Que mire gobernadores y dirigentes de otros espacios políticos también. Que lo mire y pregunte, “¿qué pensás vos de la universidad pública y de la movilidad social ascendente? Bueno, vamos con juntos”. Dejando de lado lo que pasó y no me importa si tu color es rojo y blanco y el mío azul y amarillo, ¿entienden lo que les digo?

Lo digo hasta con bronca e impotencia, porque no puedo creer que esté pasando con los operativos clamores lo que ya pasó y ya vivimos. Créanme que no me preguntan por ningún dirigente. La señora que tiene el despacho de pan no me pregunta por ningún dirigente, sino que me dice que se le cayó la venta y al marido le robaron la rueda del auto. Entonces, ¿dónde tienen que estar los intendentes? Parados al lado de sus vecinos. Los que tienen responsabilidad de gestión. Que se dejen de romper las pelotas con el tema de la política partidaria y que gobiernen. Que La Cámpora no le rompa más las bolas a Kicillof, el gobernador de la provincia más importante y con los problemas más graves acentuados por las políticas del Gobierno nacional. Hacen actos para romperle las pelotas y hablar que la canción sí o no.

Perdimos las elecciones con el gobierno de Alberto y de Cristina. Hicimos las cosas mal. Le prometimos a los argentinos salarios mejores, asado los domingos, seguridad y nada de eso pasó. ¿Vamos a volver de la misma forma? No. El año que viene el peronismo tiene muchas posibilidades de ir dividido, porque indudablemente algunos creemos que no es la discusión a fondo del PJ. El PJ, que indudablemente llevó una bandera que le trajo muchos problemas a muchos argentinos y echó por tierra mucha esperanza de muchos argentinos cuando, en el 2019, le dijimos muchas cosas que no supimos hacer. ¿Van a convocar a la unidad lo mismo para que cuando un dirigente habla cosas distintas lo caguen a palos?, ¿para que le tiren microfonazos públicamente? No va a pasar. ¿Se va a parar en el llamado de unidad Wado de Pedro, que rompió un gobierno y lo desestabilizó?, ¿que un día lo mandan y renuncia? ¿Cómo creen que quedó el gobierno de Alberto Fernández después de la renuncia? Todo tironeado, todos peleados, todo mal. Si intentan volver de esta forma, no va a pasar. No va a pasar, indudablemente, porque va a haber otro escenario en el que se va a convocar o a autoconvocar de cara a las elecciones del año que viene, para las que falta mucho, un año.

El subte vale 757 mangos y el salario de un laburante es el mismo.

Arrancó el "operativo clamor" para que Cristina Kirchner lidere el PJ y sea candidata en 2025: quiénes la postularon

EP: Además, se lanza este operativo clamor el día después de marchar por un reclamo que hoy es central y está en discusión realmente en la opinión pública y en la sociedad argentina, como lo es la universidad pública. Ahora digo, te escucho sumamente enojado. ¿Ves claramente un intento permanente del kirchnerismo, Cristina, Máximo, de condicionar a Kicillof?

Ustedes lo ven, no es que yo lo veo. Ustedes lo ven permanentemente. Le están haciendo lo mismo que le hicieron al gobierno de Alberto Fernández.

Pero aparte, sinceramente, después del acto de Atenas, con lo que dijeron, al otro día vuelan todos los ministro de La Cámpora, no dejo uno. Porque si no compartís conmigo los hechos de gestión y tener otra mirada más inclusiva, convocante y que interpele los problemas de la sociedad, vayanse del Gobierno. Es muy fácil cuando vos puteas dentro del Gobierno y tenés una estructura económica. Háganlo desde afuera.

Tuvimos un presidente con Alberto Fernández que no tuvo autoridad. ¿A mí me hacés lo que le hiciste y vas a seguir laburando en PAMI y ANSES y en la caja publicitaria de YPF? Pero bueno, todo salió mal. Fue un mal experimento. Fue algo que no se entendió nunca. Yo estaba arriba de un volcán que era el Ministerio de Desarrollo Social, tratando de ordenar políticas sociales, tratando de decirle a muchos dirigentes piqueteros que paren, que la terminen. Era la tensión que este sí, que este no, que anda por acá, que anda por allá. Eso fracasó. ¿Vamos a volver a hacer lo mismo? No va a pasar.

Diputados sancionó la Boleta Única de Papel: empezará a usarse en las elecciones legislativas del 2025

Claudio Mardones: En el medio, a partir de la decisión del Congreso, la boleta única de papel a nivel nacional es ley. Llega el momento de saber si finalmente el Ejecutivo va a poder cumplir con los tiempos para su implementación el año que viene, pero en la provincia de Buenos Aires parece que se viene un escenario de dos urnas y la convivencia de dos mecanismos de votación. ¿Qué escenario está viendo a partir de este cambio tan importante en el instrumento de votación electoral a nivel nacional?

Primero, totalmente de acuerdo con la boleta única. Una boleta de 92 centímetros de largo. En el medio, un candidato que no lo conoce ni Magoya, que son clubes de amigos de algún sector de la política. Están para bloquear el sector de la política, no para opinar en ningún sentido sobre las responsabilidades que el cargo necesita.

A mí me parece muy bien y creo que hay que desbloquear el debate en la Provincia de Buenos Aires. Hay que plantear la decisión de boleta única en la Provincia de Buenos Aires. Que los legisladores de la provincia, senadores y diputados, dejen de plantear la reelección indefinida de los intendentes y discutan las cosas que van a hacer más ágil la votación y le van a plantear a la sociedad votar a candidatos que conoce y sabe quienes son. Terminar con esa lista sábana donde te meten en el medio a cualquiera que no conocés.

Se terminó el negocio del arrastre, entre comillas, de que alguien ordena arriba para terminar pensionado abajo. Todo eso se termina y está muy bien. Está muy bien que haya democracia más directa, que sea más transparente, que sea más económico. ¿Saben lo que cuesta imprimir millones de boletas de papel? Me parece que hay algo que en la Argentina, más allá del espacio político que lo plantea, está cambiando.

La provincia de Buenos Aires se tiene que animar, y los legisladores ojalá se animen a dar este debate. Que haya boleta única en la Provincia de Buenos Aires. Que agilicemos y fundamentalmente le demos herramientas a la gente para que pueda votar rápido. Que no pase lo que pasó, y yo tengo esa expectativa, en la elección de la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que se votó boleta única, después la boleta de papel y hubo un lío bárbaro? Intentemos ir hacia el camino de la boleta única en la provincia de Buenos Aires y que sea el intendente, si labura bien, o el concejal, si la gente lo conoce, al que puedan marcar con una cruz. Terminar de meter en la lista sábana a todos los que son integrantes de una organización que van a hacer lo que les digan. No funciona así, porque todo eso está claro que fracasó entre el 2019 y 2023. Así que me parece correcto, me parece muy bien, que haya boleta única a nivel nacional ya, y que se instale el debate de la boleta única en la provincia de Buenos Aires.

Si vienen ahora con el cuento que es institucional, terminenla, tengan la posibilidad, y démosle la posibilidad a la sociedad de reconciliarse con la política. La boleta única es una forma de reconciliar a la sociedad con la política. Porque vas a ponerle la cruz al que conoces, al que sabés dónde vive, al que sabés de dónde viene, al que sabés cuál es su familia, qué hizo y qué es lo que quiere hacer. Así que a mí me parece maravilloso que, más allá de haberlo planteado otro espacio político, esto esté en marcha.

La cultura del trabajo, ¿cambio o pérdida?

AG: ¿Con el taller mecánico todavía seguimos?

Sí, voy a laburar ahora, estamos en Los Patos. Como en la Argentina están los patos, tratar de hacer un pichuleo con el balanceo, cobrar un manguito menos, con la alineación. Bueno, yo meto mano también con algún autito de carrera y se va dando la posibilidad de mejorar algún motorcito, con José, que está en el taller. Así que estamos laburando. No dependo del Estado. Me fui a laburar.

AG: ¿Hay trabajo o está duro?

Está duro como está dura la Argentina. No sabes la cantidad de personas que viene al taller a pedir morfi. Está muy dura la Argentina. Pero bueno, nosotros estamos con el PJ.

MVB FM