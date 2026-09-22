En RDEco advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación

La discusión económica se concentra en el dilema entre sostener la desinflación y acelerar la actividad, con el empleo, los ingresos y los subsidios como factores centrales. La evolución del tipo de cambio aparece como una de las variables que podría impulsar determinados sectores, aunque también tendría efectos sobre los precios y el mercado interno.

La periodista especializada en economía, Eugenia Muzio, analizó el escenario en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y planteó las tensiones entre la política cambiaria y la reactivación, a partir de la desinflación y la necesidad de recuperar la actividad.

Dólar, actividad y el impacto sobre el mercado interno

Para Muzio, existe una demanda de sectores vinculados a la producción y las exportaciones para que el dólar tenga mayor margen de movimiento con el objetivo de impulsar la actividad. “Hay una noción de que todas las medidas que se pueden tomar para reactivar la economía de acá a un par de años, en realidad hasta las elecciones, que es lo que le serviría electoralmente al Gobierno, no hay tiempo para eso”, explicó.

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En ese escenario, señaló al tipo de cambio como una de las variables que podría generar un impulso sobre determinados sectores: “El subidón que podés dar de la actividad con lo baja que está es, de alguna forma, el dólar”. Sin embargo, aclaró que una suba del dólar también tendría efectos sobre el mercado interno: “Tenés sectores que están más vinculados al consumo, al mercado interno, que subir el dólar implica más inflación”.

La periodista también puso el foco en la evolución del empleo y los ingresos como factores que pueden modificar la percepción social sobre el rumbo económico. “Hay que ver ahora, pensando en una semana en la que tuvimos datos de desocupación, tuvimos el dato del PBI y vamos a tener el dato de pobreza, qué es lo que empieza a pesar”, sostuvo.

Muzio remarcó que la desaceleración de la inflación convive con una pérdida de poder adquisitivo. “La inflación tiene una desaceleración muy fuerte, pero de repente lo que es el ingreso disponible se sigue achicando”, afirmó.

Inflación, ingresos y subsidios

En particular, destacó el impacto de los servicios: “Los servicios en lo acumulado del año tienen un 7% más de aumento que el resto de la inflación o que el IPC general”. Y resumió el efecto sobre los hogares: “Eso se siente en el bolsillo”.

De cara al próximo año, también advirtió sobre la continuidad de la reducción de subsidios. “En materia de subsidios, hoy sacó justo un informe el IEP, de la UBA y el CONICET, que hablaba del grado de subsidios más bajo de los últimos 12 años, en la energía y en el gas y la electricidad”, señaló.

Finalmente, explicó uno de los mecanismos detrás de esa política: “Sobre todo lo que se hace es que se desfinancia CAMMESA en materia de subsidios”.