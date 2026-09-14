En RDC analizaron el “marketing del miedo” alrededor de la IA y el riesgo de un oligopolio tecnológico

El debate sobre la inteligencia artificial combina seguridad, regulación, negocios y competencia geopolítica. Las principales compañías del sector comenzaron a plantear la necesidad de establecer mecanismos para reducir los riesgos de una tecnología que avanza a gran velocidad, mientras Estados Unidos y China disputan el liderazgo mundial.

Durante la Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Norman Powell y Marcelo Molina analizaron las distintas dimensiones de esa carrera tecnológica.

Las empresas de inteligencia artificial reclaman un marco de seguridad

El debate sobre la seguridad de la IA tomó fuerza luego de que Anthropic detectara un intento de utilizar esta tecnología para desarrollar armas biológicas. Según relató Powell, el episodio llevó a su CEO, Dario Amodei, a plantear públicamente la necesidad de que las principales compañías tecnológicas establezcan un marco común de seguridad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propuesta, de acuerdo con el corresponsal de Estados Unidos, también contempla la participación del Gobierno norteamericano para garantizar el cumplimiento de esas medidas. Sin embargo, existe una tensión entre establecer controles y evitar que una regulación excesiva frene el desarrollo de una industria considerada estratégica frente a China.

Powell recordó que otros referentes del sector, entre ellos Sam Altman, Demis Hassabis y Elon Musk, también han advertido sobre los riesgos de desarrollar inteligencia artificial sin mecanismos de seguridad. En ese sentido, señaló que existe coincidencia entre distintos líderes tecnológicos respecto de la necesidad de establecer algún tipo de acuerdo.

La discusión adquiere una dimensión geopolítica porque, como explicó Powell, Estados Unidos y China compiten por el liderazgo de una tecnología considerada determinante para el poder económico y estratégico del futuro.

Europa quedó rezagada frente a las dos potencias

Desde España, Marcelo Molina puso el foco en una tercera posición dentro de la disputa. A diferencia de Estados Unidos y China, Europa todavía enfrenta un importante retraso en infraestructura y capacidad de desarrollo de inteligencia artificial.

El corresponsal señaló que la región recién comenzó a discutir la construcción de grandes instalaciones y centros de datos necesarios para sostener el crecimiento de esta tecnología. Esa demora, sostuvo, deja a Europa en una posición intermedia dentro de una competencia dominada por las dos grandes potencias.

Al mismo tiempo, Molina destacó que los medios españoles están incorporando una mirada crítica sobre el discurso de seguridad impulsado por los grandes actores tecnológicos. Allí aparece una hipótesis diferente: que algunas de estas advertencias puedan funcionar como una estrategia para reforzar el valor de las compañías que dominan el sector.

El "marketing del miedo" y el riesgo de un oligopolio

Según la lectura que Molina recogió de distintos medios españoles, los riesgos asociados con la IA son reales, pero la forma en que se presentan también merece ser examinada. Entre las amenazas mencionadas aparecen los ataques informáticos, el bioterrorismo, los problemas económicos y la posibilidad de que los sistemas adquieran un grado de autonomía cada vez mayor.

La hipótesis planteada es que "cuanto más peligrosa suena la IA, más peligrosa es y más caro cotiza para quien la controla". Desde esa perspectiva, las advertencias sobre seguridad podrían tener también un efecto económico sobre las empresas que ya dominan la tecnología.

Molina señaló que las regulaciones muy estrictas podrían generar una barrera de entrada para nuevos competidores. Si las exigencias técnicas y financieras fueran demasiado elevadas, las compañías que ya cuentan con infraestructura tendrían una ventaja todavía mayor.

El corresponsal español vinculó esta cuestión con la concentración de la infraestructura. Según expuso, el almacenamiento de datos, las nubes y los servidores necesarios para desarrollar sistemas avanzados están concentrados en un grupo reducido de grandes operadores.

En ese grupo mencionó a Microsoft, Google, Amazon, Meta y las empresas vinculadas con Elon Musk. La concentración no se limita a los modelos de IA: también alcanza los recursos económicos y tecnológicos necesarios para sostener su desarrollo.

La industria pasó de la liquidez al endeudamiento

Otro de los aspectos destacados por Molina fue la situación financiera del sector. Según su análisis, las grandes empresas pasaron de contar con elevados niveles de liquidez a apoyarse cada vez más en el endeudamiento para financiar el crecimiento de la infraestructura.

En paralelo, la banca tradicional comenzó a exigir resultados concretos después de las enormes inversiones realizadas. "Ya gastaron mucho dinero, están perdiendo mucho y preguntan dónde están las ganancias", planteó el corresponsal al describir esa tensión financiera.

Dentro de ese escenario, Molina mencionó el caso de SpaceX y su vínculo con el desarrollo de inteligencia artificial. Su interpretación es que la empresa aeroespacial cuenta con una capacidad financiera particular debido a los contratos millonarios que mantiene con el Gobierno de Estados Unidos.

Los chips, otro frente de la disputa con China

La regulación también está relacionada con el acceso a los chips más avanzados. Molina explicó que una parte de la estrategia occidental apunta a impedir que China acceda a determinados componentes y a la maquinaria necesaria para fabricarlos.

El objetivo no se limitaría a controlar la venta de chips, sino también la tecnología utilizada para producirlos y eventualmente su circulación mediante canales de contrabando. De esta manera, la discusión sobre seguridad tecnológica queda directamente conectada con la disputa comercial y estratégica entre Washington y Beijing.

La respuesta china también forma parte de esa confrontación. Según lo expuesto por Molina, desde Beijing se cuestionó el argumento de seguridad y se sostuvo que el verdadero escenario en disputa es el de la competencia tecnológica mundial.

El corresponsal citó además una interpretación difundida en medios chinos según la cual las advertencias de los grandes empresarios tecnológicos podrían constituir una estrategia para limitar el desarrollo de China. Desde esa perspectiva, la regulación internacional sería utilizada como una herramienta de competencia geopolítica.

Estados Unidos mantiene la ventaja, pero China se acerca

En la carrera por la eficiencia de los sistemas de inteligencia artificial, Molina señaló que los modelos estadounidenses todavía aparecen por encima de los chinos. Sin embargo, la diferencia se habría reducido durante los últimos tiempos.

"Es como una carrera, cada vez China está más cerca", resumió el corresponsal para describir la evolución de la competencia. La disputa no se limita al desarrollo de nuevos modelos, sino que incluye infraestructura, financiamiento, acceso a chips y capacidad de procesamiento.

En ese contexto aparece el denominado destilamiento tecnológico, una práctica que Molina describió como el uso masivo de pequeños programas o aplicaciones para realizar consultas a sistemas más avanzados y obtener conocimiento a partir de sus respuestas.

El corresponsal explicó que Estados Unidos acusó a seis empresas chinas de utilizar esta metodología, mientras que desde China se habría reconocido su utilización y argumentado que se trata de una práctica habitual dentro de la industria tecnológica.

Para Molina, todos estos elementos muestran que el debate sobre la IA no puede analizarse únicamente desde el punto de vista tecnológico. "Hay todo un trasfondo geopolítico" que involucra intereses financieros, estratégicos y económicos, sostuvo.

Un caso en Quilmes llevó el debate a la vida cotidiana

Más allá de la competencia entre las grandes compañías y potencias, Jorge Elías planteó durante el programa un caso concreto ocurrido en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Según relató, un adolescente mantuvo conversaciones con ChatGPT relacionadas con un supuesto tiroteo en su colegio y mencionó a compañeros como posibles víctimas.

De acuerdo con el relato del conductor, el joven habría evaluado adelantar un ataque que inicialmente estaba previsto para 2027. También habría cargado en la plataforma una imagen en la que aparecía con una balaclava con diseño de calavera y ropa táctica.

El intercambio llegó al FBI, que se comunicó con la Policía Federal Argentina. Elías indicó que posteriormente se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente y que se inició un expediente en relación con el episodio.

El caso fue utilizado para poner en perspectiva una discusión que muchas veces queda limitada a los grandes laboratorios tecnológicos. Las conversaciones con sistemas de IA también pueden adquirir relevancia cuando aparecen contenidos vinculados con posibles amenazas o delitos.

Qué ocurre con los datos de las conversaciones

Elías también puso el foco en el almacenamiento de las conversaciones mantenidas con herramientas de inteligencia artificial. Según planteó, a diferencia de una comunicación tradicional que los usuarios pueden percibir como privada, las interacciones con estas plataformas pueden quedar almacenadas.

En el caso de OpenAI, el conductor señaló que la compañía puede detectar determinados contenidos y, bajo las condiciones correspondientes, proporcionar información a autoridades. La cuestión plantea interrogantes sobre privacidad, seguridad y las condiciones bajo las cuales una conversación puede generar una intervención.