En RDC explicaron por qué el 53% de los estadounidenses está muy preocupado por el impacto ambiental de la IA

La expansión de la inteligencia artificial comenzó a generar nuevas preocupaciones en Estados Unidos, especialmente por el impacto ambiental asociado con la construcción de grandes centros de datos. El consumo de agua potable y energía eléctrica de estas instalaciones aparece entre los principales motivos de inquietud señalados por la población.

El corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, analizó el fenómeno durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y señaló que una encuesta nacional registró un elevado nivel de preocupación entre los estadounidenses. Además, explicó que las empresas del sector están comenzando a trasladar parte de sus proyectos hacia zonas rurales ante las críticas que generan estos grandes complejos tecnológicos.

Crece la preocupación por el impacto ambiental de la IA

Según explicó Powell, una encuesta realizada a nivel nacional por Associated Press junto con NORC mostró que el 53% de los estadounidenses manifestó estar muy preocupado por el impacto de la inteligencia artificial, especialmente por sus consecuencias sobre el medio ambiente.

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El foco está puesto en la infraestructura que requiere el desarrollo de esta tecnología. La construcción de grandes centros de datos demanda importantes cantidades de recursos, particularmente agua y electricidad.

El consumo de agua de los centros de datos

Powell señaló que se están construyendo numerosos centros de datos en distintos puntos de Estados Unidos y que sus dimensiones pueden ser considerables. De acuerdo con su explicación, estas instalaciones utilizan grandes cantidades de agua potable, lo que genera preocupación sobre la disponibilidad del recurso.

"Están consumiendo el agua de los lugares, el agua potable y también gran cantidad de energía eléctrica", sostuvo el corresponsal al describir uno de los principales cuestionamientos que aparecen en torno a la expansión de la infraestructura de IA.

El impacto sobre la energía eléctrica

El crecimiento de estos complejos también plantea interrogantes vinculados con el abastecimiento energético. Powell advirtió que el aumento de la demanda puede trasladarse a los costos de la electricidad y generar tensiones en los sistemas de provisión.

"Entonces empieza a subir el costo de la energía eléctrica y puede haber crisis de provisión de agua potable", señaló al explicar las razones que, según la encuesta mencionada, contribuyen a la preocupación de los estadounidenses.

La dimensión de los nuevos centros de datos

El corresponsal también relató su experiencia al observar uno de estos establecimientos en las afueras de Atlanta. Según describió, la magnitud de la construcción permite dimensionar la escala que está adquiriendo la infraestructura necesaria para sostener el desarrollo de la IA.

"Son edificios enormes que los montan en cuestión de meses", contó Powell. También destacó que en algunos casos los proyectos avanzan sin carteles o avisos visibles que indiquen qué tipo de instalación será construida.

El rechazo a los grandes complejos tecnológicos

La expansión de los centros de datos comenzó a encontrar resistencia entre sectores de la población que cuestionan su impacto sobre los recursos locales. En ese contexto, Powell señaló que las empresas están tomando determinadas precauciones frente a las críticas.

"La gente ya no quiere saber nada con estos centros masivos de datos", afirmó el corresponsal al referirse al rechazo que, según su relato, generan algunas de estas instalaciones.

Las empresas buscan nuevas ubicaciones

Frente a las críticas, las grandes compañías vinculadas con la inteligencia artificial están modificando la ubicación de algunos de sus nuevos proyectos. Powell explicó que una de las estrategias consiste en avanzar sobre áreas alejadas de los grandes centros urbanos.

"Como hay tantas críticas, lo que están haciendo ahora estas grandes empresas de la inteligencia artificial es irse al ámbito rural para construir estos grandes centros de datos", sostuvo.