En RDC se analizó todo lo que dejó la visita de Milei a España: insultos a Pedro Sánchez y ataques a la prensa

La visita de Javier Milei a España estuvo atravesada por las críticas al presidente Pedro Sánchez, los ataques a la prensa y las declaraciones sobre inmigración y Malvinas. En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, describió el clima que rodeó la participación del mandatario argentino en el Fórum Nueva Economía y las reacciones que generaron sus palabras.

Molina destacó la cercanía entre el lugar del discurso y una acampada crítica de Milei: “El discurso fue en el Casino de Madrid y lo que es interesante es que eso queda a 100 metros de la acampe que nosotros vemos de Sol siempre”.

También relató la llegada del presidente Milei y su negativa a responder preguntas: “Había una veintena de personas criticando eso y una maraña enorme de periodistas que cuando llegó le hicieron un montón de preguntas y él pasó de largo, no quiso contestar”.

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Los ataques de Milei a Pedro Sánchez

Según explicó Molina, el discurso presidencial estuvo centrado en la defensa del liberalismo y en cuestionamientos al socialismo español. “Prácticamente todas sus participaciones fueron en ese tono”, resumió el periodista en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, al describir las intervenciones del mandatario.

Molina también dio cuenta de la respuesta oficial del gobierno español, que cuestionó los insultos de Milei y defendió la soberanía y las instituciones democráticas del país.

La derecha española y el encuentro con Isabel Díaz Ayuso

La visita tampoco estuvo acompañada por una imagen conjunta con los principales referentes de la derecha española. Molina señaló que Santiago Abascal estaba en Galicia y que solo mantuvo una videollamada con Milei, mientras que Alberto Núñez Feijóo se encontraba en campaña.

En ese contexto, el periodista observó: “Muchos de estos lo vieron como que, bueno, nos están dando bien los números, no arriesguemos por las dudas”.

Finalmente, Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sobre ese encuentro, Molina precisó: “Con quien sí se encontró al final de la tarde, fue con Díaz Ayuso, donde se dio un abrazo, pero no trascendieron demasiados detalles de la reunión”.

La respuesta del PSOE y la campaña “Soy Zurdo y Orgulloso”

Molina describió la reacción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lanzó la campaña “Soy Zurdo y Orgulloso” después de los ataques de Milei contra la izquierda.

“Hoy, por eso te digo que fue un lanzamiento de campaña del Partido Socialista hoy, aprovechando el famoso zurdo, los zurdos, y lo largaron”, explicó el periodista.