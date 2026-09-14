RDEco: qué puede hacer el Gobierno ante el avance de las deudas

El aumento de la mora y el endeudamiento de los hogares abrió el debate sobre qué medidas pueden adoptar el Gobierno y los bancos para aliviar la situación. Los especialistas señalaron que el problema combina dificultades sociales y financieras, mientras las refinanciaciones aparecen como una de las alternativas para quienes ya no pueden afrontar sus compromisos.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Llull, Leonardo Anzalone y Federico Glustein analizaron las señales del Gobierno, la respuesta del sistema financiero y el impacto del endeudamiento sobre los hogares. Llull puso el foco en el deterioro de las expectativas, mientras Anzalone y Glustein plantearon distintas responsabilidades frente al crecimiento de la morosidad.

Las señales del Gobierno y los bancos

Santiago Llull puso el foco en el deterioro de las expectativas de los argentinos. “El 67% decía ‘estoy peor que hace un año’”, señaló, y agregó: “Un 47% cree que va a empeorar el año que viene y al 51,4% le preocupa el desempleo”. Para el especialista, esos indicadores permiten dimensionar el contexto social en el que se produce el aumento de la morosidad.

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Leonardo Anzalone planteó que el Gobierno nacional ya comenzó a intervenir de manera indirecta mediante algunas señales al mercado. “Hay gobernadores que se están metiendo con sus bancos provinciales a solucionarlo”, explicó, y sostuvo que “el Gobierno nacional no puede no hacer nada”.

A la vez, destacó cambios en el discurso oficial y movimientos dentro del sistema financiero. “Hace poquito vimos al ministro de Economía aceptar que una tasa del 700% anual era un poco mucho”, afirmó. También señaló que “el Banco Nación y demás también está llamando a sus clientes a refinanciar”.

Para Anzalone, se trata de acciones todavía insuficientes: “Hasta ahora luce a poco”, aunque consideró que existen “algunas señales que trata de mandar al mercado”.

Federico Glustein, en tanto, cuestionó el nivel de las tasas ofrecidas por el sistema financiero. “La semana pasada salió el Banco Nación ofreciendo créditos prendarios del 19% más suba”, sostuvo. Y advirtió: “Para el Gobierno está bien que una familia se endeude a una tasa del 19% real”.

Deuda bancaria, informalidad y riesgo crediticio

Glustein remarcó que el problema excede a los préstamos tradicionales. “Hay que hablar de deuda no bancaria también”, señaló, y mencionó a quienes recurren a prestamistas informales ante la falta de alternativas.

El economista también advirtió sobre el impacto de los créditos de acceso inmediato. “Esa gente cae irremediablemente en un perfil crediticio que le va a perjudicar toda la vida”.

En ese escenario, reclamó responsabilidades compartidas: “Yo creo que ahí el Gobierno tendría que hacer algo, los bancos tendrían que hacer su parte”. Además, cuestionó el diferencial entre las tasas que pagan los ahorristas y las que enfrentan quienes necesitan financiamiento: “Los bancos tienen su responsabilidad en este endeudamiento familiar”.

Llull agregó que las refinanciaciones ya forman parte de la respuesta de algunas entidades, aunque con bajo perfil. “Hay planes de refinanciación que se están haciendo sin hacer demasiado ruido”, afirmó.