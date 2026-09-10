En RDI se analizó la visión de la oposición sobre el discurso de Milei sobre las Malvinas: "Creen que tuvo algún fin electoral"

Las reacciones de distintos sectores de la oposición al nuevo discurso de Javier Milei sobre las Islas Malvinas volvieron a poner el foco en la posición del Gobierno frente al reclamo de soberanía. Las declaraciones del Presidente también fueron contrastadas con sus posturas anteriores y con los cuestionamientos de dirigentes opositores.

En Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Leandro Bravo analizó las distintas interpretaciones sobre el giro discursivo de Milei. Además, repasó las críticas de dirigentes como Juan Grabois y Miriam Bregman, y destacó la postura del diputado y excombatiente de Malvinas Aldo Leiva.

La oposición cuestionó el giro de Milei sobre Malvinas

Según Leandro Bravo, parte de la oposición interpretó el mensaje presidencial como una estrategia política. Al referirse a la postura de Juan Grabois, señaló que, “esta postura de Grabois marca un poco la tendencia que hubo en la oposición, de decir, bueno, bien, hablas de Malvinas, pero no te creemos”.

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El periodista explicó que algunos dirigentes consideran que el cambio de discurso de Milei puede estar relacionado con cuestiones electorales: “En la oposición creen que este mensaje tuvo algún fin electoral en base a encuestas que quizás no están dando a favor del Gobierno”.

En esa misma línea, resumió la interpretación opositora: “Todos creen que está usando esta gesta de Malvinas a favor en una cuestión bastante propagandística en este caso”.

Las críticas de la oposición a Milei

Bravo también repasó las declaraciones de Miriam Bregman, quien cuestionó la influencia de Estados Unidos sobre el Gobierno argentino. “En este caso, Bregman lo que hace referencia es que Trump estuvo haciendo referencias a Malvinas en los días previos a Milei y de hecho se especulaba con qué podría decir Milei a partir de lo que dijo Trump”, explicó.

Entre las reacciones opositoras, Bravo destacó especialmente la del diputado y excombatiente de Malvinas Aldo Leiva, quien adoptó una postura diferente a otros dirigentes. Según relató, Leiva “llamó la atención con la interesa que se refirió al tema y con la madurez, se evitó todo tipo de polémicas”. Bravo explicó que el diputado sostuvo que, “con Malvinas no se juega”.

Además, destacó otra parte de su planteo: “Cualquier paso que contribuya a recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía por la vía pacífica y diplomática será bienvenido. Pero tampoco podemos ser ingenuos”.

El periodista remarcó especialmente esta última advertencia y explicó que Leiva puso el foco en los intereses estadounidenses en el Atlántico Sur. “Estados Unidos no empezó a interesarse de repente por Malvinas porque descubrió la justicia del reclamo argentino. En el Atlántico Sur existen enormes intereses geopolíticos, militares, energéticos, y económicos”, señaló Bravo al reproducir su posición.