El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pasó por Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil y advirtió sobre la participación de Harbour Energy en proyectos energéticos vinculados con el RIGI y reclamó explicaciones al Gobierno. También cuestionó el manejo de la causa $Libra y pidió evitar la polarización política.

Maximiliano Ferraro explicó que investigó la trazabilidad societaria de una compañía que anteriormente había sido sancionada por Argentina y que posteriormente pasó a operar bajo otra denominación. “Lo que hice realmente fue ver la trazabilidad de esta empresa. Una empresa que era Premier Oil, que en el 2013 había sido penalizada por la Argentina por 15 años, o sea, que tiene prohibición hasta el 2028”, afirmó.

Según relató, la empresa luego pasó a denominarse Harbour Energy y apareció participando con un 15% en un proyecto de exploración y explotación de gas licuado dentro del RIGI: “Ahí es donde aparece Harbour Energy participando con un 15% de las acciones en un proyecto de exploración y explotación de gas licuado a través del RIGI”.

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Ferraro pidió explicaciones por la participación de Harbour Energy

El legislador planteó interrogantes sobre los controles que permitieron esa participación y señaló que la compañía también intervino en un proyecto frente a Tierra del Fuego. “Premier Oil, inhabilitada por la ley en el 2013 por 15 años hasta el 2028, se reconvierte societariamente teniendo el mismo en marzo del 2021 y se llama Harbour Energy”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Y agregó: “Pero Harbour Energy participa estando también penalizada un año antes quedándose con la totalidad de lo que es esta exploración y explotación a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego”.

Para Ferraro, el Gobierno debe brindar explicaciones sobre el proceso y sobre el rol de los organismos encargados de controlar las inversiones. “Creo que esta es una información que el ahora canciller Quirno tiene que poder brindar esas explicaciones que en muchos aspectos creo que se están tirando tiros en los propios pies”, planteó.

El diputado también cuestionó la capacidad de los organismos oficiales para analizar la trazabilidad societaria de las compañías que acceden a beneficios estatales: “Y en esto me parece que hay que también poder tener mucha seriedad, porque esta es una ley que se pensó en el 2011, que tuvo su modificación en el 2013”.

La agenda de Malvinas y las prioridades del Gobierno

Ferraro reivindicó el reclamo argentino por las Islas Malvinas, aunque advirtió sobre el riesgo de utilizar la cuestión de soberanía como herramienta de legitimación política. “Yo creo que por supuesto, todos vamos a coincidir en que nuestro reclamo histórico por la soberanía de Malvinas debe ser una política de Estado que a su vez es una manda constitucional”, sostuvo.

Sin embargo, planteó reparos frente a lo que definió como una “gesta malvinera” impulsada por el Gobierno: “Ojalá que no sea esta gesta malvinera una gesta de mecha corta y que no implique un nacionalismo tonto”.

En ese sentido, Ferraro reclamó que la agenda de soberanía no desplace otros problemas sociales que afectan a la población. “Entonces, creo que tenemos que poder poner todo sobre la mesa y tratar de corrernos de esta idea que muchas veces va a pretender La Libertad Avanza y en como también estamos metidos en el último tiempo en esta lógica de trincheras”, resaltó.

Endeudamiento, discapacidad y salud mental

El diputado también hizo referencia a otros temas que considera prioritarios para el Congreso, entre ellos el endeudamiento de los hogares y la emergencia en discapacidad: “Es lo que tratamos de hacer ayer en la Cámara de Diputados, de poner dos temas en debate como son el tema del endeudamiento de muchísimos argentinos que hoy son más de seis millones, poner el tema de las personas con discapacidad y la prórroga de la emergencia en discapacidad”.

Críticas al funcionamiento del Congreso

Ferraro cuestionó también las dificultades para avanzar con determinados debates parlamentarios y defendió la decisión de abrir el recinto para emplazar a comisiones. “Ustedes no pueden cerrar bajo siete llaves comisiones clave para el trabajo parlamentario”, describió.

Según explicó, la oposición consiguió reunir entre 133 y 135 diputados para avanzar con el tratamiento de proyectos vinculados al endeudamiento y la discapacidad: “Consolidamos ese número entre 133 y 135 diputados, se vieron en la derrota y eso creo que también es sano el que se haya votado por unanimidad el emplazamiento y la fecha de dictamen para estos dos temas que nosotros creemos que son prioritarios”, señaló.

Ferraro cuestionó la investigación de la causa $Libra

El diputado también fue crítico con el avance de la investigación judicial por la causa $Libra y apuntó contra el fiscal que interviene en el expediente: “En la causa $Libra, Taiano ni siquiera citó a prestar declaración testimonial a nadie, indagatoria imagínense mucho menos”, mencionó.

Ferraro reclamó además explicaciones sobre los encuentros entre el presidente Javier Milei, su hermana y Mauricio Novelli, y planteó interrogantes sobre la operación vinculada con la criptomoneda: “Ahora seguimos sin que el Presidente y su hermana nos expliquen a qué se debe las 16 reuniones que tuvo con Mauricio Novelli”.