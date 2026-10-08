“Ellos denuncian que falta personal, están extenuados”: en RDC repasaron el reclamo de los trabajadores de TotalEnergies

Francia atraviesa una nueva jornada de conflicto laboral con una huelga convocada por la CGT en TotalEnergies, la principal empresa petrolera del país. El reclamo se produce mientras la compañía registra importantes ganancias y los trabajadores denuncian un deterioro de sus condiciones laborales.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Juan Luis Francia explicó que la protesta se desarrolla en el marco de “una Francia que atraviesa múltiples crisis, todas en simultáneo” y señaló que el sindicato que representa a los trabajadores de TotalEnergies cuestiona que los beneficios de la empresa no se traduzcan en mejores condiciones para sus empleados.

Ganancias récord y reclamos por las condiciones laborales

Según detalló, la petrolera registró “ingresos récord” y obtuvo “11.200 millones de dólares de beneficios, o sea de ganancias” durante el primer semestre, mientras que en el segundo trimestre alcanzó “5.400 millones de dólares de beneficios”, destinados a los accionistas.

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Frente a esos resultados, Francia remarcó que “la situación de los obreros, según denuncia la CGT, no acompaña esta fiesta patronal”. Entre los principales reclamos aparecen el aumento de los contratos de duración determinada y la extensión de las jornadas laborales.

“Se trabajan hasta 12 y 14 horas en un solo día”, sostuvo el periodista, al explicar que el sindicato advierte sobre el impacto de esas jornadas en trabajadores que manipulan combustibles y materiales inflamables y tóxicos.

La CGT también denuncia falta de personal y agotamiento en las distintas plantas. “Ellos denuncian que falta personal, están extenuados”, resumió Francia.

Salarios mínimos, precarización y reclamos fiscales

El conflicto también alcanza a Hutchinson, una filial de TotalEnergies dedicada a la fabricación de productos de caucho y componentes para la industria automotriz. Allí, según el relevamiento presentado por el periodista, los trabajadores perciben salarios mínimos y enfrentan condiciones laborales precarias.

Francia destacó además las temperaturas extremas denunciadas en algunos establecimientos: “En ciertos talleres de la empresa Hutchinson han trabajado este verano hasta con 50 grados de calor”.

Los bajos salarios constituyen otro de los ejes centrales del reclamo. “Los salarios son muy bajos, estamos hablando de salarios mínimos”, afirmó. Y describió una situación paradójica: empleados que necesitan utilizar sus autos para llegar al trabajo y deben comprar combustible a la misma empresa que les paga esos salarios.

El periodista también se refirió a las denuncias sindicales sobre la situación fiscal de TotalEnergies en Francia. Según explicó, la compañía declara determinadas actividades a través de su domicilio fiscal en Suiza, en el cantón de Zug.

“Hay un malestar importante dentro de la CGT por todas estas situaciones que se plasma en la huelga del día de hoy”, concluyó Francia.