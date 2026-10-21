Hugo Vasques en RDEco: “Lo que necesita la industria y el comercio es un tipo de cambio más competitivo”

Los últimos datos del INDEC sobre la actividad económica muestran una marcada brecha entre los sectores que crecen y aquellos que continúan en retroceso. Mientras la minería registró un crecimiento interanual del 11%, la electricidad, el gas y el agua avanzaron un 4,3%, y los hoteles y restaurantes, un 3%. En contraste, otras actividades clave para la economía argentina registraron nuevas caídas.

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el analista Hugo Vasques examinó las diferencias entre los sectores ganadores y perdedores y planteó la necesidad de mejorar la competitividad de la industria y el comercio. "Lo que necesitan los sectores fundamentalmente perdedores respecto de los grandes ganadores, petróleo y minería, lo que necesita la industria y el comercio, me parece que es un tipo de cambio más competitivo", sostuvo.

Industria y comercio, entre los sectores más afectados

Entre las actividades con caídas interanuales se destacaron la pesca, con una contracción del 15,7%; los impuestos, con un 4,2%; la intermediación financiera, con un 3,8%; el comercio, con un 3,5%; y la industria manufacturera, con un 3,2%. También retrocedieron el transporte y las comunicaciones, la construcción y la administración pública.

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Frente a este panorama, Vasques planteó la necesidad de revisar el ritmo de actualización cambiaria para mejorar la competitividad de los sectores productivos sin provocar una alteración abrupta de los precios.

"Y esto no significa una devaluación, ni mucho menos una devaluación brusca, pero sí un corrimiento del tipo de cambio a mayor velocidad que lo que vino haciendo el anclaje del tipo de cambio hasta acá", explicó.

Tipo de cambio, exportaciones y empleo: los desafíos pendientes

Vasques advirtió que la estrategia cambiaria del Gobierno tiene efectos contrapuestos: contribuye a contener la inflación, pero también condiciona el desempeño de las actividades productivas y exportadoras.

En ese sentido, señaló que el anclaje cambiario "obviamente favorece el proceso de desinflación, pero por otro lado te perjudica todo lo que tiene que ver con las actividades productivas y las exportaciones de esas actividades productivas".

El analista también puso el foco en la composición de las exportaciones argentinas y en la necesidad de ampliar la participación de empresas que generen puestos de trabajo formales. Según explicó, el crecimiento de las actividades extractivas no alcanza por sí solo para garantizar una recuperación extendida al conjunto de la economía.

"Lo que estamos exportando fundamentalmente son actividades extractivas, no estamos exportando actividades de pymes, empresas que tengan que ver o que generen empleo en el sector formal en la Argentina", afirmó.

Finalmente, Vasques identificó la competitividad cambiaria como uno de los desafíos pendientes de la política económica y subrayó que la discusión no debe limitarse al valor nominal del dólar. "Me parece que eso es un tema pendiente del Gobierno, la mejora en el tipo de cambio no sólo nominal sino real", concluyó.