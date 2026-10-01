Investigan las billeteras virtuales de Manuel Adorni: en RDI se explicó qué es lo que se pedirá para la pericia

El periodista especializado en sistemas, Maximiliano Firtman, pasó por Ronda de Investigación (RDI) en la pantalla de +Perfil y analizó la medida de prueba solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita para verificar las billeteras de Bitcoin presentadas por Manuel Adorni.

Para Firtman, desde el punto de vista tecnológico, el procedimiento tiene sentido, aunque no necesariamente prueba toda la explicación patrimonial. “La medida está bien pedida, sí, del lado jurídico, yo entiendo que no sirve para nada, pero digamos del lado técnico lo que quiere probar es que lo que dice Adorni efectivamente es que tiene acceso a las billeteras hoy”, planteó.

El especialista marcó una diferencia central entre tener acceso a una billetera y demostrar su titularidad histórica: “Pero para mí eso no prueba nada, porque tener acceso, vos podés tener la llave de un domicilio, la llave de un auto, claro, podés tener la llave de una valija con dinero que salió en una foto con dinero hace 10 años”. Por eso, agregó: “Entonces vos mostrás que ahora tenés la llave para abrirla, pero para mí no certifica ni que sea tuya, ni que haya sido tuya”.

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Cómo funciona la verificación criptográfica

Firtman explicó que la prueba se realizaría mediante una firma digital generada con la clave privada de las billeteras investigadas. “Lo que van a hacer es, se va a presentar el abogado de Adorni con una computadora de él, que supuestamente él tiene las claves privadas de esas billeteras, y le van a pedir ahí, con apoyo de la Policía Federal, de un equipo técnico, que mande un mensaje a una billetera de la policía que esté encriptado con las claves privadas que tiene el abogado”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El procedimiento permitiría comprobar si quien tiene las claves privadas puede firmar un mensaje asociado a las direcciones públicas: “Lo que va a hacer la policía es, la policía va a recibir un mensaje, es como si te mandan un mail”.

Firtman explicó además la diferencia entre ambas claves: “Las billeteras cripto tienen dos claves, una es pública, que es lo que conocemos como la billetera, que parece como un CBU, es el largo, esa dirección es una pública, y después hay otra que es privada, que es la que te permite acceder a los fondos”.

Sobre la misma línea, resumió que, “entonces la privada no se la da a nadie, la pública se la da a todo el que quiera ver las transacciones o si le quieren pasar plata”.

Blockchain: las operaciones son públicas, pero no necesariamente el titular

Uno de los puntos centrales es que las transacciones realizadas sobre blockchain pueden ser observadas, pero eso no significa que la identidad detrás de cada dirección sea conocida. “Las billeteras, dentro del mundo blockchain, que es el mundo de las criptos, donde las criptos funcionan, todo es público, lo único que no sabemos es de quién es el titular de la billetera”, expresó.

Según Firtman, vincular una dirección con una persona requiere información adicional: “La forma de conectar el titular con una billetera es a través de una investigación periodística o judicial o pericial, de alguna manera por fuera”.

Por eso, explicó que la blockchain permite reconstruir movimientos, pero no necesariamente identificar quién creó una determinada wallet. “Lo que el fiscal puede hacer es pedirle a la pericia técnica a la policía o quien sea quien se encarga de eso y le va a decir a tal día, a tal hora, se creó esta billetera, se le ingresó dinero, pero nadie puede decir quién la creó”, destacó.

El caso $Libra y el rastreo de criptomonedas

Firtman también comparó esta situación con la investigación por el caso $Libra y sostuvo que existen herramientas para reconstruir el recorrido de los fondos: “Los elementos técnicos son herramientas que están disponibles, son herramientas gratuitas, que simplemente requieren una capacitación en esa temática”.

Para explicar cómo funciona el análisis, utilizó una comparación con las operaciones bancarias: “Es como, imagínate que todas las transacciones que haces vos de un banco a otro, de una billetera a otra billetera, sean públicas y estén en una página web”.

Y detalló: “O sea, tiene CBU de origen, CBU de destino y plata. Entonces, bueno, es bajarse esa información y empezar a analizar y hacer un mapa, este le mandó a este, después le mandó a este, después le mandó a este”.

¿Había límites para transferir grandes sumas en Bitcoin?

Sobre las restricciones que podían existir en las billeteras virtuales, Firtman distinguió entre las operaciones realizadas mediante exchanges y las efectuadas directamente entre usuarios. “Pero si vos haces una transacción a través de una billetera que vos hiciste en tu casa y te encontrás con alguien en un café, no hay ninguna restricción”, mencionó.

Incluso señaló: “Podés pasar 21 millones de Bitcoin, que es el total que van a existir en algún momento, de una transacción a otra y no hay problema si sos dueño de esos Bitcoins”.

Sin embargo, consideró llamativa la explicación sobre una eventual operación en efectivo entre desconocidos: “Lo que pasa es que no suena muy convincente. Que en un lugar público vos transacciones cientos de miles de dólares, con un anónimo”.