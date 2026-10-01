RDI: la Universidad de Buenos Aires continúa en el top 10 regional según el ranking QS

La Universidad de Buenos Aires (UBA) mantiene su lugar entre las diez mejores universidades de América Latina y el Caribe según el ranking QS. En este contexto, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó los resultados y destacó las fortalezas de la educación superior argentina, pero también las dificultades vinculadas con el financiamiento, la investigación y la dedicación exclusiva de los docentes.

La Universidad de Buenos Aires continúa siendo la universidad argentina mejor posicionada en el ranking QS de América Latina y el Caribe. En este sentido, Sol Clemente explicó que, “si bien es cierto que la Universidad de Buenos Aires, bueno, es de excelencia, todos lo sabemos, está en el puesto 10 en este ranking”.

El relevamiento también mostró movimientos entre las universidades argentinas. “Del total de Argentina participaron 46 instituciones, 17 bajaron en sus posiciones, 8 mejoraron y 20 se mantuvieron”, señaló la periodista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Investigación y financiamiento universitario

Uno de los principales puntos señalados por Clemente es la diferencia entre las fortalezas de las universidades argentinas y sus resultados en investigación. “Lo que dice este informe es que si bien, por ejemplo, Argentina se destacó en cuanto a los empleos y a la reputación académica, no estamos avanzando en lo que tiene que ver en investigaciones”, explicó.

La periodista vinculó esta situación con las condiciones laborales y el financiamiento: “Esto creo que no les estoy dando novedades, porque en Argentina lo que tenemos es un gran desfinanciamiento, pero también no contamos con docentes de dedicación exclusiva volcados justamente a lo que tiene que ver con la investigación”.

El dato sobre la dedicación docente también aparece como una de las dificultades estructurales. “Solo uno de cada 10 docentes tiene dedicación exclusiva, mientras que siete de cada 10 tienen un cargo simple”, detalló Clemente en +Perfil. Y agregó: “No podés dedicarte a la docencia si querés llegar al fin de mes solamente”.

Universidades argentinas: posiciones y movimientos

Además de la UBA, otras instituciones argentinas aparecen entre las mejor posicionadas. Clemente destacó que, “después está muy bien ubicada la Universidad Nacional de La Plata y la primera de las privadas es la Austral”.

Sobre la evolución de las universidades, mencionó entre las que retrocedieron a “la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Puyo y la Di Tella, que pasó del puesto 87 al 100”.

Reputación académica, docentes e investigadores

El análisis de Clemente también puso el foco en los indicadores que sostienen la posición de las universidades argentinas. “En la calidad de los docentes, Argentina vio muy bien”, afirmó. Sin embargo, señaló que, “lo que también se mide, por ejemplo, es el salario docente, que en Argentina está dando mal”.

Sobre la posición regional, aclaró: “En el caso de universidades públicas, Argentina sigue liderando, esto no ha cambiado”.

Pero también marcó una dificultad relacionada con la investigación y la internacionalización: “Estamos registrando niveles inferiores, tanto en el personal que tiene por ejemplo doctorados o en la red internacional de investigadores”.

Clemente planteó además el impacto de la salida de investigadores argentinos hacia otros países: “Muchos investigadores académicos se van afuera, no están más en las universidades argentinas por cuestiones de salario, por cuestiones de que muchas veces les pagan dos meses después de cuando les corresponde”.