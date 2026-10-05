“Lula puede explotar una cosa muy importante que se llama 6x1”: en RDC analizaron la propuesta laboral para la campaña en Brasil

En medio de la campaña electoral en Brasil, Lula da Silva busca instalar nuevas propuestas para disputar el respaldo de los trabajadores, mientras el espacio de Flávio Bolsonaro plantea un programa centrado en la reducción del tamaño del Estado. La corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, analizó las estrategias de ambos sectores durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil.

Entre los principales ejes aparece la modificación de la jornada laboral, con la intención de reemplazar el esquema conocido como 6x1 por uno de cinco días de trabajo y dos de descanso. A su vez, la discusión electoral incorpora las tasas de interés, las inversiones, los ministerios y el futuro del PT.

Lula busca instalar el debate sobre la jornada laboral

Gosman señaló que el Comité de Campaña del PT mantuvo una reunión para analizar la situación política y las alternativas que puede desarrollar Lula durante la campaña. Entre esas posibilidades, destacó una propuesta vinculada directamente con las condiciones laborales.

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Se trata de modificar el régimen 6x1, que establece seis días de trabajo por uno de descanso. La iniciativa de Lula apunta a eliminar ese esquema y avanzar hacia una modalidad con cinco días de trabajo y dos días de descanso.

"Lula puede explotar una cosa muy importante que se llama 6x1", señaló Gosman. Según explicó, la propuesta permitiría otorgar más descanso a los trabajadores, con horarios que deberían adecuarse a las características de cada empresa.

El Congreso brasileño deberá definir el proyecto

La modificación de la jornada laboral se encuentra en discusión en el Congreso de Brasil y, según lo planteado durante el segmento, la votación podría retomarse. El debate coloca a diputados y senadores frente a una iniciativa que impacta directamente sobre los trabajadores.

Gosman consideró que los legisladores deberán contemplar el impacto político de posicionarse en contra de una propuesta presentada como favorable a la población trabajadora. En ese escenario, sostuvo que Lula podría encontrar una oportunidad para fortalecer su campaña.

"Creo que Lula tiene una chance", afirmó la corresponsal al referirse a la posibilidad de que el tema laboral sea utilizado como uno de los ejes de la estrategia electoral.

La disputa también gira en torno al futuro del PT

Otro de los argumentos que, según Gosman, buscará utilizar Lula está relacionado con la corrupción y su asociación con el bolsonarismo. Del otro lado, la estrategia de Flávio Bolsonaro apunta a presentar al PT como una fuerza política del pasado.

"El PT ya fue", resumió Gosman al describir uno de los principales argumentos que podría utilizar el espacio de Flávio. La idea consiste en presentar al partido como una estructura política que habría quedado vinculada con otra etapa de Brasil y que necesita ser reemplazada por un cambio.

La corresponsal, sin embargo, planteó que la experiencia política muestra que partidos considerados terminados pueden recuperar protagonismo. En ese sentido, comparó el planteo sobre el PT con discusiones similares que existieron en Argentina alrededor del PJ.

El antecedente del partido de la socialdemocracia brasileña

Gosman también mencionó el caso del partido de la socialdemocracia brasileña, que durante años fue uno de los principales competidores electorales de Lula. Según su relato, esa fuerza perdió peso a partir de 2018, cuando el escenario político quedó dominado por Bolsonaro.

La corresponsal recordó que el espacio había sido fundado por Fernando Henrique Cardoso y había contado entre sus principales dirigentes con figuras vinculadas a la izquierda, como José Serra.

Para Gosman, la experiencia de ese partido muestra cómo una fuerza política puede perder su lugar central en el sistema. El antecedente funciona como referencia para analizar qué podría ocurrir con el PT en el actual escenario electoral.

Lula también apunta a las tasas de interés

Otro de los ejes mencionados durante el segmento fue la política monetaria. Gosman sostuvo que Lula buscaría promover una reducción de las tasas de interés, aunque reconoció que el Banco Central de Brasil es autónomo y que el presidente no tiene autoridad directa sobre sus decisiones.

En ese contexto, la corresponsal planteó que Lula podría ejercer presión política sobre el titular del Banco Central que él mismo designó. "Lula va a forzar al presidente del Banco Central, que es el que él puso, para bajar las tasas de interés", afirmó.

Gosman destacó además que existe una posición favorable a una reducción de las tasas entre sectores del sistema financiero. "Los propios banqueros consideran que esa tasa de interés era un exceso", señaló al referirse a declaraciones que, según indicó, realizaron representantes del sector.

Flávio Bolsonaro plantea reducir el tamaño del Estado

La estrategia de Flávio Bolsonaro, de acuerdo con el análisis de Gosman, se ubica en otro eje: la reducción de la estructura estatal. Entre sus principales propuestas aparece la eliminación de ministerios que considere prescindibles.

"¿Qué promete Flávio? Eliminar todos los ministerios sabios, y por haber que puedan ser eliminados", sostuvo la corresponsal, al describir el planteo del candidato. Gosman agregó que, a su criterio, existe un cierto exceso en la cantidad de ministerios de Brasil.

Una eventual reducción de la estructura estatal también tendría consecuencias sobre el empleo público. Gosman señaló que el recorte implicaría la salida de trabajadores estatales y remarcó las características particulares que tiene el empleo público en Brasil.