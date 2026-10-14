RDC: cuáles son las nuevas amenazas que preocupan al MI5 y por qué encendieron las alertas en Reino Unido

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la periodista, Marta Núñez, analizó que el servicio de inteligencia británico MI5 advirtió sobre nuevos desafíos para la seguridad nacional, vinculados con la radicalización de grupos de extrema derecha, posibles acciones de Irán y los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial.

Núñez describió el tono del mensaje de las autoridades de inteligencia británicas como una señal de alarma. “El mensaje es bastante de pánico, cuando yo terminé de leer todo lo que este señor Ken McCallum estaba diciendo, su mensaje final es, bueno, tenemos ahora un problema de seguridad nacional que es nuevo”, planteó.

Según explicó, una de las preocupaciones se relaciona con grupos de extrema derecha contrarios a la inmigración y a la población musulmana, que estarían vinculados con planes para atacar alojamientos temporales de migrantes: “Está hablando de radicalizaciones de extremos, entonces, por un lado, que hay un problema con una extrema derecha antimigración, antimusulmanes, y que han descubierto planes, para atacar hoteles donde están temporariamente migrantes, o refugios, etcétera”.

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La periodista también señaló que las autoridades detectaron el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos radicales. “Y que están reclutando chicos muy jóvenes, de trece, encontraron cosas así donde información de un chico de trece, un chico de dieciséis, entonces están reclutando esto que preocupa mucho”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

La preocupación por Irán y las bases militares

Otra de las amenazas mencionadas por Núñez está relacionada con posibles acciones de Irán contra intereses británicos, especialmente instalaciones militares: “Por otra parte, ven acciones de Irán, sospechan acciones de Irán, que está tratando de perjudicar el Reino Unido en general, y sobre todo en los centros militares, y por su alianza en algunas cosas con los Estados Unidos”.

La periodista agregó que la situación genera inquietud por la relación estratégica entre ambos países y por el uso de bases militares británicas en operaciones vinculadas con Irán. Al referirse al panorama general, sostuvo: “Entonces, bueno, eso sí da una sensación de que algo está pasando”.

Inteligencia artificial: el desafío de distinguir noticias falsas

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Núñez fue el reconocimiento de las dificultades que plantea la inteligencia artificial para los servicios de inteligencia. “Y entonces están como muy pendientes y muy enfocados en estos temas. Luego, una cosa que me pareció súper interesante es que dicen que están ellos perdidos con la inteligencia artificial, y que entonces van a desarrollar una herramienta, que lo desarrolla el MI5, para poder distinguir qué es una noticia falsa y qué es una noticia verdadera”.

También advirtió sobre los riesgos que puede representar la inteligencia artificial para la proliferación de armas químicas y biológicas. “Y otro de las grandes, grandes amenazas que dicen, que a través de la inteligencia artificial se puede dar recetas para crear armas biológicas o armas químicas”, expresó.