En Ronda de Economistas advirtieron que la mora ya alcanza a sectores que hasta ahora resistían mejor

La morosidad empresarial comienza a extenderse y enciende una señal de alerta sobre la actividad económica. Leonardo Anzalone advirtió que el fenómeno puede afectar la cadena de pagos, la producción y el empleo, en un escenario marcado por tasas de interés elevadas y un tipo de cambio que todavía no encuentra un equilibrio.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Anzalone analizó el impacto de la mora sobre las empresas y sus posibles consecuencias para el resto de la economía. “La mora ya empieza a impactar en el sector que venía de alguna manera mucho mejor en este sentido, que es la de industrias y empresas en general”, señaló el economista.

La mora empresarial amenaza la cadena de pagos

Para Anzalone, el deterioro registrado durante los últimos meses tiene una relevancia sistémica porque puede trasladarse rápidamente al resto de la economía. “Cuando las empresas no pueden, se rompe lo que es la cadena de pagos y no pueden pagarle a sus proveedores y demás, empiezan a entrar en una dinámica muy compleja para la economía porque eso termina en desempleo, termina en caída de la producción”.

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El economista sostuvo que este problema todavía no recibe la atención suficiente y vinculó el aumento de la mora con las dificultades de acceso al financiamiento y la menor actividad. “Las tasas de interés siguen altas”, señaló, y agregó que las empresas enfrentan un doble problema: “tienen problemas para endeudarse” y, al mismo tiempo, “no venden”.

El deterioro, según explicó, no se limita a los sectores más golpeados por el actual escenario económico. “Sectores de los que el modelo este premia, no es una valoración. El sector de la minería, algún sector del agro, la energía, vos ves que empiezan a tener problema, digamos, de aguas abajo”.

Tasas altas, dólar y destrucción de empleo

Anzalone también puso el foco en la relación entre las tasas de interés y el mercado cambiario. Frente a la expectativa de una baja de tasas por la desaceleración de la inflación, planteó una advertencia: “Lo que no vemos en equilibrio es el tipo de cambio”.

En ese sentido, sostuvo que las eventuales presiones alcistas sobre el dólar pueden impedir una reducción significativa del costo del dinero. “Si el tipo de cambio no está en equilibrio y tiene presiones alcistas, eso se va a ir a arreglar con más tasa de interés”.

El economista remarcó además que la dinámica cambiaria puede volverse especialmente relevante hacia los meses de menor oferta de divisas del agro. “Ahí me parece que nos falta un equilibrio todavía”.

Sobre la política de deuda en pesos, fue categórico: “De cada licitación que hay, cada vez que el gobierno tiene que renovar la deuda en pesos que tiene, da un premio en tasa”. Y explicó: “Dar un premio en tasa es subirla”.