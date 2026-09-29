RDC: continúa el acampe en protesta por la crisis habitacional y se confirmó la extensión a otras ciudades de España

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó que la crisis habitacional en España volvió a quedar en el centro de la agenda tras las protestas en Madrid y Barcelona, los nuevos decretos anunciados por el gobierno español y el caso de Mari Carmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de su vivienda.

El conflicto habitacional comenzó con un acampe en la Puerta del Sol de Madrid y rápidamente se extendió a otras ciudades. Según explicó Marcelo Molina, “el acampe empezó en Sol, pero ya se diría que se extendió a casi todas las ciudades de España”.

El periodista describió también los incidentes registrados en Barcelona durante un acto de Pedro Sánchez: “Se enfrentaron con los mozos de la escuadra, hubo vallas que cayeron, en fin, pero no pasó a mayores”.

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En Madrid, mientras tanto, la protesta continuaba creciendo. “Hoy en Sol, ayer dijimos que había 300 carpas, yo hoy ya no me animo a decir la cantidad, pero está absolutamente colmada toda la plaza”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Molina señaló además que incluso se instaló un puesto donde se brindaban instrucciones para ocupar viviendas: “Hay un puesto inclusive donde asesoran a cómo ocupar casas, o sea, hay un grupo de jóvenes ahí y dan todas las instrucciones cómo se hace para ocupar una casa”.

Los nuevos decretos sobre vivienda

Frente a la presión social, el gobierno español anunció dos decretos vinculados con la vivienda. Según Molina, “el primer decreto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios, o sea, hasta el 2030 no se va a poder desalojar a nadie”. También explicó que, “hay una prórroga extraordinaria y obligatoria de hasta dos años para los alquileres”.

El paquete contempla además restricciones a determinadas operaciones de fondos de inversión y ayudas para jóvenes compradores. Sin embargo, el segundo decreto presenta mayores dificultades para su aprobación. Molina explicó que allí “incluyen la renovación automática y para siempre de los alquileres”.

Sobre las diferencias dentro del propio gobierno español, señaló: “Este paquete lo rechaza SUMAR, el a la izquierda del gobierno”.