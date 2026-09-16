RDC: Estados Unidos cuestionó a Brasil por su lucha contra el PCC y el Comando Vermelho

Estados Unidos puso el foco sobre Brasil por su papel en las rutas internacionales del narcotráfico y cuestionó los esfuerzos realizados por el país para enfrentar a organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. El documento señala a Brasil como un punto relevante para el tránsito de cocaína, aunque no lo ubica entre los principales países productores de drogas.

La corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, analizó el alcance del informe durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y remarcó que se trata de una consideración que adquiere particular relevancia en medio del proceso electoral brasileño. Según explicó, el documento sostiene que el Gobierno de Brasil no logró enfrentar de manera suficiente a las principales organizaciones criminales mencionadas.

El informe de Estados Unidos sobre Brasil

Según lo señalado por Gosman, el documento de la Casa Blanca sostiene que Brasil no logró enfrentar al PCC ni al Comando Vermelho, dos de las principales organizaciones criminales brasileñas. La evaluación estadounidense vincula a ambas facciones con el funcionamiento de redes internacionales de narcotráfico.

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En ese sentido, la corresponsal destacó como uno de los puntos centrales del informe que ambas organizaciones habrían contribuido a convertir a Brasil en un punto de importancia para el flujo internacional de cocaína.

Brasil como ruta de tránsito de cocaína

Gosman remarcó que el señalamiento no implica que Brasil haya sido incluido entre los principales países productores de drogas. De acuerdo con su explicación, el documento pone el énfasis en el rol del país como territorio de tránsito para el narcotráfico internacional.

"Brasil aparece por primera vez en los considerandos principales de los productores de drogas, que no es el caso, y de rutas de tránsito importantes para el narcotráfico", señaló la corresponsal al analizar el alcance de la evaluación estadounidense.

Los países productores señalados por Washington

Durante el segmento también se repasó que Estados Unidos identifica a distintos países de la región como principales productores de drogas. Entre ellos aparecen México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, mientras que Brasil no figura dentro de esa clasificación.

La diferencia resulta relevante porque, según explicó Gosman, Brasil aparece asociado principalmente con el tránsito de drogas y no con la producción. La corresponsal planteó que, en ese aspecto, la consideración estadounidense puede vincularse con el lugar que ocupa Brasil dentro de las rutas internacionales.

El cuestionamiento a la lucha contra el narcotráfico

Más allá de la clasificación, el documento citado durante la conversación formula un cuestionamiento directo a los esfuerzos brasileños contra el narcotráfico. Según Gosman, Washington considera que Brasil no realizó suficientes esfuerzos para cumplir con sus compromisos en materia de lucha contra las drogas.

La corresponsal resumió el planteo estadounidense al señalar que "el gobierno brasileño no los ha logrado enfrentar", en referencia a los grupos criminales mencionados en el documento.

El impacto político del informe

El análisis adquiere una dimensión adicional porque Brasil atraviesa actualmente un período electoral. En ese contexto, Gosman planteó que todavía no está claro cómo responderán las autoridades brasileñas frente al señalamiento de Estados Unidos.

"Estamos en medio de las elecciones", recordó la corresponsal, al explicar que el contexto político puede influir en la forma en que el Gobierno brasileño decida responder al contenido del informe.