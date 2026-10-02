RDC: una nueva encuesta en Brasil reveló la importancia del factor económico en la intención de voto

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, a horas de las elecciones presidenciales de Brasil, la analista, Eleonora Gosman, analizó el escenario electoral, el impacto de la situación económica en el voto y las razones por las que Lula conserva una base de apoyo, especialmente en el nordeste.

Las elecciones de Brasil llegan a su primera vuelta atravesadas por una fuerte polarización entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En este contexto, Gosman realizó un relevamiento informal en las calles para conocer las percepciones de los votantes: “Yo hice hoy una especie de sondeo individual, o sea, anduve por la calle viendo distintas personas”.

Según Gosman, ese recorrido permitió observar una sociedad dividida políticamente. “Es muy interesante en el sentido en que, primero lo que vos notás es que, bueno, aparte de esta polarización, de un lado me encontraba primero uno, después el otro, pero después el otro hablando de un bolsonarista versus un lulista”, planteó.

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Elecciones en Brasil: el impacto de la economía en el voto

Uno de los principales puntos señalados por Gosman es la percepción de los brasileños sobre su situación económica: “Lo que se ve es que no hubo una movilidad social como la de los dos primeros gobiernos de Lula y, en cierto modo, como aquel primero de Irma Rousseff”.

Según su análisis, esa percepción se refleja directamente en el consumo cotidiano. “Quiere decir que la gente sintió en sus bolsillos que ya no podía ir y consumir como consumía antes”, indicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Como ejemplo, describió los cambios en las compras de los hogares: “Por ejemplo, iba a un supermercado y no consigue hacer las compras del mes”. Y agregó: “Por ejemplo, antes iba y compraban para 15 días, ahora es el día a día y con bastante cuidado”.

Para Gosman, una de las explicaciones está relacionada con los ingresos y el aumento del costo de los productos. “La explicación es que el salario actual no es el mismo salario de antes”, expresó.

También señaló que la baja de la inflación no necesariamente implica una reducción de los precios cotidianos: “A pesar que decae una baja de la inflación, sin embargo, los alimentos y las cosas, digamos, cotidianas, esas han aumentado”.