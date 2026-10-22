RDI: quién es Jesús Huerta de Soto, el economista español que Javier Milei admira como referente intelectual

Jesús Huerta de Soto, economista español y referente de la escuela austríaca, es uno de los principales referentes intelectuales de Javier Milei. En su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Nicolás Lucca, repasó su formación académica, su patrimonio familiar y algunas de las contradicciones que encuentra entre sus ideas y su trayectoria.

“Bueno, primero antes que nada hay que hablar de quién es este ídolo de Milei. Es un personaje muy pintoresco, muy pintoresco, que no ocupa ningún cargo público ni lo ha hecho”, comenzó Lucca.

La formación académica de Huerta de Soto y el financiamiento estatal

Lucca destacó que el economista proviene de una familia tradicionalista católica y cuenta con una extensa formación académica: dos licenciaturas, dos doctorados y dos MBA en la Universidad de Stanford.

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El periodista también señaló que Huerta de Soto continúa vinculado con la enseñanza universitaria y cuestionó la aparente contradicción entre su defensa de las ideas liberales y el financiamiento estatal de las instituciones donde desarrolla su actividad. “Y sí, obviamente. El hombre da clases en contra del Estado en universidades financiadas por el Estado”, resumió en +Perfil.

La fortuna familiar y la compañía de seguros

Otro aspecto que abordó Lucca fue el patrimonio del economista. Según explicó, Huerta de Soto es titular de una compañía de seguros fundada por su abuelo en 1928, con presencia en España y Portugal. “Su abuelo es el fundador de la compañía de seguros España Sociedad Anónima”, explicó el periodista, quien agregó que la empresa “mueve activos por 800 millones de euros”.

Lucca también destacó una particularidad de su funcionamiento: “Cada año, el 80% del exceso de ganancias se reparte en bonos de capital a todos los que figuran en la empresa”.

Drogas, prohibicionismo y las ideas del economista

El periodista brindó una exposición de Huerta de Soto sobre la prohibición de las drogas. En ese material, el economista sostiene que las políticas prohibicionistas generan consecuencias sociales negativas y favorecen los mercados ilegales.

Lucca consideró que el planteo tiene una lógica económica: “Que no puedes estar en contra de la prohibición de los estupefacientes. Porque fomentas el mercado negro”.

También explicó que el economista utiliza el ejemplo del narcotráfico para ilustrar los efectos de la intervención estatal: “Porque las drogas de golpe que eran baratas pasan a ser carísimas. Porque te aparecen los ilegales. La violencia. La corrupción y la violencia”.