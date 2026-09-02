RDI: un ex presidente del Colegio de Abogados advirtió que Mahiques en la Procuración General "sería un escándalo"

En el desarrollo de otro segmento en Ronda de Investigación, por la pantalla de +Perfil, el ex presidente del Colegio de Abogados de CABA, Guillermo Lipera se refirió a la situación institucional de Argentina, cuestionó la prolongada interinidad en la Procuración General de la Nación y expresó fuertes reparos ante una eventual designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio Público Fiscal.

Guillermo Lipera comenzó destacando el impacto que, a su juicio, tienen las relaciones de interés sobre la independencia judicial. “El problema que tenemos es muy grande porque la cancha siempre está inclinada, hay intereses”, afirmó.

En ese sentido, consideró que los magistrados deben mantener una conducta especialmente rigurosa y alejada de posibles conflictos. “En el fútbol la pasión es tremenda y pierden la cabeza todos con eso y vos poder tener entrada para darle a uno u otro en una final es tremendo”, sostuvo.

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Para Lipera, la falta de independencia y transparencia en las instituciones judiciales tiene consecuencias concretas para la sociedad. “Tenemos que generar conciencia en la gente porque le pega en el bolsillo, le pega en que hay menos trabajo y en las inversiones”, remarcó.

La Procuración General y la prolongada interinidad

Uno de los principales ejes fue la situación de la Procuración General de la Nación, que permanece desde hace años bajo una conducción interina. Lipera consideró que esa situación representa un problema institucional, aunque destacó su valoración personal sobre el actual interino.

“En realidad Casal es bueno y lo digo, conozco muchos ex jueces de justicia ordinaria, penal y demás, es un tipo respetable”, señaló. También agregó: “Es una persona seria, a mí me inspira confianza, aunque a veces ha sacado dictámenes que no comparto, pero me parece una persona buena”. Sin embargo, diferenció esa valoración de la situación institucional. “Es una falencia institucional”, afirmó.

Al recordar los intentos fallidos para designar un procurador definitivo, Lipera cuestionó algunas decisiones políticas del pasado: “Para mí fue un error de Macri no haber elegido un buen candidato, porque había buenos candidatos que hubieran logrado, hubieran tenido acuerdo en el Senado”.

Entre los nombres que consideraba adecuados, mencionó a Rodolfo Urtubey: “Rodolfo Urtubey, para mí, hubiera sido un candidatazo o Raúl Ple”. Sobre Daniel Rafecas, sostuvo: “Rafecas me parece un tipo muy capaz, me parece bien”.

Respecto al actual Procurador General de la Nación (interino) Eduardo Casal remarcó: "Para mí es bueno, es un tipo honesto. Es una persona seria que me inspira confianza, aunque a veces ha sacado dictámenes que no comparto".

Lipera remarcó, además, que la Procuración tendrá una importancia creciente con el avance del sistema acusatorio. “Y ahora va a ser muy importante porque el motor de todos los juicios va a ser el fiscal”, aseguró en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Las críticas de Guillermo Lipera ante una eventual designación de Mahiques

Sobre las versiones que ubican a Juan Bautista Mahiques como posible candidato para conducir la Procuración General, Lipera expresó un rechazo. “Para mí sería un escándalo”, afirmó inicialmente. Luego insistió: “Es lo que se dice, pero si es así sería un escándalo”. Y agregó: “Para mí sería tristísimo”.

Al explicar su postura, fue directo: “No me inspira confianza. ¿Por qué? Porque no me inspira confianza”. También sostuvo: “No me inspiró nunca confianza y creo que no tiene el prestigio y el reconocimiento público ganado como para darnos tranquilidad de que va a ser un buen procurador”.

Lipera reconoció capacidades del funcionario, aunque dejó clara su oposición a una eventual designación. “Es hábil, yo no lo quiero descalificar”, dijo. Más adelante precisó: “Es eficaz, es eficaz, pero no lo quiero en ese lugar”.

Según explicó, su principal preocupación está relacionada con las garantías de independencia y objetividad. “No me da garantías de imparcialidad y de objetividad y de que sea un hombre del derecho, digamos, comprometido con el derecho”, sostuvo.