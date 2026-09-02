En RDI se reveló que el drama de los "matrimonios infantiles" que afecta a millones de niñas y no disminuye en América Latina

La situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas vuelve a quedar bajo la lupa a partir del caso de una niña de 10 años que fue traficada desde Perú a Ecuador para casarse con un hombre de 50 años. La especialista en datos Sol Clemente analizó la problemática durante su participación en Ronda de Investigadores (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El fenómeno alcanza a millones de niñas y adolescentes en distintas regiones del mundo y mantiene una especial gravedad en América Latina y el Caribe. Clemente repasó las cifras internacionales y cuestionó incluso la utilización del concepto “matrimonio infantil” para describir situaciones que involucran a menores de edad.

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Matrimonios infantiles: una niña cada tres segundos

El rescate en Ecuador de una niña de 10 años que había sido traficada desde Perú para casarse con un hombre de 50 años volvió a poner en agenda una problemática que afecta a millones de menores en todo el mundo. “Si bien esto es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, salió de vuelta la luz cuando en agosto, hace nada, unos días atrás, desde Ecuador informaron que rescataron a una niña de 10 años, 10, que había sido traficada desde Perú para casarse con un hombre de 50 años”, planteó Sol Clemente.

Clemente cuestionó incluso la utilización del concepto “matrimonio infantil” para describir estos casos: “A mí se me hace muy raro decirle matrimonio infantil, por eso van a ver que las próximas placas yo lo puse entre comillas, porque bueno ese es el nombre con el que se lo dice, pero la verdad que siento que es imposible decir matrimonio infantil”.

Los datos internacionales muestran la magnitud del fenómeno. “Cada tres segundos se casa a un adolescente en algún lugar del mundo, cada tres segundos”, describió.

A escala global, “hay una de cada cinco niñas que se casa entre comillas o vive en una unión informal antes de cumplir 18 años”. Las cifras corresponden al Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Clemente también destacó un dato sobre las mujeres y niñas que actualmente viven en el mundo: “Se calcula que 640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron cuando eran niñas”.

Según los datos de UNICEF, cada año 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años. “Lo que supone que hay 28 niñas cada minuto, 28 niñas cada minuto”.

América Latina y el Caribe, una región en alerta

La situación también es preocupante en América Latina y el Caribe. “Una de cada cuatro niñas en América Latina y el Caribe se casa o entra en estas uniones tempranas antes de los 18 años”, expresó.

Pero existe un elemento que diferencia especialmente a la región: “Es el único lugar del mundo en el que esto no disminuyó en los últimos 25 años”.