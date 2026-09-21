RDC: The New York Times cumplió 175 años y el periodismo enfrenta el desafío de las redes y la inteligencia artificial

The New York Times cumplió 175 años desde la publicación de su primera edición, el 18 de septiembre de 1851, cuando todavía se llamaba The New-York Daily Times. El aniversario abrió una discusión en +Perfil sobre la capacidad de los medios tradicionales para adaptarse a un ecosistema atravesado por plataformas digitales, redes sociales, desinformación e inteligencia artificial.

“¿Quién hubiese pensado que estaría vivo un periódico que nació antes de que hubiera autos, aviones y, por supuesto, computadoras?”, señaló Norman Powell, corresponsal de +Perfil en Estados Unidos, al recuperar una reflexión por el aniversario. Actualmente A. G. Sulzberger es presidente y publisher del diario, y ha defendido la continuidad de la misión periodística basada en informar y controlar al poder.

Del diario de papel al ecosistema digital

El paso del tiempo también modificó profundamente la manera de producir y consumir noticias. “El periodismo es esencial”, sostuvo Sulzberger al defender la importancia de la profesión para una democracia saludable, una idea que el propio Times volvió a reivindicar durante su aniversario al destacar el valor del periodismo original basado en hechos.

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Jorge Elías puso el foco en las prácticas que surgieron con la competencia por captar audiencias en Internet. “Esto es antiperiodismo para mi gusto, para la vieja escuela”, sostuvo al cuestionar los títulos que ocultan deliberadamente información central para obligar al usuario a ingresar en una nota.

Para Elías, esa transformación no significa que todo el periodismo digital deba entenderse del mismo modo. “Para la vieja escuela”, aclaró al marcar una distancia con formatos de clickbait donde el nombre, el acontecimiento o el dato principal se retrasan artificialmente pese a ser la razón misma por la que el lector se acerca a la noticia.

Bots, noticias falsas y contenidos artificiales

Juan Luis Francia, corresponsal desde Francia, llevó la discusión hacia las llamadas granjas de bots y la posibilidad de amplificar masivamente contenidos falsos. La situación se vuelve todavía más compleja con la inteligencia artificial: “Es cada vez más difícil” distinguir determinados videos sintéticos de registros verdaderos, advirtió.

El desafío se profundiza con los deepfakes, capaces de recrear rostros, voces y situaciones con un elevado grado de realismo. “Es cada vez más difícil”, insistió Francia, al poner el foco en la velocidad con la que un contenido manipulado puede circular antes de que periodistas, plataformas o usuarios consigan verificarlo.

Cuando una imagen ya no alcanza como prueba

Elías mencionó imágenes artificiales de dirigentes internacionales para ilustrar el nuevo problema. “Hoy podés ver una imagen y preguntarte si realmente ocurrió”, fue el eje de una conversación que incluyó ejemplos ficticios con Emmanuel Macron, Melania Trump, Kim Jong-un, Lula da Silva y Jair Bolsonaro.

Ese escenario devuelve importancia a procedimientos básicos de la profesión. “Esto es antiperiodismo para mi gusto”, había cuestionado Elías sobre prácticas que privilegian el impacto inmediato, mientras el avance de la IA obliga justamente a reforzar el proceso contrario: comprobar el origen, contrastar fuentes y contextualizar antes de publicar.

A 175 años de su aparición, el propio New York Times reivindicó esa tarea al señalar que su apuesta continúa siendo el periodismo original y basado en hechos. Sulzberger lo resumió durante las celebraciones al admitir que “la prensa no es perfecta”, pero defender el trabajo de investigar y ofrecer al público la historia más completa posible.