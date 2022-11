En su clásico editorial dominical, Jorge Lanata se refirió al acto celebrado por Cristina Kirchner en La Plata y habló de una "locura colectiva" del kirchnerismo. Además, dedicó varios minutos al fallecimiento de Hebe de Bonafini y cuestionó la pauta publicitaria que recibe el periodista Roberto Navarro en El Destape.

El conductor de Periodismo Para Todos (El Trece) habló sobre la presencia de la vicepresidenta el último jueves en el Estadio Único Diego Maradona conmemorando los 50 años de la vuelta de Juan Perón al país y criticó al kirchnerismo por pedir la vuelta de alguien que hoy es oficialismo.

"La única oradora fue Cristina. El acto con formato de recital fue un caso de locura colectiva: hubo 50.000 personas pidiéndole que vuelva a alguien que volvió hace 3 años y falta un año para que se vaya", comentó Lanata con ironía este domingo 20 de noviembre.

Acto de Cristina Kirchner en La Plata.

“'Nosotros cuando estuvimos en el gobierno', dice la Vicepresidenta en funciones. Otro ejemplo de locura colectiva son los K que piden la vuelta de Cristina al poder porque “la extrañan”. Incluso La Cámpora le dedicó una bandera gigante: “Era tan diferente cuando estabas tu”", continuó en referencia al acto que convocó una gran cantidad de público la semana pasada y que bramó por una "Cristina presidenta".

"Muchachos, abran los ojos. Aunque les duela, Cristina está otra vez en el poder desde el 2019. Este Gobierno es de ella. El PJ de la provincia convocó con un flyer que decía: “Todos a La Plata”, dijo Lanata.

Qué dijo Lanata de la muerte de Hebe de Bonafini

En el comienzo de Periodismo Para Todos (PPT), Lanata decidió dedicarle unas palabras a una de las creadoras de Madres de Plaza de Mayo, quien falleciera este domingo a las 9.20 en el Hospital Italiano de La Plata. Con luces y sombras, construyó un perfil personal respecto a su trayectoria.

"Hebe se convirtió en política a la fuerza: le mataron dos hijos que continúan desaparecidos. Jorge Omar, desaparecido en La Plata, y Raúl Alfredo, desaparecido en Berazategui. Hebe era tan política como podría haberlo sido mi papá, que decía “acá hace falta un Fidel Castro o un Pinochet”. Mi papá no entendía nada", dijo Lanata.

Luego manifestó que durante la última dictadura militar "tuvo la valentía que casi nadie tuvo: salió a dar la cara".

"Hace mil años, cuando Menem inventó el subsidio por desaparecido como antesala de la Amnistía, Hebe y yo coincidimos: no había que cobrarlo. Era una coima del Estado", contó sobre un episodio que lo vinculó personalmente.

"Después, cada vez más, Hebe fue copada por pequeños grupos de ultraizquierda y cada vez se radicalizó más. Es la Hebe de la que ahora todos se acuerdan: la que festejó las Torres Gemelas o aplaudió a la ETA cuando ponía bombas en los supermercados", rememoró.

La polémica de El Destape de Roberto Navarro por falsear el tráfico en Comscore

Además, recordó una investigación por el proyecto de viviendas sociales denominado "Sueños compartidos" en el cual de Bonafini quedó en la mira de la justicia junto a Sergio Schoklender por desvío de fondos. "En Crítica tuvimos un año antes que nadie el curro de las viviendas en sueños compartidos. Yo me equivoqué, decidí que no lo publicáramos para no joder a las Madres. Después me arrepentí", contó.

Sobre el final, decidió remarcar la trayectoria de una de las cofundadoras de Madres de Plaza de Mayo: "Más allá de sus locuras y sus barbaridades, nada va a borrar que el sábado 30 de abril de 1977, plena dictadura de Videla, Hebe daba vueltas a la plaza junto a otras madres, por primera vez. Se murió Hebe. Que descanse en paz".

Roberto Navarro, apuntado por Jorge Lanata.

La pauta oficial de “El Destape”

El conductor de PPT también se refirió al dinero por pauta publicitaria que recibe el medio gestionado por Navarro, periodista identificado con el oficialismo y propietario de El Destape.

"Roberto Navarro recibió un 135% más de publicidad oficial del Gobierno y otros $518 millones de la gestión Kicillof. Su sitio “El Destape” está entre el quinto y el octavo lugar, depende el mes, en la medición de los portales digitales, siempre después de Clarín, Infobae, La Nación y TN. La nueva web de Navarro se llama “El Destape sin fin”. Se entiende lo de “sin fin”, porque es como “el agujerito sin fin”: un agujero sin fondo adonde va a parar nuestra plata", cuestionó.

"En vez de “El Destape”, el multimedio de Navarro se podría llamar “Con la nuestra web”, para que te enteres antes que nadie en que usan tu plata", se rio luego.

GI/ff