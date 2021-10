Luego de que se conociera que Mavys Álvarez, la cubana que se vinculó con Diego Maradona cuando tenía 16 años, pidió ser querellante en la denuncia contra el entorno del Diez por trata de personas, el periodista Diego Brancatelli acusó que la presentación “es por plata” y dudó de las intenciones de la víctima de abuso.

“Me pregunto qué hubiese pasado si Diego (Maradona) estuviese vivo hoy; creo que no estaría denunciado todo esto. Me parece que ella esperó a que Diego no esté para no poder contrarrestar todas las versiones, ¿qué hubiese pasado si Diego le hubiese dejado un millón y medio de dólares? ¿Estaría tan dolida moralmente por todo lo que sucedió?”, dijo Brancatelli, integrante del panel de Intratables, el ciclo que conduce Alejandro Fantino en América TV.

En el piso, se encontraba Gastón Marano, el abogado de Mavys, quien, al escuchar los dichos de Brancatelli, afirmó: “Cuando Diego Y Fidel (Castro) mueren, ella pierde el miedo. La víctima de abuso sexual muchas veces espera a un espacio de seguridad. Ella lo encontró cuando su abusador…”.

Acto seguido, el periodista y reconocido admirador del Diez, lo interrumpió: “Él es un abusador de ella?”, a lo que el letrado le respondió con firmeza: “Yo entiendo que una persona de 40 años que mantiene relaciones sexuales con una menor de 16 es un abusador”.

“¿Está dispuesta ella a firmar un documento donde (diga que) no quiere nada de dinero?”, lanzó Brancatelli, y a partir del comentario todos los panelistas lo atacaron. “Para vos es por plata Diego”, lo acusó uno de los integrantes del panel, a lo que Brancatelli reconoció: “Para mí es por plata; si firma un documento donde diga que no quiere un peso está buenísimo”.

La discusión se dio en el marco de la denuncia presentada por la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), para que se investigue a Gabriel Buono, Mariano Israelit, Carlos Ferroviera, Guillermo Coppola y Omar Suárez, entre otras personas que conformaron el entorno de Maradona en Cuba.

Mavys Álvarez, la "novia" cubana de Maradona: "Era una niña, no podía decirle que no"

“Lejos estuvo Diego de ser un violador”

A raíz de sus declaraciones en el programa de televisión, Brancatelli fue tendencia en Twitter, en donde lo defenestraron y acusaron de “miserable”, “imbécil” y otras calificaciones, por dudar y minimizar del abuso sexual hacia la cubana menor de edad en este entonces.

“Brancatelli juzgando a una menor que denuncia haber sido víctima de hechos aberrantes, todo por su defensa incondicional de Maradona. Se lo califica habitualmente de pelotudo, pero en realidad muestra que es un verdadero miserable”, dijo un usuario en la red social del pajarito.

Otra usuaria manifestó: “Brancatelli podés ser más imbécil? Hay países a dónde es legal que un tipo de 50 se case con una nena de 8. Eso lo hace menos aberrante?? O a vos también te gustan las menores de edad que defendes a morir a Maradona? Patético ensobrado”.

Por su parte, el periodista se refirió a la polémica en la misma red social y se justificó. “Digan lo que quieran. Pero no lo que no pienso. Para que quede claro que pienso: Diego no está para defenderse. Como todos, si hubo delito en Argentina que se investigue. Estoy convencido q atrás de esta historia hay otro "entorno" que fogonea. No relativizo ni avalo ningún tipo de abuso o corrupción de menores. Repudio absolutamente toda esta clase de delitos”, manifestó.

Por último, en otro tuit, sentenció: “Dicho esto, lejos estuvo (para mí eh) Diego de ser un VIOLADOR”.

CFT/FL