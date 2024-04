El ex diputado nacional, Abel Furlán, sostuvo que las políticas económicas de Milei son contraproducentes: "Podemos tener déficit e inflación cero, pero con una población que se va a morir de hambre", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, se refirió a la tendencia de reindustrialización que se está observando en el mundo: "Nosotros tenemos todo para ser un país potencialmente industrial".

Abel Furlán es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Antes, fue concejal en Zárate, presidente del Consejo Deliberante, presidente del Partido Justicialista de esa ciudad en el año 2014. En el 2015 asumió como diputado nacional por el Frente para la Victoria y fue Consejero del PJ bonaerense. Además, fue secretario general de la sección Campana-Zárate, que en los metalúrgicos es la más importante.

Las medidas de fuerza que prepara ATE en reclamo a los despidos masivos

¿Cómo evalúa los miles de despidos que se concretaron en el Gobierno nacional a días de comenzar el fin de semana largo?

A uno, desde su condición de trabajador, estas cosas los entristecen porque entendemos que esto es una crisis en la que los trabajadores no fuimos responsables. Por otra parte, es una crisis que está inventada, ya que desde que asumió este Gobierno han profundizado una situación que no era tal, a los efectos de tener argumentos para llevar a cabo objetivos que de otra manera la población no lo hubiera aceptado desde ningún punto de vista.

El Gobierno no hizo nada para corregir la inflación, es una crisis inventada. Esta situación de necesidad, llevando adelante un programa para lograr el déficit cero y conseguir bajar la inflación, no tiene ninguna razón de ser si es a costa del hambre del pueblo y de que los trabajadores perdamos nuestra empleabilidad. Un gobierno trata de llevar adelante su gestión para que el pueblo esté mejor y acá parece que gozan de que no sea así.

Diego Reynoso: "Si fuera por lo económico, Milei tendría que tener menos de 40% de aprobación, y tiene 51%"

Usted dice que agregaron a la crisis existente más crisis. ¿Puede tener que ver con aquello de la "doctrina del shock" propuesta por Naomi Klein, esto de que para que las sociedades acepten determinados tipos de terapias hay que producir un shock para que se predispongan a aceptarlo?

Está escrito en las grandes crisis que tuvo que enfrentar la humanidad: para los sectores de poder las crisis siempre son una oportunidad. Este concepto lo tienen muy claro y saben que están produciendo miedo y angustia en toda la sociedad en pos de lo que quieren lograr. Ellos quieren que los trabajadores perdamos poder adquisitivo y puestos de trabajo. Si no, no se entiende porqué un gobierno lleve adelante una política para que el círculo virtuoso de la política caiga y desaparezca la demanda de los productos que consume esta sociedad, vaciándoles el bolsillo a los trabajadores.

Miden una fuerte desaceleración de la inflación para los siguientes 12 meses

Desde una perspectiva del mercado privado, si se despide una cantidad de empleados, la empresa puede pasar a ser sustentable. Pero desde una visión pública, si se echan empleados siguen siendo personas que el Gobierno tiene que cuidar. La única alternativa a eso sería el traspaso de la empleabilidad estatal a una privada. ¿Ve alguna posibilidad de que esto suceda en algún futuro?

Con esta política no creo que haya un traspaso de la empleabilidad estatal a una privada. Cuando le sacan el poder adquisitivo a los trabajadores afecta tanto al sector privado como al público. El empleado estatal que se eche seguirá siendo una persona que en el marco de esta sociedad, la pasará mal.

El presidente Javier Milei.

Esta historia ya la conocimos en los 90, hay que esperar que el vaso rebalse para ver si podemos tomar un sorbo de agua. El Gobierno nunca dijo qué iba a hacer con la industria, entonces, si no está en su radar, la pregunta es cómo lo va a potenciar. A este paso podemos tener déficit e inflación cero, pero con una población que se va a morir de hambre, sin ninguna alternativa de realizar su proyecto de vida, y yo no quiero eso para mi país.

La reindustrialización como nuevo paradigma

Hay una tendencia mundial que incluso Lula en Brasil anunció la semana pasada, el plan de la Nueva Industria Brasileña (NIB) con una inversión de 67 mil millones de dólares para los próximos tres años que le queda de mandato, buscando volver a ser un boom como lo hizo en los 70. Es decir, la mayoría de los países que se habían orientado a los servicios se quieren volver a industrializar a partir del regreso de las industrias de Oriente a Occidente. ¿Sería un problema que crezca la industria de nuestro principal socio pero no la nuestra?

Claramente estamos perdiendo una oportunidad enorme. Los países centrales que resolvieron el problema en su sociedad son los que pensaron en el desarrollo de su industria y en sumarle valor agregado a sus recursos naturales. Y precisamente la Argentina tiene recursos naturales que van a ser la demanda y el problema de la humanidad en los próximos 200 años, ya sea con el gas o el litio, por ejemplo.

Vuelven las políticas industriales activas: ahora se suma Brasil

Nosotros tenemos todo para ser un país potencialmente industrial para resolver el problema de nuestra sociedad. Si no somos capaces de repensar cómo van a ocurrir esos procesos que la industria hoy demanda con la nueva tecnología, ¿qué tratamiento le vamos a dar a la transición energética o a la electromovilidad, que va a destruir 70 mil puestos de trabajo porque un auto a combustión va a pasar a ser movilizado por un plaqueta electrónica y una batería de litio? ¿No vamos a pensar en industrializar el litio que va a representar el 50% del valor de auto eléctrico?

Esto tiene que encarar el Gobierno, sin olvidar las formas. Si vamos a dejar un cementerio de compañeros sin trabajo ni ninguna posibilidad de realizar su proyecto de vida, no sirve tener inflación cero. No golpea a la casta como prometió, sino a los trabajadores y a los jubilados.

El litio, petróleo del siglo XXI.

En cuanto al sector privado, hoy nos gobiernan las multinacionales, basta ver que el Grupo Techint tiene más funcionarios en el Gobierno que La Libertad Avanza. La idea de Techint era que la Secretaría de Trabajo sea una herramienta disciplinadora hacia los trabajadores para que no podamos discutir paritarias ni recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, y seguir bancando esta locura de despidos tanto del sector privado como público.

Actualmente en tu sector hay 8 mil puestos de trabajos menos y un 15% menos de producción, ¿no?

Seguro, y tiene que ver con esto de hacer pedazos el círculo virtuoso de nuestra economía y que expone a la sociedad a una situación de crisis social. Esto ya lo vivimos.

Sergio Palazzo: "Para enfrentar al Gobierno lo mejor podría ser un paro con marcha federal"

La reacción de los movimientos sociales

Alejandro Gomel: ¿Qué deberían hacer los sectores gremiales y sociales en estas circunstancias? ¿Deben esperar dada la mayoritaria aprobación del Gobierno? ¿Hay que ir a un paro general y a un plan de lucha?

Una medida de lucha es necesaria debido a una política que perjudica gravemente a las grandes mayorías populares y, sobre todo, al mundo laboral. Nos vemos obligados a luchar porque no se nos ha dejado otra opción.

El Grupo Techint se niega a restablecer el poder adquisitivo que hemos perdido debido a la inflación que afecta a la Argentina, y desde diciembre no se ha realizado ninguna recomposición salarial para los trabajadores que represento. Durante cuatro meses han estado percibiendo el mismo salario.

Uno por uno, los aumentos salariales que se aplicarán en abril

Mientras tanto, estas empresas han tenido una rentabilidad de 192.000 millones de pesos, como Siderar. Por su parte, Tenaris Siderca ha alcanzado una rentabilidad global de 4.000 millones de dólares, en gran medida gracias a Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner. Además, se han beneficiado de una devaluación del 118% en diciembre.

A pesar de este contexto favorable para las multinacionales, parecen incapaces de permitir que sus trabajadores, que son la base de esta riqueza, recuperen los salarios perdidos. Este enfoque no resolverá los problemas de Argentina, solo los agravará. Nos veremos obligados a luchar y defender nuestra dignidad, ya que lo que está en juego es el valor del esfuerzo de un trabajador, cuál es la compensación justa. No podemos permitir que se normalice un salario que apenas alcanza para diez días de comida al mes.

Paro docente: Uepc se suma a la medida de fuerza de este jueves

AG: ¿Hay que llamar a un paro general en abril, como sugiere Moyano?

La CGT tiene la prioridad de que se caiga el DNU, pero está analizando profundizar el plan de lucha, sin duda.

AO JL