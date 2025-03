Agustín Rombolá: "Alfonsín pediría que vayamos a la calle a defender a los jubilados"

El gobernador chaqueño Leandro Zdero fue criticado por su reciente pacto con la Libertad Avanza, una medida que, según Agustín Rombolá, representa una entrega de principios y una renuncia a su rol como referente opositor. "No solo se cedieron todos los ideales para un Chaco mejor, sino que también se renunció a ser un verdadero estadista", afirmó el militante radical en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). "Este acuerdo con la Libertad Avanza refleja el sometimiento a las exigencias del poder central, y eso es una aberración para los ideales radicales", agregó el militante, advirtiendo que la actitud del gobernador pone en peligro la autonomía de las provincias.

Agustín Rombolá es abogado y máster en Administración de Políticas Públicas. Fue presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires.

Agustín Rombolá, ¿en qué año naciste?

Yo nací en 1990. Me perdí toda la experiencia alfonsinista

Cuando ves testimonios de distintas formas audiovisuales de esa época, ¿qué te queda?

Me parece que queda, como también decía Raúl, lo más importante, que es el legado de la democracia para los tiempos, sobre todo en este contexto en el que se ve tan amenazada, en el que nosotros también experimentamos cómo, de a poco, las instituciones que dieron sentido y que también dieron origen a la democracia argentina se van desgranando lentamente. Creo que es un valor fundamental el del rescate de la democracia en este contexto, y el del rescate de la democracia, no de cualquier manera, sino desde una acción política concreta. Algo que creo que al radicalismo le viene faltando desde hace un montón de tiempo y que nosotros, justamente, desde la militancia en un día tan especial, intentamos reivindicar.

¿Qué pensas que diría Alfonsín hoy?

Yo creo que nada lindo. Me parece que nada lindo, ni con respecto al partido, ni con respecto a la situación actual del país, con respecto a las posturas últimas del poder legislativo, del Congreso Nacional, en las distintas medidas de Javier Milei. Un presidente que gobierna por decreto de urgencia, que cada vez son más opacos, que persigue periodistas, que acosa artistas, y que, en ese camino, mientras tanto, se va llevando puesta al federalismo argentino. Porque lo que vemos este último tiempo es que los gobernadores, de una u otra manera, terminan acordando con algunos factores de este gobierno, y eso, en definitiva, termina minando no solamente el federalismo, sino también los partidos nacionales.

Y, por ende, también lo más importante para la gente, es que termina perjudicando la calidad de vida de la gente, porque siempre que en Argentina se destruyeron las instituciones, la calidad de vida del argentino empeoró. Y eso es lo más importante, creo, en este momento. Creo que es lo que a Raúl le molestaría en este contexto. No un radicalismo, te diría, en muchos lados, demasiado sometido a las decisiones nacionales, a las decisiones de la caja rosada, del microcentro porteño. Y me parece que hoy, por hoy, estaría exigiendo una postura un poco más firme, tanto en el Congreso Nacional como en cada una de las provincias.

¿Más parecido a lo que hace Manes?

Es una buena pregunta. Sí, yo creo que tanto Facundo Manes, Martín Lousteau, creo que también, a su modo, Maximiliano Pullaro, están de alguna forma reivindicando ese legado, mostrando que hay otra forma de hacer radicalismo, mostrando que la verdadera tensión de la Unión Cívica Radical es entre el radicalismo acompañante de los gobiernos de turno y el radicalismo que, con matices, busca ser protagonista. Y creo que esos tres nombres lo están llevando adelante. Eso, por esa razón, también nosotros nos sentimos más representados con ese tipo de liderazgo.

Compartimos con la audiencia el pedacito donde recrearon a Alfonsín llamando al Día de la Militancia Radical con inteligencia artificial, como si fuera hoy. "Queridos ciudadanos, los espero hoy a las 18:30 en la calle Viale 301 para celebrar el Día del Militante Radical y conversar un rato conmigo". ¿Te impresiona?

Sí, es una de las cosas buenas que nos trae la tecnología. Sobre todo en un contexto porque me parece que está bueno esto que este fragmento que traes, sobre todo para rediscutir algunas cuestiones que tienen que ver con la tecnología en el uso de la administración pública. No algo que hoy, pareciera, con la estafa Libra, que está completamente lejano. Creo que hay que aprovechar el momento para que podamos, de una vez por todas, introducir mejoras en la calidad de vida de la gente a través de las herramientas que nos provee la tecnología. Ya sea el blockchain, Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Por supuesto, me parece que hay un terreno para explorar. Y creo que también todo está ligado al alfonsinismo, lo más importante que nos deja es, sobre todo, la mirada al futuro. No. Creo que Raúl Alfonsín ya dijo todo lo que tenía que decir e hizo todo lo que tenía que hacer, y nos toca a nosotros ahora constituirnos en esas voces que hablen de la Argentina que viene, que estoy seguro que es mucho mejor que la que tenemos hoy, que la que vivimos hoy, y que la que creemos que va a seguir existiendo.

Nosotros estamos desafiando, de alguna forma, esa expectativa, tal y como hizo Raúl Alfonsín en el año 1982, por ejemplo. Entendemos que quedarnos hoy en la posición de la exigencia de más democracia, de la exigencia de mejores condiciones para los jubilados... Yo creo que hoy Raúl Alfonsín estaría pidiendo que vayamos a la calle a defender a los jubilados, que es lo que vamos a hacer. Y, en un Día de la Militancia Radical, tenemos la obligación ética, el deber espiritual, en sentidos irigoyenianos te diría, de estar en la calle con los jubilados. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Y creo que esa es la mejor manera hoy de reivindicar a Alfonsín: generando nuevos liderazgos, sino estando en la calle, cerca de la gente que más está sufriendo.

De las tres personas que mencionaste, Pullaro está intentando la reelección, modificar la Constitución en Santa Fe y ser elegido nuevamente. Lousteau, en cambio, parece estar más centrado en la ciudad. De los tres, me parece que el que tiene más posibilidades de ser candidato a presidente, y que de hecho ya tuvo la oportunidad de serlo, es Manes. Quiero volver al punto sobre qué diría Alfonsín. Si tuviera que elogiar a uno de los correligionarios, ¿crees que finalmente terminaría diciendo "Manes es mi elegido"?

A mí me resulta muy difícil ponerme en los zapatos de Alfonsín para decidir eso. Yo sí creo que Facundo Manes está ejerciendo un buen liderazgo. Está llevando adelante muchas propuestas y muchas ideas que se identifican con el alfonsinismo, pero de vuelta, me parece que hoy, tal y como decía él en su momento, él decía: "Es momento de bajar un poco las banderas partidarias y levantar la bandera argentina". También nosotros, los que pensamos parecido, creemos que necesitamos volver a estar cerca de la gente primero. El radicalismo lo primero que tiene que hacer es construir ese sentido común democrático y desarrollista que tuvo, por supuesto, Hipólito Yrigoyen y que nosotros necesitamos hoy reivindicar. Por supuesto que Facundo Manes es un puntal fundamental para eso, tal como lo puede ser Martín Lousteau o como lo puede ser Maximiliano Pullaro u otro que aparezca.

Pero, sobre todas las cosas, creo que hoy necesitamos construir esa identidad que tenía renovación y cambio en su momento, esa fuerza militante que tenía la Junta Coordinadora Nacional, y creo que nosotros estamos en ese camino. Y, por supuesto, con el liderazgo de Facundo Manes, de Martín Lousteau, de Maximiliano Pullaro, yo estoy seguro que lo vamos a lograr, mal que les pese a un montón de radicales, también, como en aquel momento en los 80, que no les gustó tanto esa candidatura de Raúl Alfonsín, que se dio desde el seno mismo de la ciudadanía, y que terminó con con el viejo en la Casa Rosada. Y me parece que eso es lo que estamos construyendo, y es lo que nos llena de esperanza a todos los militantes.

Claudio Mardones: El radicalismo cuenta con cinco gobernadores, algunos de los cuales tienen una buena relación con el presidente Javier Milei, como el mendocino Alfredo Cornejo, quien, después de un tiempo fuera del poder, volvió a la gobernación y se convirtió en un interlocutor confiable para el gobierno nacional. Sin embargo, no hablo de Mendoza, sino de Chaco, donde el gobernador Leandro Zdero, a días de las elecciones del 11 de mayo, pactó con la Libertad Avanza, lo que marca el primer frente electoral en una provincia con elecciones desdobladas. Este acuerdo fortalece la presencia de la Libertad Avanza en la provincia. ¿Qué opinas, como radical, de este movimiento, y crees que podría abrir la puerta para que la próxima convención brinde mayor libertad de acción a los partidos, dadas estas circunstancias?

Me parece que, lamentablemente, el gobernador Zdero y el oficialismo chaqueño se vieron sometidos a la vieja táctica del látigo de la billetera que viene impulsando Javier Milei por intermedio de Guillermo Francos. Me parece que, lamentablemente, se cedieron y entregaron absolutamente todos los ideales, toda la perspectiva para un Chaco mejor. En este caso, yo estuve en la campaña, y la construcción democrática que se estaba planteando me parecía muy interesante. Lamentablemente, es la renuncia a ser un estadista. Esto es la simple y llana verdad. Entiendo perfectamente las necesidades de las provincias que estamos ante un gobierno extorsionador en esos términos, que si no cumplís con los mandatos, los designios casi divinos del presidente de la nación, se te corta el financiamiento. Entiendo sus urgencias, pero me parece que en este caso los chaqueños, pero los argentinos en general, merecen muchísimo más, y merecen gobernadores y merecen presidentes que defiendan a la República Argentina y que defiendan a cada una de sus provincias.

Incluso en otros ámbitos... no por nada, nosotros, hace 200 años, y este sistema, hace 350 años, el sistema republicano funciona con pesos y contrafrenos. Me parece que, en ese sentido, haya otras instancias para que un gobernador pueda exigir lo que le corresponde sin necesidad de tener que subsumirse a las exigencias del poder central de turno, porque no hay más que esto: es un sometimiento al poder central de turno. Es una aberración para los ideales radicales y, sobre todas las cosas, creo que es la renuncia, en este caso, del gobernador Zdero a constituirse como una referencia opositora nacional, que es creo la posibilidad que tenía desde la gobernación de Chaco.

Lamentablemente, la otra discusión que nos queda siempre pendiente es, ¿por qué las provincias dependen tanto de esta famosa táctica del látigo de la billetera? Y cuándo vamos a empezar a hablar, que me parece que es la principal propuesta y la principal idea que viene, no para estas elecciones, sino para la Argentina que viene, que es el proyecto de desarrollo productivo nacional. Y, de una vez por todas, que las provincias puedan generar los propios recursos para no llegar a estos momentos en donde, en este caso Chaco, pero pasa con un montón de provincias, dependen casi pura y exclusivamente de la coparticipación o de las transferencias discrecionales del poder central de turno. Creo que esa es la gran discusión de fondo, sin lugar a dudas. Es cómo hacemos que las provincias generen riqueza para no depender del poder central. Y creo que la discusión de base es la lamentable renuncia del gobernador chaqueño, no solamente a los ideales del radicalismo, sino también a la pretensión de constituirse como un referente opositor a nivel nacional.



