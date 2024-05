Agustín Rombolá: "Luis Petri tiene una inhabilidad moral"

Agustín Rombolá elogió la gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza, distrito donde, por los estatutos de la UCR, se debería resolver el pedido de expulsión de Luis Petri del partido, pero manifestó que el gobernador mantiene una actitud de "espectador" y no de protagonista en la política nacional. Por otro lado, se expresó por la "consolidación de un radicalismo opositor" y reivindicó el perfil de Facundo Manes y Martín Lousteau. “Ellos dos encarnan, sin lugar a dudas, esta Unión Cívica Radical que queremos construir”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Rombolá es abogado y máster en Administración y Políticas Públicas. Fue presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a otros militantes de JR, hizo un pedido formal de expulsar a Luis Petri de la Unión Cívica Radical.

Contanos por qué consideras que la Unión Cívica Radical debe expulsar a Luis Petri por ser funcionario del Gobierno de Javier Milei.

Hay dos razones importantes a la hora de demandar la desafiliación de Luis Petri de la Unión Cívica Radical. La primera es una cuestión normativa, jurídica, que tiene que ver con que el Ministro de Defensa de la Libertad de Avanza está trabajando en una coalición, en un espacio que no fue autorizado por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, tal y como prescribe su carta orgánica. Por ese motivo ya es causal de desafiliación y la historia y los precedentes del partido así lo han marcado en la era de los famosos "radicales K".

Acá, en la ciudad de Buenos Aires, vivimos situaciones parecidas. Cuando algunos radicales fueron a trabajar al PRO y el radicalismo todavía no formaba parte de Juntos por el Cambio, no se había conformado aún Juntos por el Cambio, de hecho, acá en Buenos Aires. Entonces, esa es una de las razones.

Pero la razón más importante, en mi opinión, y la razón que motoriza este pedido, y que hace que ya hayamos superado las 1000 firmas, tiene que ver con la inhabilidad moral, con la puesta en riesgo de la unidad del partido y sobre todas las cosas con la falta de respeto a los principios, a la doctrina, y sobre todas las cosas al futuro del radicalismo, porque la vocación de futuro del radicalismo actualmente que surge, que emerge de las bases militantes, que es el corazón del partido, tiene que ver con la consolidación de un radicalismo opositor, con la construcción de una propuesta alternativa de Argentina y con la visión de una patria distinta a la que propone Javier Milei.

Una visión opuesta a la cesión, la venta o la entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras, con los capitales especulativos adueñándose de los recursos estratégicos de nuestro país, con la precarización del trabajo sin ningún tipo de sentido de desarrollo productivo, como sostiene este Gobierno.

Nosotros somos conscientes que necesitamos una reforma laboral, pero tenemos claro que no es esta la reforma que necesita la Argentina.

Bueno, por supuesto con las medidas que ha llevado adelante el propio Petri como ministro de Defensa de la Nación al haber desmantelado el equipo de investigación y análisis que tenían que ver con los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

Más allá de otras posturas y otros gestos que ha tenido Luis Petri, que han contrariado directamente a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical, y que como te digo, lo más importante de todo esto no se condice con la perspectiva de futuro que emana de las bases militantes y de los que queremos una Unión Cívica Radical que sea protagonista pero no a cualquier precio, sino con una fuerte doctrina humanista, democrática y que piense una Argentina de desarrollo.

Patricia Bullrich junto a Luis Petri.

Cuando fue el caso en que Ricardo Alfonsín se sumó al llamado “radicales K”, su expulsión del partido fue casi inmediata. En este caso lleva más tiempo, aunque contaste que juntaron 1000 firmas. ¿Esto tiene que ver con que la expulsión se tiene que producir por el radicalismo de Mendoza?

Bueno, por carta orgánica, lo resuelve el Tribunal Nacional de Ética, que está conformado por tres miembros que los designa la Convención Nacional. Lo que pasa es que la resolución del Tribunal Nacional de Ética después se remite al Comité de Distrito, en este caso a UCR Mendoza. Ellos son quienes toman la decisión final, respetando por supuesto el federalismo y la autonomía de cada distrito.

Para nosotros, más allá por supuesto de la decisión que tome, que la vamos a respetar, obviamente, nos parece importante que la gente sepa que hay otra Unión Cívica Radical, que hay un radicalismo que no practica seguidismo del gobierno de turno, que hay militantes y que hay dirigentes que creen y que están construyendo una alternativa de país desde el radicalismo. Con una propuesta claramente respetuosa con nuestros próceres, pero de vuelta, con nuestra vocación de futuro, que es lo que más, a mí por lo menos, me importa en este momento.

Que sepan que el radicalismo del mañana no va a ser un radicalismo que se ciña a los principios y a los designios de La Libertad Avanza o que se ciña a los designios del oficialismo que venga. Va a ser un radicalismo autónomo, va a ser un radicalismo independiente, y va a ser un radicalismo con un proyecto propio de país para ofrecer a la ciudadanía tal y como hizo durante toda su historia.

Mendoza tiene que terminar decidiendo, y allí el gobernador Cornejo pisa fuerte. ¿Cuál es tu propia visión de Cornejo? ¿Cómo imaginas que tomará la decisión, o la propuesta, de expulsar a Petri?

Bueno, el gobernador Cornejo, la verdad a mí me merece todos los respetos por su gestión. Yo creo que la gestión del radicalismo en Mendoza ha transformado la matriz productiva, social, cultural de la provincia sin lugar a dudas. Las gestiones que han hecho Cornejo, Suárez, y para atrás también, me parecen ejemplares, y una parte histórica de lo que es la concepción del radicalismo en gestión y sobre todo el radicalismo de gestión en el siglo XXI.

Dicho esto, la verdad es que algunas declaraciones que escuché en el último tiempo, de Cornejo, a mí como militante me han dolido. El domingo creo que dijo que la alternativa a Milei era Cristina si le iba mal. Eso a mí me genera, o por lo menos me hace ratificar, varias de las últimas conductas que ha llevado adelante la Unión Cívica Radical en el último tiempo. Esto de no pensarse como protagonistas, no pensarse como agentes de cambio, y siempre con la concepción de que somos espectadores, o en el mejor de los casos, árbitros de una decisión que toman otros.

Bueno, nosotros apostamos y construimos un radicalismo en donde tomemos nosotros las decisiones y en donde de última los árbitros sean los otros partidos políticos de la democracia, con los consensos necesarios, con las políticas de Estado que queremos impulsar mediante acuerdos interpartidarios, todas esas cuestiones que nosotros venimos trabajando, pero siempre con un radicalismo protagonista, siempre con un radicalismo como el principal agente transformador de la Argentina, como supo serlo y como debe serlo, como la Argentina necesita. Por eso creo que hay toda una generación de dirigentes radicales que han construido un radicalismo en posturas secundarias, en roles de actor de reparto, si se quiere, y nosotros vamos a trabajar para tener un rol protagónico y para tener la centralidad del poder en la política argentina para los años venideros, que creemos que, de vuelta, es el rol principal de la Unión Cívica Radical, incluso una de las ideas primigenias que le dieron base allá por 1890.

Manes y Lousteau, ¿cómo los comparas con lo que acabas de decir de Cornejo?

Creo que Manes y Lousteau están demostrando esto que te digo. Me parece que son dos referentes y dos dirigentes de la sociedad, son del partido pero también son referentes sociales, que por un lado manifestaron y mostraron su legitimidad en las urnas muchas veces.

Facundo Manes sacó un millón y medio de votos, Martín Lousteau tiene una legitimidad en la Ciudad de Buenos Aires que lo ha puesto a las puertas de la Jefatura de Gobierno dos veces, a una de las fuerzas que más control y que más fuerza también, valga la redundancia, tiene su distrito, y me parece que ellos son, junto a otros dirigentes por supuesto del partido, dos de las caras del radicalismo del futuro que estamos hablando.

Son dos referentes que creen en un radicalismo protagonista, que creen no en un radicalismo protagonista a cualquier precio, sino en una centralidad que adoptemos a partir de la construcción de una serie de propuestas para una visión de Estado determinada, respetuosa con nuestros principios, respetuosa con nuestra militancia, respetuosa con nuestro futuro, y creo que ellos dos encarnan, sin lugar a dudas, esta Unión Cívica Radical que queremos construir, este proyecto de Estado que tiene que ser libre y desarrollado. Pero para que sea libre tiene que ser justo, y para que sea desarrollado tiene que ser soberano, tal y como marca nuestra historia.

En un rato vamos a entrevistar al fundador de la Juventud Libertaria, Juan Ignacio Bouttet. ¿Qué te gustaría preguntarle?

Con Ignacio tengo buena relación y hemos hablado varias veces. En realidad, a él me gustaría preguntarle cómo concilia la defensa de las ideas de la libertad con el enorme daño que le están haciendo a las nuevas generaciones precarizando su trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, dejándolos sin sus oficinas o sin sus casas por el aumento del precio de los alquileres o por la escasez que hay cada vez menor de la demanda en los inmuebles.

Le preguntaría también cómo involucra a su defensa de futuro esto de la cesión a otros partidos y a otros espacios políticos los derechos y las garantías de los trabajadores, de las mujeres, de los jubilados y del ambiente, que son las principales armas y las principales causas de una militancia juvenil, y que es claramente algo contradictorio con lo que hace La Libertad Avanza.

