Alberto del Solar Dorrego, el candidato de Milei que mató, fue preso y ama a los caballos

Alberto del Solar Dorrego es criador de caballos y presidente de la Sociedad Rural en la localidad de Rojas. Fue precandidato a concejal por el PRO en 2021, pero ahora se sumó a la lista de Javier Milei. Entre sus posturas más radicales está la libre portación de armas: “Uno puede matar a una persona con un tenedor, prohibamos los tenedores, los cuchillos, prohibamos un palo de amasar, por favor”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo y cuándo se gestó su vínculo con Javier Milei? ¿Qué fue lo que lo hizo dejar el PRO y pasar a los libertarios?

Estuve en un primer momento con la gente del PRO, hasta que muchos de ellos siguieron con la agenda 2030 de las Naciones Unidas. La cual considero que es una nueva forma de colonización.

En Argentina, la foto que tenemos de nuestro país es de uno agotado, triste, prácticamente fundido, desde todo punto de vista, con un potencial tremendo pero con un argentino que es un tema especial para un psiquiatra, no un psicólogo.

Nosotros creemos en la fantasía que somos un gran país, no, somos un país intervenido, en el cual nuestras Fuerzas Armadas no pueden comprar elementos porque hemos perdido una guerra, un país endeudado y cada vez más, estamos tratando de buscar migajas en el mundo para llegar a fin de año. Y lo único que vemos realmente disruptivo es una persona que viene diciendo sin pelos en la lengua, y casi políticamente incorrecto, por eso muchas veces se lo malinterpreta con las cosas que dice, es Javier Milei.

Acá en Rojas hay un grupo muy interesante de jóvenes, de gente de 18 a 40 años, quizá yo soy un poco más conocido que el resto, por eso me pidieron encarar esta posibilidad de ir a una intendencia.

Javier Milei quiere virar 180 grados esta trayectoria peronista radical, donde mayormente unos u otros han sido responsables en esta foto que tenemos ahora del país.

He trabajado en Rojas con un gobierno peronista, en ese momento de Norberto “Chano” Aloé, que creo que fue uno de los mejores intendentes, y después cumplí funciones netamente técnicas, como ingeniero agrónomo en el tema hidráulico, y con Aloé también estuve a cargo de la Secretaría Vial y era director de Producción.

¿Y con el PRO?

Con el PRO solamente estuve formando una parte de la lista pero allá lejos.

¿Integró la lista de candidatos a concejal?

Sí, nada más que eso.

Dijo que lo que lo alejó del PRO fue que acordaron con las Naciones Unidas sobre el plan 2030, y que las Naciones Unidas son una forma de nueva colonización, ¿puede profundizar en ese concepto?

Las Naciones Unidas a todos los países que están en vías de desarrollo le están queriendo marcar una agenda, especialmente con el dióxido de carbono en la atmósfera.

En la medida que los países en desarrollo van a pedir un crédito o algún tipo de ayuda al mundo con dinero, vienen con temas como que Europa no va a comprar soja a los países que desmonten. Ahí, en un momento dado, Bolsonaro estuvo muy bien, le dijo a los franceses que si querían que dejen el Amazonas como un reservorio le paguen una cantidad de dinero todos los años para que ellos no hagan nada y el pueblo brasilero siga creciendo. Es más, Brasil sigue una línea de conducta independientemente de que tenga gobiernos de izquierda o derecha, sigue creciendo y nosotros yendo para atrás.

¿Qué es la colonización moderna? No es a base de lo que era en el siglo XVIII o XIX, la base de avanzar con una guerra, sacando el caso de Rusia, las guerras de hoy son económicas. En un momento dado, todos los supermercados en Argentina eran chilenos, fue el momento en el que Chile estaba con mucho dinero y vino al país, los frigoríficos son brasileros, esa es la nueva colonización.

¿Por qué Milei? Porque el concepto liberal habla de la economía de mercado, habla de la riqueza, de producir y exportar, y nosotros, en cierta manera, seguimos mirando a Europa que es una situación diferente donde la gente no se alimenta para subsistir sino para darse una gratificación. Nosotros deberíamos estar mirando a los BRICS y buscar exportar para allá, hacer lo que hizo Chile en un momento donde la idea era exportar y que entren divisas.

Para lograr eso hay que trabajar y acá no pasa, la cultura del trabajo quedó a un costado, y la gente espera que el Estado nos mantenga. Ese es el gran dilema y ahí estoy con Milei.

Creo que quedó claro lo que consideramos de la agenda 2030, que se mete inclusive en temas ideológicos, personales y hasta religiosos.

Exento de cualquier prejuicio, quiero preguntarle por algo que va a aparecer y es que un candidato de Milei asesinó a una persona. ¿Nos podría contar su propia versión del hecho?

En ese caso siempre digo que hubo dos víctimas, una que lamentablemente no está más entre nosotros y una que tuvo que sufrir cuatro años.

Me presenté, me entregué y cumplí con el Estado. Fue una gresca callejera con un tema muy complicado, de un señor que estaba con un tema psiquiátrico complicado, el cual tenía una relación amorosa con una persona, y la pareja que yo tenía en ese momento le facilitaba a la señora de esta persona que estuviera con otra. En ese momento, este buen señor encaró hacia mí, que yo no tenía idea de lo que estaba pasando, y empezó a mandar distintas amenazas de muerte.

Hasta que un día, donde yo no debería haber salido a la calle, venía acosando a mi pareja, golpeando la camioneta, y bajé, tuvimos una discusión y terminó en una gresca callejera, que no hubiese pasado de ahí si no se hubiese caído y golpeado la cabeza de una manera que le provocó la muerte 10 días después, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que lamentablemente pasan, pero a mí me enseñaron a defender a mi familia.

Alejandro Gomel (AG): Con esta experiencia lamentable que ha pasado, ¿comparte la propuesta de Milei en cuanto a liberar la compra y venta de armas? Un caso como este con armas quizá hubiera sido más complicado.

No, porque yo no bajé con un arma. Yo bajé a ver qué pasaba con una persona que me había amenazado de muerte y que intentó golpear a mi pareja. Bajé a ver qué le pasaba, me tiró una trompada y esto terminó mal. Si hubiese sido en una cancha de fútbol no hubiese pasado nada. Pero, el tema de las armas no tiene absolutamente nada que ver.

Alejandro Gomel: ¿Usted comparte la idea de venta libre?

Nosotros creemos en la libertad con responsabilidad. Uno puede matar a una persona con un tenedor, prohibamos los tenedores, los cuchillos, prohibamos un palo de amasar, por favor. Los que matan es en la guerra.

El tema de las armas, hoy más de una persona está con un tema de seguridad horrible, producto de esta agenda 2030, de la conducta aberrante que tienen los jueces y fiscales que van a premiar a un ladrón y no defender a un policía.

Aparte, estuve dos años en prisión, y he conocido gente de todo tipo, y no lo tomo como una experiencia negativa, son cosas que a veces a uno le tocan vivir. Por suerte mi padre cuando me vino a visitar al calabozo me dijo “yo te preparé para esto y mucho más”, para aguantar situaciones y cosas, que lamentablemente, soy el primero en manifestar lo lamentable que fue ese episodio con dos víctimas. Una que no está, porque tuvo un golpe en la cabeza al caerse al suelo, o sea, no fue un golpe por mis puños.

¿El hecho de que hayan sido solo cuatro años es habitual?

Sí, pero eso depende de la justicia, no de mí. Yo no le pagué a nadie más que a mis abogados.

¿El atenuante fue que fue en defensa propia?

Hay que ver bien la carátula, es homicidio simple por exceso de defensa propia para sí y terceros.

El exceso de defensa propia fueron dos personas que dijeron que yo baje con un bate de béisbol, y no sé lo que es el béisbol, ni el bate.

Si uno cumple con lo que dice la justicia, y cumplí perfectamente, colaboré en todo, ya está.

¿A qué atribuye que esas dos personas mintieran?

Una de las personas dijo que estaba pasando por la vereda porque había ido a tomar un helado a una heladería que conocemos todos. Pero en el juicio, el dueño de la heladería dijo que ese día estaba cerrada.

Independientemente de que sea falacia, ¿a qué lo atribuye usted?

Puedo tener varias conjeturas pero sería hacer fantasía. Una de ellas era que en ese momento era secretario de Obras y Servicios Viales, y tenía un tema especial con el Concejo Deliberante y, en ese momento, se hablaba de que yo podría ser el candidato a intendente. Si queremos pensar en cosas raras pensemos también en eso.

