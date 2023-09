Alejandro Cacace, diputado nacional de la UCR, aseveró que "Argentina entró en un terreno en que su inflación interanual está en tres dígitos". La quema de la Legislatura en San Luis, su posición acerca del impuesto a las ganancias y el cruce con el titular del AFIP, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Así como pasa a nivel nacional con la quita de ganancias, según Alejandro Cacace, algo de difícil cumplimiento, también en San Luis está lo que se promete, es difícil de cumplir y el enfrenamiento que les quisieron hacer con un sector vulnerable allí a los legisladores que estaban en contra de la propuesta de Alberto Rodríguez Saá...

La promesa que se hizo en San Luis fue de imposible cumplimiento porque el gobernador, básicamente, le prometió a todos los beneficiarios de los planes sociales que les iba a dar contrato en el Estado como empleados públicos y planta permanente. Esto quebraría las finanzas del Estado y, desde luego, hubo que rechazarlo.

La negativa no solamente fue de parte de los legisladores que representan a la oposición y que son parte de nuestro frente en Juntos por el Cambio, sino que también hubo un grupo de los propios legisladores oficialistas que vieron la irracionalidad de esta medida, que no era posible llevar a cabo sin quebrar las finanzas del Estado.

Por lo tanto, la Legislatura lo rechazó pero el gobernador enfrentó a los beneficiarios de estos planes con los legisladores, algo que hizo que los beneficiarios de planes rompieran las rejas de la Legislatura y prendieran fuego a los ingresos. Los legisladores estuvieron encerrados por horas.

Encerrados con candado. Recordemos esto porque no trascendió mucho en los medios nacionales...

Encerrados con candado. Es decir, tras que terminara la sesión, la policía cerró con candado los ingresos pero no desalojó de inmediato a los manifestantes. Por lo que se mantuvieron por horas encerrados dentro de la Legislatura. No podían retirarse, ir a sus casas. Hablé con ellos en ese momento, había mucha tensión y miedo porque no sabían lo que les pasaría.

Tuvimos que presentar un habeas corpus y, a partir de allí, hubo una intervención de la Justicia que ordenó el desalojo por parte de la policía a los manifestantes que estaban allí y, sobre el final del día, los legisladores pudieron regresar a sus casas.

Se vivió un momento terrible para las instituciones y por la libertad que tienen que tener para ejercer su mandato, y el gobernador que tiene que velar por la seguridad de las instituciones. Sobre todo, fue un acto de enorme irresponsabilidad del gobernador, que no está llevando adelante una transición como debiera ser. Los Rodríguez Saá quieren complicar la futura transición.

El actual gobernador no recibió al gobernador electo (Claudio Poggi), no dio la información sobre lo que es el comienzo del gobierno a partir del 10 de diciembre, la situación financiera y administrativa en la que se encontrará, sino por el contrario, puso trabas, creó nuevos cargos políticos, una ley que creó 53 nuevos cargos de $800.000 en la Legislatura.

Son todos cargos políticos que se generaron, está buscado crear estructuras dentro del Estado, en el que deje a funcionarios públicos que se tienen que ir, son partes de la gestión y son cargos políticos de este gobierno.

Todo al efecto de complicar la futura administración. Estamos viviendo una situación complicada en lo que es la transición del gobierno en San Luis.

El debate sobre el impuesto a las ganancias

Alejandro Cacace (AC): Lo llevo a la política nacional, porque el tema Ganancias llega al Congreso. Este jueves, Eduardo Valdés nos decía "confiamos que el martes se pueda tratar y aprobar en la Cámara de Diputados". JxC sacó un comunicado diciendo que no acompañaba esto. Sergio Massa manifestó que "dicen que hay que bajar impuestos y cuando lo proponemos no acompañan". ¿Qué posición tomarán ustedes?

Estamos de acuerdo con que haya una actualización de Ganancias. Esto lo planteamos para que no ocurra, como ocurrió desde que se creó el impuesto con Juan Domingo Perón en 1973 y se incluyó la retención a los trabajadores en relación de dependencia, que siempre que hay inflación terminan quedando más trabajadores cubiertos por el impuesto.

Entonces, en la actualización por inflación estamos de acuerdo. Pero lo que está haciendo el Gobierno ahora es enteramente distinto, que es cambiar la estructura y las bases del impuesto. Está el proyecto de ley que envió al Congreso y que ayer estuvimos discutiendo, y con esto está tocando el impuesto más progresivo que tiene Argentina y puede tener un país.

Los ingresos, rentas y Ganancias son los impuestos más importantes en todos los países, porque graban más a quienes más tienen y menos a quienes menos tienen. Por eso es impuesto progresivo.

Aquí se está destruyendo eso, perjudicando la recaudación tributaria, como fue reconocido por el titular de la AFIP, que dijo que se afectaba el 0,3% del PBI, en una situación en la que tenemos un profundo déficit fiscal. El problema de esto es que cuando se bajen impuestos sin bajar gasto, luego, el Estado, para financiar ese gasto que tiene, debe emitir más dinero y con eso profundiza la inflación.

Entonces, un poco el planteo que le hicimos a los funcionarios en la Comisión fue que tenemos que ocuparnos de la inflación, de aquellas personas que cobran $100.000 o $200.000 y no llegan a fin de mes, y debemos ver cómo aliviarle la situación fiscal.

Si bien es comprensible siempre que más trabajadores queden incluidos en el impuesto a las ganancias y queden afectados, no es la absoluta prioridad hoy aquellos que cobran $1.000.000 o $1.500.000, que son los menos, y que en un país que tiene más del 40% sometido bajo la línea de pobreza y que tiene una profunda desigualdad como el nuestro, no son esos los sectores en los que hay que hacer el mayor esfuerzo fiscal para aliviar su situación económica.

AG: Están hablando de la chance de una hiperinflación. ¿Esto es real o se tira porque estamos en campaña?

Es real. Argentina entró en un terreno en que su inflación interanual está en tres dígitos. Con el último registro que tuvimos de 124% (anual), hay una aceleración muy clara de la inflación. En un solo mes tuvimos un índice inflacionario de 12,4%.

Es claro que hay una aceleración de la inflación muy profunda y entramos en una dinámica que es muy conocida en la historia argentina, que es la de más devaluación, más inflación. O sea, van habiendo saltos discretos del tipo de cambio, como hemos tenido con esta inflación que dispuso el Gobierno, tras las PASO. Eso tiene un traslado a precios muy importante, el efecto pass through, es el más fuerte en todo el mundo.

Argentina tiene ese efecto de pase de la devaluación a precios más marcado que cualquier otro país del mundo y eso lleva a los incrementos de precios que, en este agosto, fue el registro más alto desde 1991. Claramente estamos viviendo una aceleración inflacionaria que el Gobierno es capaz de detener con los acuerdos de precios que realiza.

El choque con Castagneto

Claudio Mardones (CM): Ayer fue protagonista en el medio de reunión informativa de la Comisión de Presupuesto en un cruce con Carlos Castagneto. Precisamente porque él los cuestionó abiertamente. El titular de la AFIP salió a cuestionar a JxC por negarse a acompañar esta modificación, pero en esta reunión informativa estuvo la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, que en un momento tomó este tema.

¿Cómo se abordará este impacto al resignar una parte de cobrar el impuesto a las ganancias? Volvería el debate en torno a que los jueces paguen Ganancias y ahí es donde empieza a surgir la explicación de la presentación del presupuesto de hoy, el anticipo del Ministerio de Economía que volverá a mandar una separata con el detalle de todo los gastos tributarios. Es decir, la exenciones, los impuestos que el Estado deja de cobrar, que es 4,5%.

En este contexto, ¿ve que hay un espacio? ¿Esperan de que haya un planteo del oficialismo para retornar con el tema de que los jueces paguen ganancias?

Castagneto es un desubicado, porque es un funcionario que tiene que ir a responder preguntas y dar información, no a cuestionar la posición de los legisladores. Básicamente, estaba escondiendo la información porque le estábamos preguntando el impacto fiscal de esto.

Sin dudas es muy improvisado que nosotros en el Congreso estemos aprobando una ley, o como se pretende hacer el martes, sin tener un cálculo sobre el impacto fiscal, sobre el decreto que hicieron de elevación del piso de Ganancias. Se negaron directamente a dar esa información o incluirlo en la discusión que tuvimos ayer.

Acerca del proyecto de ley que enviaron, después de tanta presión nuestra terminaron respondiendo que era un costo fiscal de 0,3% del PBI. Entonces, frente a la pregunta nuestra de cómo se iba a compensar esa caída en la recaudación, hicieron un adelanto de lo que sería la inclusión de ciertas normas tributarias en el presupuesto.

En esto, está lo que lo yo planteé y fue parte de ese cruce, es que ellos pueden mandar una separata, pero no están simplemente para hacer estudios económicos. Tienen que hacer propuestas, iniciativas que poseen como Poder Ejecutivo para hacer modificaciones en temas tributarios.

Pero esos cambios en temas tributarios, la Ley de Administración Financiera explícitamente prohíbe que sean parte del presupuesto, lo que quiere decir que no se puede discutir el presupuesto de cálculo de recurso y gastos de la administración y dentro de eso contener normas tributarias.

Ellos, si hay exenciones y gastos tributarios que existen, deben enviar los proyectos de ley correspondientes para poder eliminar ese gasto tributario y reducir esa exención, que es algo que no hicieron el año pasado y, aparentemente, tampoco harán este año.

Sobre el final, Balestrini dio a conocer o entender, algo que ahora veremos en el presupuesto, de que hay algunos impuestos nuevos que ellos van a crear o inclusiones en impuestos nuevos. Uno sería un impuesto mínimo a las sociedades, otro una inclusión de los inmuebles rurales en el exterior para el impuesto sobre los bienes personales, y le dijimos que en estos casos que manden los proyectos de ley y, por supuesto, los vamos a considerar como cualquier otra iniciativa que envían.

