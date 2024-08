Alejandro Vanoli: "Este es un gobierno muy ideologizado, salvo cuando las papas queman"

El ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, señaló que la Argentina tiene que generar dólares genuinos a partir de un modelo de crecimiento y de producción: "No debemos prender velas para que venga alguien de afuera a darnos financiamiento para cubrir desequilibrios estructurales", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, manifestó que “Milei está buscando un puente temporal ante un eventual triunfo de Donald Trump”.

Alejandro Vanoli es economista, expresidente del Banco Central, estuvo en la Comisión Nacional de Valores y fue director ejecutivo del ANSES.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué opina de las repercusiones en Argentina de este cimbronazo que hubo en los mercados del mundo?

Lo cierto es que vivimos un escenario internacional muy volátil. Hay un índice que se usa en los mercados financieros, que es el índice VIX, que marca que en los episodios de fines de la semana pasada y esta semana configuran el tercer escenario de mayor estrés de los últimos 20 años, después de la crisis de 2008-2009 y del inicio de la pandemia.

Entonces, este escenario siempre es mucho más complejo para los países que tienen alto endeudamiento y bajas reservas. Si las repercusiones en el mercado cambiario no fueron tan profundas como en otros países de la región, como Colombia o México, tiene que ver con dos cuestiones que parecían completamente contrarias al catecismo del Gobierno.

Uno, es el hecho del cepo. Realmente atribuir a las restricciones cambiarias que el Gobierno ha mantenido sorpresivamente todo el año como una forma de atenuar la volatilidad financiera. Y en segundo lugar, a otra herejía, que es la intervención de los mercados.

El hecho de que el Gobierno está interviniendo en los mercados de dólares implícitos, el contado con liquidación y el MEP, es lo que hace que la brecha cambiaria no aumente como aumentaría si hubiera una flotación libre del mercado de cambio, como había prometido Milei.

Elizabeth Peger (EP): Me parece que el tema es el impacto de toda esta situación, adicionalmente a las complicaciones que ya venía enfrentando la economía en los próximos meses. Porque tenemos una situación muy complicada con las reservas del Banco Central, con la posibilidad de la Argentina de acceder a los mercados financieros internacionales, con una caída de la actividad muy significativa y que obviamente impacta también en la recaudación y los ingresos del Estado. ¿No lo ve así?

Sí, absolutamente, creo que, de alguna forma, lo que aleja a este escenario es la posibilidad de obtener dólares financieros. Cuando hay estos estrés en los mercados mundiales, los mercados de financiamiento se cierran para el conjunto de los deudores. Hay lo que se llama fuga a la calidad, que es que los inversores buscan bonos del Tesoro de Estados Unidos, de Alemania, los activos más seguros.

Entonces, en un país donde este precario equilibrio financiero se basa en medidas transitorias y en la expectativa de conseguir dólares financieros, el Gobierno está buscando un puente temporal ante un eventual triunfo de Donald Trump que habilite un mayor financiamiento, cosa que habrá que ver si se produce.

Pero el tema de fondo tiene que ver con el impacto en la economía real. Evidentemente los efectos directos son sobre el tipo de cambio, sobre las expectativas de evaluación y seguramente sobre la tasa de ingresos. Pero lo cierto es que si la actividad económica estaba en un punto de una recesión, probablemente las expectativas hagan que si el Gobierno no toma algunas medidas para cuidar la economía real, la recesión se profundizará. Y eso es muy grave.

EP: ¿Y qué medidas podrían ser?

Estamos ante un gobierno extraño, porque es un gobierno muy ideologizado, salvo cuando las papas queman. Por ejemplo, en su momento recordaba los límites a los precios de los prepagas, pero también acuerdos con supermercados. La política de tarifas, que en un mes se prioriza la inflación y el otro mes el resultado fiscal. Hay un cierto pragmatismo.

En Argentina estamos muy acostumbrados a ideologizar los instrumentos, y a demonizarlos o a alabarlos según sea la preferencia ideológica. Pero en todo el mundo y en todo lugar, sobre todo cuando estamos viviendo un mundo que avanza hacia un mayor proteccionismo, avanzar hacia una liberalización de las importaciones y del mercado, va en sentido contrario al mundo. Es decir, me parece que el Gobierno tiene que avanzar en medidas que cuiden el mercado interno, en políticas que toman todos los gobiernos de derecha e izquierda del mundo en este momento, que se ha vuelto más proteccionista.

La especulación de Milei con el financiamiento externo

Claudio Mardones (CM): Usted nos decía que Milei está abriendo una línea temporal hasta que llegué Donald Trump. Pero hace poco el periodista Andrés Fidanza pudo entrevistar a Mauricio Claver-Carone, que fue precisamente el representante de Donald Trump en el Fondo y que tuvo transmisiones. Bueno, dijo directamente que lo que estaba haciendo Milei era “llevar adelante políticas populistas" y puso en duda la posibilidad de un respaldo de una virtual administración republicana al gobierno de Milei. ¿Cómo toma esas declaraciones de Claver-Carone?

Por lo pronto hace referencia a una realidad sobre que, aunque gane Trump (que yo creo que las posibilidades están parejas respecto a los demócratas) no es tan automático que se abre la billetera automáticamente. Y esto tiene que ver también con un hecho de que el país ya tiene más de 45 mil millones de dólares de deuda con el FMI, con lo cual el límite máximo que podría disponer del FMI no supera los 8.000 millones de dólares adicionales, que obviamente vienen muy bien en un país que tiene reservas negativas, pero que claramente no soluciona el tema externo.

Alberto Fernández cruzó a Javier Milei: "No quiere ver que el FMI considera inconsistente su programa de gobierno"

Más allá de que uno puede decir que Claver-Carone está resentido con el Gobierno, particularmente con Guillermo Franco, que era el representante del BID del gobierno de Alberto Fernández hasta agosto de 2019 y que fue uno de los que impuso su salida del BID.

Pero, más allá de que por ahí el gobierno de Trump también tiene características populistas, lo cierto es que muchas veces prevalecen más las posibilidades y los intereses fuera de la simpatía. En ese sentido me parece que queda claro que la Argentina tiene que generar dólares genuinos a partir de un modelo de crecimiento y de producción, y no estar poniendo todas las velas a que venga alguien de afuera a darnos algún tipo de financiamiento para cubrir desequilibrios estructurales que tiene el país.

