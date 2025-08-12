Alfredo Zaiat: “La semana posterior a las elecciones es la fecha clave”

El economista y periodista Alfredo Zaiat señala que el país “está rumbeando a chocar con un paredón” si no se modifica el régimen cambiario tras octubre, y subraya que “la disponibilidad de dólares es la clave” para sostener el modelo económico vigente. "Está claro que la Argentina no puede pagar la deuda", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Alfredo Zaiat es economista, periodista y editor de la sección de economía del suplemento Cash de Página/12. Al mismo tiempo, tuvimos el privilegio de tenerlo como columnista económico en el primer noticiero del canal Net, en ReperfilAR.

Me parece quizás el día más oportuno para preguntarse, con los datos de caída de consumo por segundo mes consecutivo, si la sociedad, en algún momento, va a preferir inflación o recesión. Recordémosle a la sociedad que Menem perdió las elecciones con recesión y cero de inflación, y que luego la convertibilidad se cayó incluso con deflación. O sea, ¿hasta qué punto el trade-off, el intercambio entre menor inflación y recesión, en determinado momento pasa a ser más importante que no haya recesión aunque haya un poco de inflación?

Es una pregunta clave lo que decís vos, y están muy bien todas esas referencias históricas. A veces, cuando se hace el análisis económico tradicional, se piensa en una hiperconyuntura como si no hubiese existido el pasado. Y vos tocaste dos momentos clave para tratar de entender el presente. Uno es el ‘95: Menem gana las elecciones con una tasa de desocupación de casi el 17%, caída de la economía muy fuerte, pero estabilidad cambiaria y estabilidad de precios que venía con el arrastre de la convertibilidad. Ahí funcionó la memoria histórica de la crisis de la hiperinflación.

De la Rúa cae con deflación de precios, pero ya acumulando diez años y medio de una convertibilidad con unos costos sociolaborales muy elevados. ¿Cómo son los tiempos sociales para la reacción o la búsqueda de otra opción frente a este continuo deterioro sociolaboral y productivo? La verdad que no lo sé.

Sí te puedo dar una pista: además de estas cuestiones cambiarias, monetarias, laborales y de actividad productiva, la clave está en la disponibilidad de dólares, en la fase financiera cambiaria. ¿Cuántos dólares tiene disponible un modelo económico determinado para tratar de avanzar con los lineamientos que plantea?

Entonces, me parece que ese es el punto donde uno puede decir: “Bueno, hasta acá llegó y no puede seguir financiando, precisamente en este caso, para mí, un modelo regresivo.” Para mí, ese es el interrogante con Milei. Vos fijate que Milei tuvo tres instancias en las que aparecieron dólares de financiamiento para este modelo profundamente regresivo y de destrucción del entramado productivo y laboral. Punto uno: el primero fue después de la megadevaluación del 13 de diciembre de 2023. Tuviste unos seis meses de liquidaciones de dólares récord, teniendo en cuenta además que venías de la recesión pasada. O sea, pasaste el primer semestre del ‘24.

El segundo semestre de 2024: ¿qué canal de financiamiento consiguió? Fueron 22.000 millones de dólares de blanqueo, y ya se agotó. ¿Qué consiguió en el primer semestre de este año? El crédito del Fondo Monetario Internacional. Entonces, las tensiones empezaron a aparecer precisamente en este comienzo del segundo semestre. Bueno, ¿va a tener disponibilidad de dólares o no? Y ahí es donde, para mí, se juega el modelo de Milei.

Me decía Lavagna que este modelo, desde el punto de vista macroeconómico, puede durar todo el tiempo que Estados Unidos esté dispuesto a darle dólares a la Argentina. Y aquí vale la pregunta: si aquella visita del secretario del Tesoro, cuando dijo que Estados Unidos, estaba dispuesto a darle toda la ayuda que fuera necesaria si Argentina la requiriese…Permitirme una especie de análisis contrafáctico, decir: “Bueno, imaginemos que Estados Unidos considera a Milei fundamental y que está dispuesto a enviar los dólares que necesite”.

La pregunta que aparece después es: por un lado, Milei enfrenta el riesgo de que no tenga todos los dólares que necesita, se va consumiendo de a 10.000 millones de dólares por semestre y, a veces, más. Ahora, la otra pregunta es si, finalmente, el problema es que, aunque la macro esté sustentada por la cantidad de dólares que considere Estados Unidos que debe mandarle para que este modelo se sostenga, la sociedad argentina está dispuesta a soportar una recesión continua.

Porque, a diferencia de la época de Menem pasaron diez años y medio hasta que la sociedad estallara. Hay quienes dicen que el plan de Milei es el de Menem, pero del ‘97, porque el comienzo de la convertibilidad generó un boom de consumo. Menem gana la reelección del ‘95 por más del 50% de votos porque inicialmente mejoró la capacidad de consumo de un porcentaje importante de la población. Luego consumía las joyas de la abuela, que era la venta de las empresas públicas, y en el segundo lustro de los ‘90 se quedó sin dólares, pero al mismo tiempo quedarse sin dólares empezó a ser recesivo. O sea, ¿es correcto comparar a Milei con el segundo Menem, el de 1997, y decir que acá, en este proceso antiinflacionario, no hubo un aumento del consumo como sí lo hubo en el comienzo de la convertibilidad?

Coincido plenamente con esa descripción, solamente que, a la vez, también a mí me sirven todos esos análisis siempre de referencias históricas, pero después hay matices, porque existen cambios en la sociedad. La sociedad va cambiando, y esta sociedad ha cambiado; no es la misma de la década del ‘90. Calculá que, en última instancia, pasaron 35 años. Fijate: a nivel generacional, hay otra generación, con muchísimos cambios, que no vivió la dictadura, no vivió la hiperinflación… Es otra historia, a lo que se le suma todo el cambio tecnológico y la transformación estructural del mercado laboral. A mí me parece que ese es un gran interrogante: ¿hasta cuándo la sociedad va a soportar este deterioro de las condiciones de vida, del bienestar general? Me sería muy difícil, en pocas palabras, tener una definición tajante al respecto.

Vos fijate que siempre me preguntás: “Bueno, ¿pero puede llegar a estallar por la pobreza? ¿Puede estallar por el desempleo?” Mirá, yo creo que las economías argentinas, a diferencia de otras de América Latina, llegan a su límite por la disponibilidad de dólares. Después, hay diferentes modos en que la sociedad argentina se ha ido adaptando. Y, para cerrar este punto, es cierto que aparece Estados Unidos detrás para decir: “Ah, bueno, va a seguir dando”, pero ¿cuántos dólares? Después está lo del Fondo.

En el mejor escenario para Milei,y que Trump diga: “Ah, bueno, es el único ultra de ultraderecha que está en el mapa de América Latina, desde México para abajo”? Bueno, ¿cuánto le puede dar ?.Todo bárbaro, pero el gobierno de Estados Unidos tampoco es ingenuo ¿Cuántos dólares puede regalar? Está claro que la Argentina no puede pagar la deuda, y tampoco eso va a alcanzar. El esquema económico de Milei es insustentable.

Siempre dicen los economistas que pueden decir qué es lo que va a pasar, pero lo que no pueden prever es cuándo. El punto es: el año que viene, por ejemplo, solamente en deuda tiene que pagar 10.000 millones de dólares. Para poner en tamaño esto: si Estados Unidos diera 10.000 millones de dólares, aún así no le va a alcanzar para cruzar… ¿hasta cuándo? Obviamente, vos estás diciendo: “Hasta 2027”. La pregunta es: al segundo semestre de 2026, ¿creés que todavía podría llegar o cuándo creés que sería el punto a partir del cual, si no cuenta con ayuda de Estados Unidos, la falta de dólares empieza a ser el problema?

Vale recordar también que la historia nos demostró: la convertibilidad cae también por falta de dólares, cuando el Fondo Monetario le dice a Cavallo que no, siendo Cavallo superministro de De la Rúa.

La fecha clave es la semana posterior a las elecciones. Ni pienso en el 2026. La semana posterior a las elecciones, para mí, es clave, independientemente del resultado, que el gobierno lo va a presentar como un triunfo, y que amplió su bancada de diputados, de senadores, que el país es más violeta de cómo era, etcétera, etcétera. La narrativa del triunfo del gobierno es tan visible que no necesitás ser un gran analista político para verlo. O sea, ¿qué va a hacer con esa imagen de triunfo? Porque el mercado sí va a empezar a ver con más detalle si va a poder avanzar en las reformas que quiera hacer o no.

Pero, independientemente de esas reformas, que son las que quiere el establishment local e internacional, la clave es qué va a hacer con su régimen cambiario. Si no aprovecha ese triunfo real o ficticio después de las elecciones de octubre para modificar este esquema, bueno… está rumbeando a chocar con un paredón.

Claudio Mardones: Quería consultarte sobre otro punto, que está vinculado con el Fondo, y es la última cadena que protagonizó el presidente Javier Milei. Buscó penalizar a quienes aprueben leyes que violen el déficit cero, pero también mencionó la posibilidad de mandar una ley de déficit cero, y eso para muchos fue un déjà vu: fue viajar a julio de 2001, cuando el Congreso de la Nación aprobó específicamente una ley de déficit cero que la Corte Suprema después derogó y declaró inconstitucional en 2002.¿Fue un gesto de Milei para endulzarle los oídos al Fondo hasta que se vuelvan a reencontrar en marzo? ¿Es el arranque de la campaña? ¿Cuál es tu interpretación?

Primero, que es una muestra de debilidad, no es una muestra de fortaleza, porque, a la vez, es una tontería lo que plantea en términos prácticos. Lo que quiere decir es como mensajes a todos los que vos estuviste mencionando, pero la verdad es que, con la experiencia argentina, si nosotros sabemos, así rápidamente, en esta conversación informal, todo lo que fue el pasado en la Argentina, vos pensás: los que están pensando en invertir en Argentina, ¿no conocen la historia del país?

Por eso te digo que es una tontería y que es una muestra de debilidad, después de perder hace algunas semanas 6 a 0 en el Senado, después perder 12 a 0 en Diputados, y después… ¿cuál es la fortaleza política que puede tener este gobierno? Porque, la verdad, hasta ahora tampoco ha demostrado habilidad política en la construcción de ciertas alianzas. Pero bueno, después se verá. Por eso, para mí, es fundamental qué va a hacer a partir de noviembre, noviembre-diciembre. Eso ahí te va a definir la segunda mitad del mandato de Milei. Sin tener esa variable X despejada, es muy difícil saber qué puede pasar en 2026 y 2027. Esa es la clave para mí.

Digo, siguiendo con las repeticiones de la historia, lo mismo sucedió en 2017, en noviembre y diciembre, después de que Macri ganó las elecciones. Las decisiones que tomó, en lugar de fortalecerlo, a pesar de que había ganado, lo debilitaron. O sea, ¿qué decisiones vaya a tomar Milei entre noviembre y diciembre?