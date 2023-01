El economista Andrés Borenstein explicó por qué considera que la inflación no tendrá un retroceso en 2023 y analizó cuáles son las medidas que tendría tomar el gobierno que asuma en diciembre. "Cualquier plan de estabilización tiene que comprometerse a bajar la inflación y levantar el cepo cambiario", detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo se gestó su llegada al equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta?

Me invitó hace unos meses Hernán Lacunza, a quien conozco desde hace muchos años, y con gusto me sumé al equipo para ver cómo podemos dar una mano.

¿Modifica en algo sus pronósticos y su mirada de consultor el hecho de pasar a integrar el equipo económico de un sector que tiene grandes posibilidades de ser gobierno dentro de pocos meses?

Quiero creer que no. Sigo siendo consultor y, cada vez que pongo un número, creo hacerlo con la mayor profesionalidad posible, le convenga al gobierno actual o no. Cuando digo que la inflación del 2023 sea probablemente más alta que la del 2022 es porque lo pienso.

Y cuando digo que algún mérito tiene Massa en haber reducido el gasto público, lo digo sin importar si cae mejor o peor. Es mi responsabilidad, si miento me voy a quedar sin clientes.

¿Por qué cree que la inflación va a ser mayor en 2022, cuando los números de los últimos meses marcan que está decreciendo?

No creo que vaya a haber una explosión, pero sí que los primeros meses del año van a estar relativamente tranquilos, en línea con lo que vimos en noviembre y diciembre. Pero conforme vayan pasando los meses, creo que la inflación se va a volver a calentar.

Por un lado, la cuestión monetaria es compleja, porque el Banco Central está emitiendo pesos para comprar bonos y pagar intereses de leliq, además va a tener que financiar el déficit fiscal. En segundo lugar, creo que la situación cambiaria, más en un año de sequía, va a ser muy brava. El Gobierno va a tener que devaluar cerca del 6% mensual y eso va a complicar tener una inflación cercana al 4%.

Por último, creo que la transición entre gobiernos también va a aumentar la inflación. Independientemente de quien gane, incluso si es un gobierno del signo político actual, habrá que hacer un plan de estabilización. Eso va a implicar tocar algunas variables y el mercado se va a adelantar, por lo que creo que los últimos meses del año van a ser muy bravos en cuestión inflacionaria.

¿Cuál es la estimación?

Estimo un 6% mensual, que trasladado al año me da que la inflación del 2023 estará entre el 100 y el 105%. Es el mejor número que puedo ver hoy para este año. Es algo mayor a la del 2022, no creo que haya que entusiasmarse porque los números estén algo mejor en estos meses.

¿Cuál es su visión de la medida que está tomando el ministerio de Economía de recomprar bonos de la deuda externa?

No lo termino de entender como una medida fiscal o financiera, porque a mí me parece que Argentina no va a tener acceso al mercado, aún cuando suba el precio de los bonos. Por más que el riesgo país, en el mejor de los casos, baje al 1600, no es un número que alcance para acceder a créditos.

Me da la impresión que hubo un intento por bajar la brecha y enfriar el mercado del dólar met y del contado con liquidación. No me parece mal que hayan subido 2% las tasas.

Claudio Mardones (CM): ¿Cuál es el plan económico que analizan dentro del sector de Rodríguez Larreta, en caso de ganar las elecciones?

En general, creo que hay bastantes coincidencias entre todos los economistas que apoyamos los distintos sectores dentro de la coalición en que un plan gradual es un plan abstracto. Para tener un plan gradual, como el que decidió la coalición en 2015, hay que tener financiamiento.

En aquel momento Wall Street estaba desesperado por prestarle a Argentina y el equipo económico fue muy rápido y consiguió mucho dinero, por lo cual Mauricio Macri pudo bajar el déficit de forma gradual y lenta. Hoy no hay financiamiento y cualquier plan de estabilización tiene que comprometerse a bajar la inflación y levantar el cepo cambiario lo más rápido que se pueda.

