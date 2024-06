Andrés Borenstein: "Sin Ganancias, el Gobierno no iba a bajar el impuesto PAÍS"

El economista Andrés Borenstein señaló que mantener el superávit fiscal es imprescindible para que el Gobierno mantenga niveles de credibilidad y evitar que la inflación se dispare. Sin embargo, reconoció la inercia inflacionaria acumulada por el atraso de precios, tarifas de energía y salarios. Además, remarcó la necesidad de liberar el cepo de manera cuidadosa para evitar una inflación excesiva y un aumento descontrolado del dólar: “No se puede hacer a tontas y a locas, hay toda una ingeniería de expectativas o ingeniería jurídica”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Borenstein es economista, jefe de la Consultora Ecoviews, profesor universitario y editor del podcast “La economía en 3 minutos”, donde explica de manera breve los diferentes escenarios económicos. Durante la campaña del 2023 formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta.

Hace algunos días publicó un artículo en el sitio Seúl donde analiza los recientes triunfos del Gobierno al tiempo que abre una incógnita sobre el cumplimiento o no de la promesa de eliminar el impuesto PAÍS tras la aprobación de la Ley Bases.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tu artículo planteaste que “bajarán 10 puntos el impuesto PAIS, como prometió Toto, o usarán para mantenerlos la excusa de que perdieron Ganancias”. ¿Por cuál de las dos opciones te inclinás?

Creo que si perdían Ganancias, definitivamente no iban a bajar el impuesto PAÍS. Ahora que parecería que Diputados va a insistir con Ganancias, no estoy seguro de qué van a hacer. Yo personalmente no lo bajaría hasta que se levante el cepo, porque es una fuente de ingresos muy importante.

Además, creo que el superávit fiscal es la marca registrada de Milei, es el ADN de este Gobierno y es lo que, a mi modo de ver, le da credibilidad para que cuando se levante el cepo y haya que acomodar las variables a la nueva versión, a un mercado de cambio que sea un mercado. Te va a dar la credibilidad necesaria para que la inflación no se dispare, subirá un poquito quizás en el momento que se haga porque el tipo de cambio tendrá que ir a donde diga el mercado, pero que no vuelva a los valores de diciembre o de enero que eran una barbaridad, pero sí que suba un poquito.

Entonces, no es una operación fácil, pero yo lo mantendría un par de meses más y ahí sacaría el cepo, o cuando sea, digo un par de meses y pueden ser uno o cuatro. Mientras esté el cepo lo mantendría y después sí lo saco por completo.

Domingo Cavallo le puso fecha a la salida del cepo y a la competencia de monedas

Es interesante la expresión "marca registrada", es decir, cuál es el significante que define a la política económica y a la política del Gobierno de Javier Milei. Vos decís que el superávit, y creo que la consecuencia de que haya superávit es que no haya inflación, es decir, que la gran herramienta para mostrar a la sociedad es que no haya inflación. Esto es consecuencia de que no haya superávit, pero no es la única, de hecho, Cavallo y otros economistas ortodoxos están demostrando que hay una inercia en la inflación que puede estancarse alrededor de 4% o 5%, que es llegar a una inflación como la que tenía Alberto Fernández al comienzo de su mandato. En ese caso, ¿podrías tener superávit fiscal e inflación del 50%?

Por supuesto. Yo, en ese sentido, coincido con el team inercia. Cavallo fue quizás el que mejor lo puso, pero hay muchos otros que pensamos parecido, porque son dos partes separadas.

Si uno mira la historia de los planes de estabilización de la Argentina, y de cualquier otro país del mundo, hay un componente ortodoxo del plan que implica hacer política fiscal contractiva, y eso obviamente Milei lo está haciendo. Ahora, la inflación es un bicho mucho más difícil que la política fiscal.

En el caso de la inercia, ¿qué pasa? Cuando vos venís desde la locura que viene Argentina, con los cuatro años de Alberto Fernández, con Massa, y si uno va para atrás más todavía, encontrás que siempre hay un precio que está atrasado.

Javier Milei negó que haya "atraso cambiario" y explicó por qué Argentina "es cara en dólares"

Entonces, si decís que el Banco Central está siendo muy prudente y la Argentina tiene política exterior y superávit, ¿por qué hay inflación? ¿Por qué, por ejemplo, vemos que los precios de la energía todavía están muy atrasados si bien subieron? En mayo la tarifa promedio representaba un 40% del costo de generación. ¿Qué quiere decir eso? Que tarde o temprano hay que subir la energía. Los salarios perdieron como en la guerra durante el verano, entonces, uno se imagina que los salarios que son parte del costo empresario van a ir recuperando. El dólar se fue atrasando, quiere decir que en algún momento va a tener que recuperar, aunque sea una parte, de ese atraso.

Entonces, si uno piensa que tenés precios atrasados, es muy difícil que no haya inercia. Un mes le toca a la energía, otro mes le toca al transporte, otro mes le toca al dólar, otro mes a los salarios, eso te da como resultante una inercia, por ejemplo, que nosotros estimamos en un valor de entre 5% y el 5,5% para los próximos meses.

Son fenómenos independientes el superávit y la inflación en ese sentido. Lo que sí sabemos es que si no haces los deberes en lo fiscal, también te va a ser muy difícil controlar la inflación, es condición necesaria pero no suficiente lo del superávit.

Cachanosky: "Sería un error mantener el crawling peg del 2% si se busca salir del cepo" | Canal E

El otro nudo gordiano en el que se discute toda la política económica del Gobierno es su política cambiaria. Si hizo bien en devaluar 118% en aquel momento y colocar un crawling peg del 2%, si se podrá mantener ese crawling peg con una inflación de 4%, si para eliminar el cepo hace falta una devaluación. ¿Cuál es tu opinión respecto de la discusión alrededor de la política cambiaria?

Me parece que el 118% con el 2% estuvo muy bien. Yo quizás en marzo o abril hubiese cambiado ese régimen, pero los que estamos afuera no conocemos todo y tampoco sufrimos las consecuencias, somos solamente analistas. Tengo mucho respeto para los que toman decisiones, porque si no, parece que yo tengo una solución y hay un camino único, que claramente ni la tengo ni hay un camino único, pero sí quizás en marzo hubiese hecho otra sintonía.

Pero ahora la discusión es cómo y cuándo levantar el cepo. Todos creo que estamos de acuerdo filosóficamente en que el cepo es un engendro, que podés poner restricciones a modo de excepción en algunas circunstancias muy raras, pero nosotros ya llevamos cinco años con esto, entonces hay que levantarlo.

Ahora, la cuestión es toda la ingeniería y arquitectura de cómo levantarlo. Levantar el cepo implica unificar el tipo de cambio, y hoy si tuvieras que unificar el tipo de cambio lo tenés que llevar a dónde está el mercado. ¿Dónde está el mercado? Bueno, nadie lo sabe porque no hay un mercado, pero tenés el contado con liquidación como algo que puede parecerse a un mercado, y decir que tiene que ir ahí.

Entonces vos podés esperar si la brecha baja e ir a un lugar más bajo, pero ¿por qué bajaría la brecha? Yo no tengo claro por qué bajaría la brecha.

Aldo Abram sobre una eventual devaluación: “Dudo que el Gobierno esté pensando en un salto cambiario”

Para ponérselo a la audiencia de manera simple, sería a $1350, ¿no?

Ponele.

Implicaría una devaluación de casi el 30%, qué es de lo que está hablando el Fondo Monetario ese 30%.

Claro, y ahí el Gobierno tiene miedo de hacerlo porque dice no tener reservas para defenderse, y el miedo es que cuando abrís la caja de Pandora te vas a $1350 y dos semanas después podés estar en $1450 o $1550, y no sabes donde termina.

Yo creo que si abrís, tenés un efecto positivo de abrir, lo que llamo el día de la liberación, donde las expectativas te van a jugar a favor y lo de la liberación lo necesitas justamente para que te entren inversiones. Entonces, yo tengo dos sensaciones positivas de vincularse a la liberación. Una es que el dólar no va a explotar, sino que quizás hasta incluso baje después de la liberación. Y la segunda es que la inflación va a subir, porque sería medio naif pensar que la inflación no sube después de que vos le das un saque al dólar. Pero no va a subir tanto, justamente porque el Gobierno viene acumulando credibilidad, porque las cuentas bancarias están en orden, porque el Banco Central ha sido muy prudente.

Quién es el faro que el FMI le impuso (de prepo) a Milei

Entonces, no me parece una locura lo que dice el Fondo. Lo que sí sé es que es un proceso complejo. Entonces, no se puede hacer a tontas y a locas, hay toda una ingeniería de expectativas o ingeniería jurídica, porque tengo que decir cuando abro, qué podés hacer y qué no podés hacer. Por ejemplo, qué haces con los dividendos de años anteriores, qué haces con la deuda comercial que quedó de la época de Massa, y ahí no hay una única respuesta.

Y así como yo doy los dos temas más importantes, quizás hay un montón de otros pequeños temas que hay que estudiar con profundidad. Y obviamente, en la mitad de que vos pensás todo eso, el Gobierno se quiere tirar el lance de ver si consigue guita de algún otro lado para, además, tener reservas y asegurarse de que si no pasa lo que dice y el mercado se pone un poco más difícil, tiene para intervenir. Y sí, yo entiendo a Bausili y a Caputo si piensan así, porque, de nuevo, es mucho más fácil estar en la posición que estoy yo, hablando desde mi casa, que estando en el Gobierno.

MVB FM