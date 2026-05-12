El rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, describe la estrategia jurídica del Consejo Interuniversitario Nacional para denunciar ante el sistema de derechos humanos de la OEA el desfinanciamiento que atraviesa la educación superior en Argentina. A través de esta presentación en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), se busca que organismos internacionales intervengan como Amicus Curiae ante la Corte Suprema para garantizar los estándares educativos y proteger los salarios académicos frente a la crisis presupuestaria nacional.

El actual rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, ocupa formalmente ese cargo desde julio de 2021 tras el fallecimiento del anterior rector, Juan Carlos del Bello. Se desempeña como Magíster en Administración Pública por la Universidad Nacional del Comahue y cuenta con una extensa trayectoria académica como profesor asociado en áreas de Ciencias Políticas y Administración Pública. Antes de asumir la conducción de la universidad, se desempeñó como vicerrector de la Sede Atlántica de la misma institución.

Ustedes están llevando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, un organismo autónomo del sistema de la OEA​, por un presunto incumplimiento del gobierno argentino.

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Sí, lo que estamos haciendo es precisamente una presentación, que ya hicimos, para que tomen primero conocimiento acerca de cuál es la situación actual y real del sistema universitario argentino.

Les damos todos los datos que nosotros tenemos acerca de cuánto ha perdido la universidad en cuanto a transferencias que el Estado nacional le hace, cuánto han perdido los salarios docentes y no docentes, cuánto han perdido las becas estudiantiles, cómo se ha desinvertido en todo lo que tiene que ver con infraestructura universitaria, ciencia y tecnología.

Pero además de tomar conocimiento, lo que le estamos pidiendo es que ellos también se nutran y pidan informes al Gobierno nacional acerca de esta situación y que, cuando realizan o presentan sus informes, que suelen hacer sobre los diferentes Estados, den cuenta de cuál es la situación en la que se encuentra el sistema universitario argentino en todas sus relatorías, que suelen hacer una vez al menos por año.

La motosierra o el laboratorio: la disyuntiva de la educación

Y también lo que le estamos pidiendo es que se constituya en amicus curiae ante la Corte Suprema cuando tenga que tratar el amparo que está ahora en esa instancia, para que le dé los estándares internacionales acerca de los derechos humanos y del cumplimiento de los derechos a la educación superior que tiene que garantizar el Estado.

Se trata de un hecho muy relevante. Por eso le preguntaba: ¿qué contactos han tomado con la relatora? ¿Hasta qué punto ustedes consideran que van a aceptar el pedido de intervención que les realizan? Y, si así fuera, ¿qué consecuencias tendría, que me imagino que serían notorias?

Sí, mire, nosotros hemos, a través de los patrocinadores, que son abogados de la universidad, hecho contacto con ellos. Hemos realizado la presentación precisamente en ese marco y estamos diciéndoles que, si bien ellos pueden incluso dictaminar la posibilidad de hacer una misión —aunque eso lo tienen que solicitar al país para que lo acepte—, venir a hacer una misión de revisión de todos los datos y la información que le estamos dando nosotros, al mismo tiempo les informamos que todos esos datos son públicos, que no hace falta siquiera venir con una misión especial a la Argentina para obtener toda la información necesaria.

Y les estamos pidiendo que se constituyan en amicus curiae, es decir, como amigos de la Justicia, para que apoyen el reclamo de la universidad ante la Corte Suprema.

Desearles el mejor de los éxitos frente a la relatora y frente a lo que termina siendo el tribunal más importante que tiene de alzada la Argentina, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y darles ánimos. En mi caso en particular, nosotros actuamos frente a una demanda que tuvimos del entonces presidente Carlos Menem, con éxito. Mínimamente, desearle lo mismo a la universidad argentina.

Muchísimas gracias.

MV