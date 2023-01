Argentina quedó eliminado del sudamericano SUB-20 en Colombia

Luego de vencer por la mínima a Perú, la Selección Argentina llegaba con chances de meterse en el hexagonal final con la obligación de superar al combinado anfitrión en la última fecha del Sudamericano Sub-20. Pese a las intenciones del equipo dirigido por Javier Mascherano, que abandonó su cargo post eliminación, los colombianos se llevaron los tres puntos para pasar a la siguiente instancia del torneo.

El escenario para ambos equipos lo presentaba como una final anticipada, ya que el triunfo era el único resultado que le servía tanto a Colombia como para Argentina para lograr la clasificación. Quien pegó primero y esfumó el sueño de los argentinos fue el combinado local con gol de Juanda Fuentes en la recta final del complemento. Si bien el gol fue generado por el futbolista cafetero, el mismo tuvo un elevado grado de responsabilidad por parte del arquero albiceleste, Franco Herrera, quien suplía a Federico Gómez Gerth que no tuvo buenas presentaciones según el cuerpo técnico.

Mascherano no es Scaloni, no hay otro Messi y Argentina quedó fuera del Mundial Sub20

Fue un certamen que se le hizo cuesta arriba desde un principio para el elenco argentino, que aunque no intervenía de manera directa, la presión que se cargaba en los hombros de los juveniles por el seleccionado mayor en su conquista en Qatar dijo presente. En la primera fecha fue derrota ante Paraguay y el mismo andar en la segunda jornada en el Clásico de las Américas ante Brasil con un triunfo contundente de los brasileños por 3-1. Así el equipo del “Jefecito” llegaba con la necesidad de ganar ante Perú para llegar con vida a la última fecha con Colombia. Fue triunfo por la mínima con gol del capitán, Gino Infantino para depositar fe en un grupo golpeado.

Lo mencionado, en la última fecha Argentina no pudo y quedó eliminado en manos de Colombia. No solo significó la eliminación directa del Sudamericano, sino que también es una derrota que duele y mucho ya que el seleccionado Sub-20 no podrá decir presente ni en el Panamericano ni en el Mundial de Indonesia en dicha categoría.

Otro fracaso, un clásico de la era post Pekerman

Ahora bien, quienes sí lograron meterse en el hexagonal final fueron, del Grupo A donde estaba Argentina: Brasil como líder con 10 puntos, seguido de Paraguay con 8 unidades y Colombia llevándose el tercer boleto tras sumar 7 puntos en la primera ronda. Del Grupo B clasificaron Uruguay (10 pts.), Venezuela (6 pts.) dirigida por Fabricio Coloccini y Ecuador (5 pts.). El hexagonal final reúne entonces a los tres mejores de cada grupo, para que luego se enfrenten todos contra todos para definir no solo el campeonato, sino el boleto al Mundial de Indonesia para los primeros cuatro y los lugares restantes para participar del Panamericano. Dicha ronda final comenzará mañana con los siguientes partidos:

FECHA 1:

· Brasil (1º del grupo A) vs. Ecuador (3º del B) - Martes 31/1, en estadio El Campín, de Bogotá.

· Uruguay (1º del B) vs. Colombia (2º del A) - Martes 31/1, en el estadio Metropolitano, de Bogotá).

· Paraguay (3° del grupo A) vs. Venezuela (2º del B) - martes 31/1, en El Campín, de Bogotá.

