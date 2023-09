Avances en la investigación sobre ovnis

La NASA nombró una unidad especial que tiene un simple objetivo: investigar los fenómenos conocidos como extraterrestres, según informó Pablo Corso en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Una de las noticias que se produjo en la conferencia de ayer, dada por la NASA, es que están tratando de institucionalizar un nuevo nombre para los objetos voladores no identificados, ahora van a llamarse Fenómenos Anómalos no Identificados (“Fanis”).

Según las propias palabras de los funcionarios de la NASA, se busca desestigmatizar tanto el abordaje del fenómeno en sí, como las personas que reportan avistajes de objetos sin identificación.

La conferencia de prensa de la NASA se dio con el objetivo de anunciar los resultados de un reporte independiente, que tenía el fin de identificar el origen de estos fenómenos.

La conclusión principal es que el equipo no encontró evidencia de que los Fanis tengan origen extraterrestre, pero no se sabe qué son.

Es un origen que no se puede explicar, no se ha descartado del todo que sean extraterrestres, pero sí aclararon que en la mayor parte de los casos, los fenómenos son explicados por objetos comunes, como drones, aviones, globos meteorológicos, etc.

La NASA también aclaró que la gran mayoría de pruebas o videos que llegan de estos fenómenos no son muy claros, pero aseguraron que igualmente van a seguir investigando.

A partir de esto, que es de alguna manera la institucionalización del tema, es que empiezan a llegar más reportes del grupo. Al cambiarle el nombre, la información se transparenta y se espera que empiece a llegar de un modo más concreto.

Deberíamos esperar que la NASA empiece a sistematizar el tema, que parece que lo va a hacer, porque se nombró una unidad especial para investigar los fenómenos, que apela, por ejemplo, a técnicas de Inteligencia Artificial.

Todo esto abre el camino para que se puedan conocer más novedades en un futuro.

