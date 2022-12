Balance económico: Massa, el sendero hacia el centro

"Titulamos la apertura de esta forma porque haremos un hilado de audios de cada uno de los integrantes del Ministerio de Economía de este año: Martín Guzmán, Silvina Batakis y Sergio Massa", afirmó Jorge Fontevecchia haciendo referencia al balance anual económico de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en la apertura de este jueves 29 de diciembre.

Para comenzar, es apropiado citar las palabras de Guzmán en enero de este año, en donde aseguró que "se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea del 1% del PBI, en 2023 que esté en alrededor de 0,6% del mismo y que en 2024 sea cercano a 0%". Además, añadió que "no habrá salto cambiario.

"La política cambiaria seguirá en la línea en la que se ha venido llevando a cabo y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para favoreces la resiliencia en el frente externo y para contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas", expresó en dicha oportunidad. A su vez, manifestó la intención de seguir el plan económico del Fondo.

Siempre es adecuado citar a referencias autorizadas y el conductor recordó un reportaje hecho en marzo a Joseph Stiglitz, quien destacaba la Argentina venía llevando a cabo un buen trabajo ante un situación extraordinaria como la del covid y la lucha contra éste, la reestructuración de la deuda con el sector privado, la inflación que bajó poco pero no se disparó y que el intento de recuperar la economía en pandemia es un logro.

Posteriormente, fue la salida de Guzmán y el reemplazo con Batakis, quien se comprometió a seguir con el plan económico acordado con el Fondo y recordó los 100 mil millones de dólares emitidos, de los cuales el 50% pertenecían al Fondo, por la gestión de Mauricio Macri, que también generó una deuda a 100 años.

El momento de Massa llegó y fue allí por agosto cuando tomó el 'fierro caliente' para hacerse cargo y "enfrentar la inflación con determinación, ya que es lo que más pobreza genera". Los principios eran orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión, mientras que los motores apuntaban a la inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno.

Por consiguiente, mencionó que "se prevén 5 mil millones de dólares garantizados de liquidación para septiembre y 1000 millones de dólares para las primeras 72 horas y la oportunidad de que en ese trabajo en conjunto se pueda avanzar con un precio pizarra claro, ya que la idea es aumentar los niveles de exportaciones", dando pie al Dólar Soja que terminó siendo exitoso.

Hasta el momento, los logros de Massa fueron el mencionado Dólar Soja y la aceptación del Presupuesto 2023 que Guzmán no había obtenido. Fontevecchia agregó que "ahora el desafío pasa por seguir bajando la inflación y llegar al otoño con un 3% que deje una inflación anual del 60%".

Las prioridades del actual ministro de Economía de aquí en adelante

Para culminar con los audios, Massa aseveró que las prioridades eran recuperar el ingreso de los trabajadores, que estos no sientan bronca al ir al supermercado porque no les alcanza la plata y que continúa la batalla contra la inflación. Además, declaró que lo que no resolvió el 31 no es una cuestión que no tenga solución y que todo sigue a partir del 1 de enero.

Por último, el conductor cerró el editorial diciendo que "un año que empezó con perspectivas distintas de las de mitad de año, con la salida de Guzmán, un interregno de inestabilidad macroeconómica severa, la llegada de Massa y el reordenar la economía. No deja de ser preocupante la alta inflación y lo cierto es que no hubo hiper y que hubo crecimiento".

BL JL